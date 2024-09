A favor de la seguridad vial en California

Víctimas de la violencia vial, activistas por carreteras y calles más seguras, además de lideres de organizaciones de seguridad vial de todo el sur de California presionaron públicamente al gobernador Gavin Newsom para que firme un par de proyectos de ley: SB 961 (Scott Weiner) y SB 1509 (Henry Stern).

“La velocidad es el factor más importante detrás de todas las muertes por accidentes de tránsito y lesiones graves en California”, dijo Damian Kevitt, director ejecutivo de Streets Are For Everyone (SAFE/Las calles son para todos”.

Damian Kevitt perdió una de sus piernas tras ser arrollado por un carro cuando viajaba en bicicleta. Crédito: FOTOS: JORGE LUIS MACÍAS | Impremedia

“En pocas palabras, la velocidad mata”, expresó frente al edificio Ronald Reagan del centro de Los Ángeles, donde hay oficinas de Newsom.

Según un informe de SAFE, en la ciudad de Los Ángeles, los peatones tienen más posibilidad de resultar heridos o muertos , sobre todo cuando los padres van a trabajar y los niños que van a la escuela.

En base a datos del Sistema de Mapeo de Lesiones en el Transporte TIMS, Kevitt dio a conocer que, desde 2015, la ciudad de Los Ángeles ha experimentado un aumento del 81 % en las muertes por accidentes de tránsito y un aumento del 108 % en las muertes de peatones desde 2015.

Asimismo, en 2023, el 37.8 % de todas las colisiones fueron causadas por exceso de velocidad.

De ser promulgado en ley, el proyecto SB 1509 aumentaría la responsabilidad por conducir a velocidades peligrosas al asignar dos puntos por infracciones repetidas de exceso de velocidad dentro de tres años y crearía un programa gradual de multas basado en la cantidad de infracciones dentro de un año.

Entre tanto, el proyecto de ley SB 961 es la primera iniciativa cambiaria sustancialmente las reglas del juego.

Dicho proyecto, por el cual abogan los defensores de la seguridad vial requeriría que los fabricantes de vehículos instalen tecnología de advertencia de velocidad (una alerta sonora y visual cuando los conductores conducen a más de 10 millas por hora por encima del límite de velocidad en todos los vehículos fabricados o vendidos en California.

La iniciativa excluye vehículos de emergencia y motocicletas, a partir del año 2030.

Tecnología que salva vidas

Según los partidarios de la SB 961, esta tecnología no es nueva, ya que la automotriz Toyota ya lo ofrecerá como característica estándar para todos los coches nuevos, y ya es exigencia en Europa, y, con esa ley, lo exigiría como estándar para todos los fabricantes de automóviles.

La industria automotriz se opone a la SB 961 y continúa diseñando vehículos que son dramáticamente más rápidos que las generaciones anteriores.

Según el Informe de tendencias automotrices de 2022 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) el vehículo estadounidense promedio del año modelo 2021 podría alcanzar las 60 millas por hora en apenas 7,7 segundos.

Dicha velocidad es aproximadamente el doble de rápido que los automóviles comprados a principios de los años 1980.

Además, los vehículos eléctricos son incluso más rápidos que el vehículo estadounidense promedio, y muchos alcanzan las 60 millas por hora en sólo unos segundos.

Si bien las medidas de seguridad avanzadas podrían proteger a los conductores y pasajeros de estos vehículos, los peatones y ciclistas que se encuentran fuera de los automóviles están sufriendo atropellos y muertes en mayor número que en el pasado, sostuvieron los manifestantes.

“La verdad es que Estados Unidos es la única nación industrializada del mundo con una estadística de tendencia que empeora en la violencia vial”, dijo Damian Kevitt, quien personalmente fue una víctima de la violencia vial.

En 2013, cuando se paseaba en su bicicleta en Griffith Park, fue alcanzado por un automovilista y quedó atrapado debajo del auto y arrastrado casi un cuarto de milla. A causa del atropellamiento perdió una pierna y hoy usa una prótesis.

La fe de una madre

Otra víctima de la agresividad de quienes manejan a exceso de velocidad fue el niño Michael León Bermúdez, quien tenía solo 13 años cuando murió.

El 8 de enero de 2023, Michael regresaba de la lavandería, junto con su papá y su hermana menor, Tania. Cruzaban por el bulevar El Segundo, en la ciudad de Hawthorne.

