Aymeric Laporte niega conversaciones para llegar al Real Madrid: “No hubo acercamiento”

Aymeric Laporte descartó que este verano haya recibido la llamada del Real Madrid y afirmó que “no hubo acercamiento”, aunque sí quiere regresar a Europa.

“No ha habido planteamiento ya que no hubo acercamiento”, aseguró Laporte cuando fue preguntado si el Real Madrid le planteó su llegada al club blanco si lograba rescindir su contrato en Arabia Saudí.

Laporte se refirió a temas personales para estar planteándose una salida de Al-Nassr en cuanto le sea posible, club al que llegó procedente del Manchester City inglés a cambio de 27 millones de euros.

“Hasta el día de hoy he podido conseguir estar en la selección española estando en Arabia Saudita. A la vez, obviamente, es un país que está muy lejos de mi entorno y mi familia. Se pensó en su día para marcharme y puede que sea la balanza para reflexionar de cara al futuro si me gustaría volver”, afirmó.

“Por ahora, los equipos no se han acercado en exceso pero de cara al futuro si algo llega se analizará y puede haber oportunidades”, sentenció.

Laporte se reivindicó con la Eurocopa de España

El defensor Laporte se reivindicó como uno de los jugadores importantes de Luis de la Fuente en la selección española campeona de la Liga de Naciones y Eurocopa, aseguró que no ha dado “demasiados motivos para que se pueda dudar” de su implicación con España y confesó que se siente “un jugador importante”.

Laporte enterró las dudas que surgieron por jugar en un club de Arabia Saudí con una gran Eurocopa en Alemania, siendo pieza clave defensiva del seleccionador Luis de la Fuente.

“Siempre ganar un trofeo como la Eurocopa te reivindica como jugador y la verdad que a mí me vino muy bien. A lo largo del tiempo, con todos los partidos que llevo en la selección no he dado demasiados motivos para que se pueda dudar de mí. Estoy muy contento por todo lo que hemos logrado y a nivel individual también, con el juego que he demostrado a lo largo de los años”, dijo en rueda de prensa.

Sigue leyendo:

– Marcelo Bielsa lamenta “falta de contundencia” tras el empate de Uruguay

– Carlo Ancelotti le dedica una lluvia de elogios a Chicharito Hernández y Chucky Lozano