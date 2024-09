Abogada del ‘Chapo’ se sincera sobre su cliente “es amable, caluroso y sincero”

En enero de 2019, el ex sicario del cártel de Sinaloa, Isaías Valdez Ríos, tachó de “sanguinario” a Joaquín Guzmán Loera, durante el juicio que enfrentó el narcotraficante en Nueva York.



Aquel día, el jurado quedó perplejo ante los actos de crueldad que el ‘Chapo’ Guzmán y su equipo cometían, incluso, el juez Brian M. Cogan intentó restringir los detalles sangrientos.



Sin embargo, la representante legal del narcotraficante mexicano, Mariela Colón Miró, tiene otra perspectiva del ‘Chapo’.



En entrevista con Semana, la abogada describió a Joaquín Guzmán como “una persona muy agradecida. Muy caballeroso y amable”.

“Yo lo veo como alguien amable, caluroso y sincero“

La también cantante dijo que nunca se dejó llevar por lo que la prensa decía de él y que se tomó el tiempo necesario para forjarse una opinión propia sobre uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.



“Lo que él haya podido hacer, de lo que se le acusó y de lo que se le encontró culpable, es irrelevante para mí. Yo lo veo como alguien amable, caluroso y sincero“, dijo.

También recordó que el día que lo conoció, el primer gesto que el ‘Chapo’ tuvo con ella fue saludarla a través de un cristal “desde ese momento la relación creció. Y ya llevo siete años con él”.



Como abogada penalista, Colón dijo que no solo se enfrentaba a un caso lleno de prejuicios, sino mediático, porque todo el mundo lo conocía y tenía una opinión sobre él.

Mariela se hizo amiga de Emma Coronel

“Todo el mundo sabe quién era el acusado a la hora de elegir un jurado. No hallamos a un jurado que no supiera quién era él, y de una manera negativa. Tuvimos que batallar con prejuicios. Y en un juicio así nada es una sorpresa. Si es encontrado culpable, ya la opinión pública lo había condenado. Es difícil defender a alguien en esas circunstancias. De todos modos, se hizo lo que se pudo. Dimos lo mejor de nosotros. Llevamos el caso hasta el Supremo de Estados Unidos, pero no quiso escuchar el caso. Seguimos luchando por su condición de confinamiento para mejorarlas”, contó la abogada.

La abogada y cantante también señaló que se volvió amiga de la esposa del ‘Chapo’, Emma Coronel, a quien ayudó durante su estancia en Estados Unidos; no solo le informaba cómo estaba su esposo, sino que “la llevaba a la corte, la recogía, la llevaba al súper. Luego pasó lo de su caso y me pidió que la representara”.



Pese a tener una buena relación con Emma Coronel, la abogada tiene prohibido informar a su cliente sobre su familia, de hacerlo podría perder su licencia e ir a prisión.

“Él se encuentra con unas reglas, que se llaman las reglas SAM, que le prohíben tener algún tipo de contacto con alguien de su familia, ni la esposa. Ni siquiera a través de una carta, excepto con sus dos hijas. Solo pueden ir a verlo si es conmigo. O sea, la única persona realmente con la que él tiene contacto adulto soy yo”, contó.

El 25 de enero de 2022 la prensa informó que Joaquín Guzmán Loera enfrentaba una cadena perpetua por diversos delitos, entre los que destaca ser el líder principal de una empresa criminal sistemática, el cártel de Sinaloa. El Tribunal también le ordenó un pago de $12.6 billones en decomisos.

