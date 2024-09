Veta Newsom medida para facilitar préstamos de casa a indocumentados

Tras una fuerte campaña de oposición de los republicanos, el gobernador Gavin Newsom vetó un proyecto de ley que habría facilitado que los inmigrantes indocumentados que han pagado impuestos y vivido en California por décadas, pudieran solicitar préstamos a través del programa Dream for All.

“Estoy profundamente decepcionado de que el gobernador Newsom haya vetado la AB 1840 que había sido aprobada en la Asamblea y en Senado”, dice el asambleísta demócrata de Fresno, Joaquín Arámbula, autor de esta medida.

Precisa que su proyecto de ley no trataba de abordar las políticas de migración o la crisis de vivienda.

“Simplemente buscaba clarificar el lenguaje en el programa existente California Dream for All para aclarar que los inmigrantes indocumentados pueden solicitar préstamos. De hecho, ahora mismo cualquiera puede solicitar un préstamo para casa por primera vez si llena los requisitos que incluyen asegurar un préstamo o hipoteca bancaria”, dice.

Enfatiza que la AB 1840 era acerca de la justicia.

“El evento no cambia el hecho de que mucha gente, incluyendo los inmigrantes indocumentados sueñan con ser dueños de su casa y que esa riqueza generacional pase a sus hijos”.

Añade que los inmigrantes indocumentados son gente responsable y trabajadora que paga su parte de impuestos.

“Seguirán esforzándose por alcanzar sus sueños, y sus contribuciones han fortalecido la economía de nuestro estado, ayudando a convertirlo en la quinta economía más grande del mundo”.

Y concluye: “ los inmigrantes deberían tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona para mejorar la calidad de vida de ellos mismos y de sus familias”.

En su breve mensaje de veto, el gobernador Newsom expone que la medida buscaba prohibir la descalificación de solicitantes de uno de los programas de asistencia para la compra de casas de la Agencia del Financiamiento de Vivienda de California (CalHFA) basado solo en su estatus migratorio.

“Dado el financiamiento limitado disponible para los programas de CalHFA, la ampliación de la elegibilidad del programa debe considerarse cuidadosamente dentro del contexto más amplio del presupuesto estatal anual para garantizar que administremos nuestros recursos de manera eficaz”.

En pocas palabras, el gobernador argumenta que no hay suficientes fondos para firmar la medida.

Los republicanos celebraron el veto del gobernador, ya que aseguraban que les daría préstamos por $150,000 con cero enganche.

“Estoy contento de que el gobernador haya vetado esta problemática medida, pero todavía está evitando decir su posición en torno a dar préstamos a los inmigrantes indocumentados”, afirma el líder republicano de la Asamblea, James Gallagher.

“Es cierto que el programa se ha quedado sin dinero, y eso se debe a que los ciudadanos de California lo utilizaron todo gracias a que Newsom no abordó la crisis de la vivienda”.

Lo que es más, el asambleísta de Yuba City, Gallagher dice que al negarse Newsom a condenar el proyecto de ley por su contenido, está invitando a los demócratas a intentarlo de nuevo dentro de un año, cuando ha administrado mal su presupuesto.

La asambleísta demócrata de Los Ángeles, Wendy Carrillo dijo en su cuenta del sitio X que es importante hacer notar que la ley aplica para los individuos con un número de impuestos ITIN que contribuyen al Fondo General de California.

“Estos son californianos que pagan impuestos al programa. No nos engañemos y alimentemos una narrativa antiinmigrante que es divisiva y dañina”.

A favor de esta medida estaba la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, la organización que patrocinaba esta medida así como ACLU California Action, California Immigration Policy Center, Pico California, Western Center on Law & Poverty, Inc., Central Valley Immigrant Integration Collaborative, Episcopal Communities & Services (ECS), California Housing Partnership Corporation, Oasis Legal Services y World Relief Sacramento, entre otras.

En su página de X, CHIRLA anunció el veto a la AB 1840, y publica que esta medida “habría permitido que los individuos indocumentados accedieran al programa de préstamos Dream for All ; y a hacer realidad el sueño de ser propietarios de casa. La equidad en la vivienda no puede excluir a la comunidad indocumentada”.