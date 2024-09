Eugenio Derbez se pronuncia sobre “La Casa de los Famosos México”

Si hay alguien que nunca falla en dar de qué hablar con sus opiniones, ese es el actor y comediante Eugenio Derbez, quien recientemente volvió a hacer de las suyas y externó su postura ante dos de los temas más controversiales que han dado la vuelta dentro de su natal México: la reforma judicial y la salida de Adrián Marcelo de ‘La Casa de los Famosos México‘.

Fue desde su perfil oficial en Instagram que el productor y protagonista de la cinta “No se aceptan devoluciones” declaró que actualmente se vive una atmósfera de incertidumbre y división.

“Es importante a veces alzar la voz. Veo un México incendiado, un México dividido, y creo que todo viene de la mala información (…) Necesitamos estar bien informados para tomar las decisiones correctas“, declaró el esposo de Alessandra Rosaldo al inicio de su mensaje.

No pasó mucho tiempo antes de que Eugenio Derbez recurriera a la ironía para inferir que los ciudadanos habrían preferido enfocarse en el reality show en lugar de los importantes cambios que sufre el país.

“Me distraigo con tonterías: que si la reforma judicial, que si ya se devaluó el peso, que la economía se está cayendo, que si la relación México-Canadá está en peligro… pendejadas que me tienen distraído. Lo acepto, tengo que estar informado“, dijo dando una cachetada con guante blanco.

Para finalizar, Derbez aprovechó el espacio para emitir una poderosa reflexión en la que invitó a sus fanáticos a no mostrarse divididos ante las adversidades.

“No podemos estar divididos. Tenemos que estar informados, saber qué está pasando para no estar peleados; con mi abuelita, con mi tía, con el vecino… Ese no es el México que queremos (…) hay que estar informados antes de tomar una decisión”, precisó.