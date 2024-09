César Montes será baja de México para arreglarse con el Lokomotiv

El defensa César Montes dejará la concentración de la selección de México después de finalizado el juego contra Nueva Zelanda para arreglar su situación contractual con el Lokomotiv de Rusia, reveló el técnico del Tricolor Javier Aguirre, quien en conferencia de prensa dio los detalles sobre esta situación.

Aguirre previo a iniciar el entrenamiento previo al duelo contra el seleccionado representante de Oceanía, expuso que: “Montes me dijo que estaba a muerte con la selección nacional, pero que estaba viendo lo de su fichaje al Lokomotiv de Rusia y como allá se cierran los registros en dos o tres días, le autoricé que acudiera a arreglar esa situación”.

En la charla donde por primera ocasión en toda la semana de trabajo al frente de la selección de México tuvo contacto con la prensa allá en Pasadena, California, Aguirre también se dio tiempo para mencionar a tres jugadores que serán titulares contra Nueva Zelanda confirmando a Luis Romo, Raúl Rangel y Santiago Giménez.

Esta decisión lo hizo a petición de un viejo conocido como el periodista de TV Azteca David Medrano y ahí Aguirre se dio tiempo de recordar viejas anécdotas de su paso por la selección de México, donde expuso también que en tres ocasiones ha llorado al frente del Tricolor.

Una de ellas después de aquella polémica conferencia de prensa un día antes de enfrentar a Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010 donde se presentó ante los medios muy molesto porque el periodismo mexicano había circulado un correo electrónico despidiéndose del Mundial, que fue interpretado por Aguirre como una agresión.

César Montes quien en la imagen disputa el esférico con el jugador de Jamaica Michail Antonio, saldrá de la selección de México después del juego vs. Nueva Zelanda para arreglar asuntos de su contrato con el Lokomotiv Crédito: Kevin M. Cox | AP

Fue entonces y sin mediar tierra de por medio, el “Vasco” se presentó ante cámaras y micrófonos lleno de resentimiento y se la pasó contestando las preguntas del periodismo con monosílabos y siempre con la cabeza enfundada con una gorra que no permitió dirigir la mirada a nadie.

Obviamente Aguirre nunca supo que ese correo electrónico se debió a una invitación entre todos los periodistas que cubrieron el Mundial para un asado como cualquier otro, pero el departamento de prensa de la FMF se quiso congraciar con el “Vasco” y le contó otra historia.

Empero ese momento quedó grabado en los sentimientos del técnico mexicano y este día, catorce años después, recordó ese pasaje en su trayectoria al frente del equipo nacional de México.

Aguirre elogió la presencia de Rafael Márquez en el cuerpo técnico de México, señalando que “Rafa me ha ayudado mucho, tiene una escuela fantástica como jugador y entrenador (la del FC Barcelona), una visión de juego que me aporta y me ha sorprendido gratamente. Le he soltado al equipo y lo hace muy bien, es un hombre de futbol, tiene cinco mundiales, es campeón Champions y es mexicano, mira cuántas virtudes”.

Para finalizar adelantó que contra Nueva Zelanda utilizará una formación de 4-2-3-1 y de la cual dijo lo siguiente: ““Estoy buscando la posibilidad de jugar con un mediapunta detrás del delantero, la línea de cuatro en el fondo se adecua más a los jugadores que tenemos. Mañana pensamos en tener dos contenciones y gente por fuera, a ver cómo se sienten los jugadores”.

