Selena Gomez entró en el club de las multimillonarias más jóvenes de EE.UU

Selena Gomez se convirtió en multimillonaria. Esta semana, la actriz de 32 años fue incluida en la famosa lista de billonarios de Bloomberg.

De acuerdo con el medio especializado en finanzas, el patrimonio estimado de la actriz superó los 1,3 millones de dólares gracias, en su mayoría, a las ganancias de su marca de productos de belleza Rare Beauty.

Según Bloomberg, al menos 1,1 millones de dólares del patrimonio de Selena Gomez se deben directamente a las ganancias de su marca de productos de belleza.

En 2020, en plena pandemia de covid-19, Selena Gomez lanzó su marca Rare Beauty con la que quería revolucionar el mercado con sus productos de belleza que rápidamente se ganaron a los consumidores.

Uno de los objetivos de la actriz con Rare Beauty era desafiar los estándares de belleza convencionales y promover la autoaceptación. La marca ofrece una amplia gama de tonos y productos diseñados para todo tipo de personas.

El patrimonio de Gomez también ha crecido gracias a sus contratos con marcas como Puma, Coach y Louis Vuitton, así como también proyectos como la serie de Only Murders In The Building de Hulu, que le ha dejado un ingreso estimado en 6 millones de dólares por temporada.

La actriz está por estrenar un nuevo proyecto: Wizards: Beyond Waverly Place, la secuela de Los hechiceros de Waverly Place, en la que además de participar en el episodio piloto es productora ejecutiva junto a David Henrie, quien protagoniza la serie.

En una reciente entrevista para Variety, Selena Gomez habló sobre lo que significa reencontrarse con su personaje Alex Russo y con la historia de la familia de magos.

“Me sentí como si estuviera en casa otra vez. Estoy tan feliz de haber podido devolverle a los pequeños este regalo de la infancia que me dieron”, aseguró la actriz de 32 años.

La semana pasada, Disney anunció que Wizards: Beyond Waverly Place se estrenará el 29 de octubre.