“Era un domingo, cuando casi no hay tráfico”, recordó Eva León, la madre del niño. “De pronto, un carro veía a alta velocidad; mi esposo alcanzó a empujar a la niña hacia atrás, pero el carro lo impactó a él y a Michael…mi niño perdió la vida”.

“Michael es un niño protector de los demás; ha dado mucha luz a los que conocieron su vida”, expresó la mujer originaria de Jalisco. “Yo he sentido su presencia desde el cielo, y cada vez que pienso en Michael, por mi fe en Dios, él me levanta y me dice “Mami, te amo. Yo estoy bien”.

Los partidarios de los proyectos de ley SB 961 y SB 1509 basan su optimismo en que ambos serán promulgados en ley, ya que -dicen- no quieren que nadie más muera por causa de la violencia vial.

Miles mueren por la velocidad en calles

Afirmaron que, tan solo en 2022, un total de 4,520 es el número de personas que fallecieron en las calles y carreteras de California. El 25% de esas víctimas mortales, tuvo como el factor más importante el exceso de velocidad.

En Los Ángeles, los fallecimientos totalizaron 2023, que fue considerado el récord más alto de muertes por accidentes de tránsito en casi 50 años. Nuevamente, en más del 37% de las colisiones y muertes, el exceso de velocidad jugó un papel primordial.

“Si la industria automotriz va a fabricar automóviles y camiones que alienten a los conductores a ir demasiado rápido, es necesario que exista tecnología vehicular que ayude a contrarrestar esto”, consideró Damian Kevitt.

“Hace sesenta años, cuando los estados quisieron exigir el uso de cinturones de seguridad en los automóviles, la industria automotriz se opuso. Pero hoy nadie cuestionaría que los cinturones de seguridad sean una medida de seguridad necesaria. La asistencia de velocidad inteligente en los vehículos no es diferente”, añadió.

En 1961, Wisconsin fue el primer estado en exigir el uso de cinturones de seguridad en todos los vehículos, lo que finalmente llevó a que una ley federal los exigiera. Se atribuye a los cinturones de seguridad haber salvado más de 500,000 vidas en Estados Unidos.

Y, con lágrimas en el rostro, Cindi Enamorado habló de su hermano Raymond Olivares, quien murió cuando fue arrollado brutalmente por un vehículo que viajaba a exceso de velocidad.

Raymond, de 27 años y su prometida, María Rivas Cruz fueron atropellados por un conductor que perdió el control del volante y huía después de haber participado en la toma ilegal de una calle.

“No se supone que mi hermano debería irse”, dijo Cindi. Raymond era un ingeniero que trabajaba en la ciudad de Los Ángeles.

Recuerda con amor a su sobrina

El 11 de mayo de 2019, Bethany Holguín, de 23 años y sobrina de Lori Argumedo fue atropellada por un joven que conducía a 100 millas por hora en una zona residencial del vecindario de Willowbrook.

“Se pasó una señal de alto, le golpeó las rodillas con toda su fuerza y ​​mi sobrina murió en el lugar”, narró Lori Argumedo a La Opinion. “Ella en realidad no murió instantáneamente. Se despertó brevemente y una transeúnte [Fabiola Rodríguez] intentó ayudarla. Ella pidió ayuda. La joven tomó su mano y mi sobrina exhaló su último aliento, aferrándose a la mano de un extraño”.

El informe de la autopsia indicaba que todos los huesos de su cuerpo habían sido rotos.

“Bethany tenía solo 23 años y toda una vida por delante”, dijo Lori Argumedo. “Ella iba a la escuela.

uería ser enfermera y estaba muy emocionada de que ayudaría a salvar las vidas de las personas y, en cambio, su vida le fue arrebatada en apenas 15 segundos”.

Lori comentó que, aunque su sobrina no podrá ser enfermera y salvar vidas, al compartir su testimonio se suma a los esfuerzos porque los proyectos de ley SB 961y SB 1509 sean convertidos en ley, sean el camino para evitar muertes por la violencia vial.

“Con mi sobrina, aun sin entablar una conversación, siempre sonreíamos. Ella tenía muchos planes para nuestro futuro, y desafortunadamente no podremos hacerlos juntas ahora. Pero cuando nos volvamos a encontrar, sé que tenemos mucho de qué hablar”, dijo Lori Argumedo.

El gobernador Gavin Newsom tiene hasta el 31 de septiembre para firmar o vetar leyes.

Por ser fin de semana, no se pudo contactar a su oficina.