Condenado a muerte se niega a elegir entre tres métodos de ejecución; abogada toma la decisión 

Las autoridades de Carolina del Sur obligaron a Freddie Owens, de 46 años, a elegir entre tres métodos de ejecución: inyección letal, silla eléctrica o pelotón de fusilamiento por el asesinato cometido a la empleada de una tienda de conveniencia Irene Gravez en Greenville en Carolina del Sur, en 1997.



La abogada que representa al primer preso que es condenado a muerte desde 2011, Emily Paavola, informó que su cliente será ejecutado a través de una inyección letal, después de que el prisionero se negara a elegir entre alguna de las tres opciones, porque según Owens, hacerlo sería “similar al suicidio”.



La decisión de la forma en que perderá la vida Owens llega una semana después de que se le presentaron tres opciones de ejecución y que al final dejó en manos de su representante legal.

“Conozco al señor Owens desde hace 15 años. En vista de sus circunstancias y de la información que tengo disponible en este momento, tomé la mejor decisión que sentí que podía tomar en su nombre. Espero sinceramente que las garantías del departamento de Correcciones de Carolina del Sur se cumplan”, dijo Paavola.



Se sabe que si el preso no hubiera tomado una decisión antes del viernes, la ley estatal habría considerado la silla eléctrica.



Owen fue condenado a la pena capital en 1999 y es el primero de cinco presos que han agotado todos sus recursos y ahora se enfrenta a la ejecución tras u periodo de 13 años en el que la cámara de ejecuciones del estado no ha sido utilizada.



Gran parte de la demora se debió a las dificultades que ha tenido el estado para adquirir medicamentos para las inyecciones letales, debido al boicot mundial de las compañías farmacéuticas que no están de acuerdo con que sus productos sean empleados para matar personas.



A medida que se acerca la fecha de ejecución, programada para el 20 de septiembre, la defensa legal de Owens espera retrasar el hecho a través de impugnaciones legales de última hora.



Aunados a los esfuerzos legales, Owens también tiene la opción de evitar la inyección letal a través de la clemencia del gobernado del estado, Henry McMaster, quien ha seguido la tradición de no considerar la clemencia hasta minutos antes de la ejecución.

