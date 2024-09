Reembolsos del IRS: cuánto más dinero se recibe en 2024 a comparación de 2023

A pesar de que ya nos encontramos en el segundo semestre del año, hay contribuyentes que todavía pueden presentar su declaración de impuestos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que no es necesario esperar hasta la fecha límite del 15 de octubre para presentar su declaración de impuestos del 2023. Y a pesar de que ya no se han entregado tantos estímulos fiscales como en años anteriores, los reembolsos del 2024 superaron a los del año pasado. Saber esto, quizás motive a quienes faltan de declarar.

A partir del 10 de mayo de 2024, el monto promedio de reembolso de impuestos es de $2,869 dólares, según el IRS. Eso es aproximadamente un 2% más que en 2023. Algunos contribuyentes solicitaron un depósito directo, pero otros aún prefieren un cheque en papel.

Los contribuyentes que solicitaron un depósito directo recibieron un promedio de $2,960 dólares, lo que representa aproximadamente un 3.1% más que el año anterior.

Cabe señalar que recibir un reembolso de impuestos depende de tu declaración de impuestos, de los ingresos, gastos y créditos fiscales a los que pudieras calificar. Podrías recibir o no una devolución fiscal y esta también podría variar en cantidad con la de otro contribuyente.

En este mismo sentido, el IRS también recordó que aun cuando hayan solicitado una extensión temporal para declarar sus impuestos hasta el 15 de octubre, los contribuyentes podrían enfrentar una multa por impuestos adeudados, al no pagarlos antes del 15 de abril.

En otras palabras, tu reembolso de impuestos podría reducirse cuanto más tiempo tardes en declarar, ya que podría servir para pagar impuestos adeudados y sanciones fiscales por pago tardío.

Solicitar una extensión solo te libra de la multa por presentación tardía, pero no del pago de impuestos a tiempo. De acuerdo con el IRS, la multa que pagarías es un porcentaje de los impuestos que no pagaste a tiempo, si es que debes.

La sanción por no presentar la declaración es el 5% de los impuestos que no pagaste por cada mes (o parte del mismo) en que se retrase la declaración de impuestos.

El IRS tiene un límite en la multa que no superará el 25% de los impuestos que no pagaste. En algunos casos también se puede aplicar una multa por no pagar. Es posible que se apliquen multas combinadas. Además, una multa también puede alcanzar un máximo, así que tenga cuidado.

