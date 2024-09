El Vasco Aguirre abre las puertas del Tricolor a todos los jugadores de México

Javier Aguirre, técnico de la selección de México, al finalizar el juego donde vencieron 3-0 a Nueva Zelanda descartó que haya vetos en el Tricolor y adelantó en la conferencia de prensa que la puerta del equipo azteca está abierta para todos.

Lo anterior surge de las distintas versiones que señalaron que jugadores como Alexis Vega e Hirving Lozano tienen un prontuario de indisciplina en la selección de México y están vetados para futuras convocatorias, por lo cual el llamado “Vasco” rechazó que haya recibido algún reporte y sobre todo que exista algún veto para algún jugador en el equipo nacional.

“Yo llegué el 1 de agosto, fue mi primer día en la selección y hasta hoy, es la primera vez que oigo esto de indisciplina, me senté con la gente de selección, a mí nadie me ha referido nada y también te digo, nadie tiene que, cerradas las puertas, conmigo ha habido cero indisciplinas.

Por lo tanto, de aquí para atrás, no sé, yo estaba acabando mi chamba en España, no sé, no sé de lo que me hablas y todos parten de cero, no heredo nada, ni bueno ni malo, empiezan conmigo de cero y hasta hoy ninguno ha cometido ni una indisciplina, cero, por lo tanto, no cuenta”, dijo con autoridad el nuevo técnico del equipo nacional de México.

Respecto a este asunto, se manejó en versiones periodísticas que Hirving Lozano no había sido convocado debido a que existía una sanción disciplinaria por una serie de caprichos del delantero del PSV Eindhoven y mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, cuando no le consiguieron un boleto de primera clase previo al duelo vs. Estados Unidos en la pasada Nations League 2024.

Como también el hecho de que se le atribuye a Alexis Vega el haber ingresado a mujeres al hotel de concentración en la Jolla, California, previo a la participación de México en la Copa América 2024, pero Aguirre negó saber este tipo de antecedentes y destacó que: “a partir de ahora borrón y cuenta nueva, empezamos de cero”.

Javier Aguirre aquí con sus auxiliares Antonio Amor y Rafa Márquez descartó algún tipo de veto para cualquier jugador de la selección de México. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Recuperar la confianza de los aficionados

Respecto a la pobre entrada en el Rose Bowl, donde solo 25 mil personas de los 90 que tiene de capacidad este escenario para ver la victoria de México sobre Nueva Zelanda 3-0, Aguirre dijo que pronto recuperaran la confianza de los seguidores del Tricolor.

“Claro en el aspecto anímico, darle a la gente lo que pide, identificarse con su equipo, un equipo que luche, que pelee, no podemos bajar los brazos, jugar bien al fútbol. Entonces el mensaje era ese, no es posible que vengan 25 mil personas, que hayan pagado su boleto, que se vayan tristes a casa, excepcionados de lo que vieron, 25 mil no es una mala cifra, pero si tiene razón al final de cuentas en la que vayamos creciendo y vayamos animándonos unos a otros y la gente vaya esté contenta con su equipo se irá acercando cada vez más seguramente”, concluyó.

