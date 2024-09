Síntomas de depresión aumentan en jóvenes que vapean

Australia ha revelado conexiones entre la salud mental y el uso de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de secundaria. La investigación, que involucró a más de 5,000 estudiantes de séptimo y octavo año de 40 escuelas en Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Occidental, ha sacado a la luz la prevalencia del vapeo entre los jóvenes que experimentan síntomas de salud mental deteriorada.

Los resultados, publicados en el Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, subrayan la urgente necesidad de abordar tanto la salud mental como el vapeo de manera integrada durante la adolescencia temprana.

El estudio, que forma parte del ensayo de vapeo OurFutures, el primer y único ensayo clínico de su tipo en Australia, tiene como objetivo evaluar la efectividad de los programas de prevención del vapeo en las escuelas.

Los datos fueron recopilados entre mayo y octubre de 2023, lo que convierte este conjunto en uno de los más amplios sobre el tema en Australia. De los 5,157 estudiantes encuestados, el 8.3% informó haber utilizado cigarrillos electrónicos en algún momento.

Uno de los hallazgos más significativos del estudio fue la relación entre los síntomas depresivos severos y el uso de cigarrillos electrónicos. Los estudiantes que reportaron sufrir depresión grave tenían el doble de probabilidades de haber probado el vapeo en comparación con aquellos que no experimentaban estos síntomas.

Esta tendencia también se reflejó en estudiantes con altos niveles de estrés, quienes mostraron un 74% más de probabilidades de vapear en comparación con sus pares menos estresados. Además, aquellos que reportaron un bienestar bajo presentaron un 105% más de probabilidades de haber utilizado cigarrillos electrónicos.

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de intervenciones que aborden simultáneamente la salud mental y el comportamiento de vapeo en los adolescentes.

La Dra. Lauren Gardner, del Centro Matilda de la Universidad de Sídney y una de las líderes del estudio, expresó que aunque se necesitan más investigaciones para comprender completamente la compleja relación entre la salud mental y el vapeo, los resultados actuales indican la urgencia de desarrollar estrategias de prevención basadas en la evidencia.

Estas estrategias no solo deberían centrarse en evitar el vapeo, sino también en proporcionar apoyo psicológico adecuado a los adolescentes en riesgo.

Otro aspecto relevante del estudio es la constatación de que los síntomas de ansiedad no mostraron una asociación significativa con el uso de cigarrillos electrónicos, lo que sugiere que otros factores pueden estar más directamente relacionados con la tendencia al vapeo entre los jóvenes. Esto destaca la necesidad de explorar otros posibles factores de riesgo, como los sociales, ambientales o genéticos, que podrían influir en este comportamiento.

La investigación también resuena con estudios similares realizados en otros países, como Estados Unidos, donde se ha identificado un patrón similar entre el uso de cigarrillos electrónicos y la aparición de problemas de salud mental en adolescentes.

En Australia, el Centro Matilda ya había documentado que la edad promedio a la que los adolescentes comienzan a vapear es de 14 años. Además, otra investigación independiente de la Universidad de Sídney encontró que las tasas de vapeo entre adolescentes de 12 a 15 años casi se han duplicado, pasando del 10% al 24% entre 2017 y 2023.

Emily Stockings, coautora del estudio y profesora asociada del Centro Matilda, señaló que aunque no se exploró específicamente en este estudio, es posible que la relación entre el vapeo y la salud mental esté influenciada por factores compartidos o que incluso pueda ser una forma de automedicación para algunos jóvenes.

La nicotina, sustancia presente en muchos cigarrillos electrónicos, podría reducir temporalmente los sentimientos de ansiedad y estrés, lo que lleva a los adolescentes a recurrir al vapeo como un mecanismo de afrontamiento.

En conclusión, este estudio subraya la necesidad urgente de intervenciones que aborden tanto la prevención del vapeo como el apoyo a la salud mental desde una edad temprana. La evidencia sugiere que estos dos aspectos están profundamente interrelacionados, y que un enfoque integral podría ser la clave para mejorar el bienestar de los jóvenes a largo plazo.

Sigue leyendo: