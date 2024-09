Horóscopo de Mhoni Vidente semana del 9 al 15 de septiembre

En su horóscopo del tarot, la famosa astróloga Mhoni Vidente le dice a cada signo del zodiaco lo que le espera en la semana del 9 al 15 de septiembre de 2024.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador, que sin duda nos dice que es el momento de crecer más en lo profesional y no dar ningún paso para atrás, es decir, seguir avanzando sin límites que tu signo esta hecho para triunfar.

“A palabras necias oídos sordos” ese refrán es tuyo esta semana. Los números mágicos son 12 y 29, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles Capricornio, Leo y Libra, tu mejor día es el viernes, tu misión en la vida es la fuerza de los demás y ser el guía por excelencia, es decir, su obligación ante todos los demás signos es ser un líder natural y por llevar a cabo todo lo que se plantea en su vida.

Es un signo con tendencia a lo positivo y tener el éxito en sus manos, su función vital es la vista y la voz, es decir, que debe de cuidarse siempre de estos sentidos para que no sufra de enfermedades y estar lo mas sano posible.

Te viene un dinero extra por la venta de un bien material, recuerda que tu signo esta en la etapa de remover energías y tener mas fluidez económica.

Te busca un amor del pasado para volver solo trata de saber a que viene a tu vida, para los Aries que están en pareja les va un compromiso firme. Semana de hacer más ejercicio y tener mas solvencia económica.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio, es decir, que es el momento de tomar acciones que te dejen cosas positivas como un cambio de trabajo o volver a estudiar y alejarte de todas las personas toxicas que últimamente te rodeaban.

Esta carta te recomienda realizar todos tus tramites legales que tengas pendientes que tendrás solución y éxito, cuidado con los chismes y malos comentarios trata de ser mas discreto en tu vida.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 20 y 26, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Virgo, Libra y Escorpio, su misión en la vida es la de dialogar los factores opuestos y proporcionar la concordia y estabilidad emocional sin duda esta misión en su vida es ser un conciliador o político de todo lo que lo rodea siempre va a ser el mejor amigo que te dará el consejo ideal para estar en paz en tu vida.

En su vida entera el Tauro va a lograr tener un el éxito para poder vivir en abundancia les encanta el dinero y sobre todo gastarlo.

También el Tauro su punto débil es el cuello y la parte de la espalda por eso debe de quitarse tensiones y seguir siempre con un régimen de ejercicio y dormir mas que no sabe descansar en las noches.

Sobre todo va a ser una semana de tomar acciones de tu ámbito laboral y saber que deseas en tu vida.

Te invitan a salir de viaje para finales de este mes, trata de buscar siempre la naturaleza para que tu energía positiva crezca mas fuerte.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo, que te dice que es una semana que el dinero fluya como agua así hacer cualquier proyecto nuevo que se te va dar sin problema que es el momento a crecentar tu patrimonio con nuevas decisiones de negocios.

Esta carta del Diablo también te dice que te cuides de las personas que te rodean que la envidia hacia es fuerte por eso siempre carga un limón verde en la bolsa y mucho perfume antes de salir de casa como protección.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 23 y 24, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Leo, Acuario y Aries, que sea unos días de hacer ejercicio y una rutina nueva de alimentación.

Tu misión en la vida es crear, actuar y estimular pero con todas las emociones puesta en un interés de vida, es decir, que el Géminis esta para dar el paso correcto en la vida con esa forma de ser tan creativo y de estimular a los demás para que hagan un mejor desempeño en su ambiente laboral los hace ser grandes empresarios y líderes sociales que siempre van a tener la respuesta correcta ante los problemas que se les enfrente.

Su punto débil son los bronquios y el hígado por eso debe de no consumir tanto cigarro o alcohol que eso hace que la vida del Géminis se destruya poco a poco, también este gemelo te dice que representa la reacción del espíritu ante la detención de los demás, es decir, son de espíritu libre por eso casi siempre se separan de su pareja.

Ten cuidado con los chismes en tu ambiente laboral recuerda que tu tiene luz propia y eso les molesta a los demás así que trata de ser prudente.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que te dice que es el momento correcto de cambiar hacia lo positivo que ya dejes de victimizarte que eso no te va llevar a ningún lado hay que enfrentar los problemas y solucionarlos.

Esta carta del sol es riqueza y abundancia sin límites así que trata de buscarla que se te dará en nuevos trabajos y proyectos, solo cuida tus palabras y no te metas en problemas que no son tuyos, tu mejor día es el miércoles.

Tus números mágicos son 08 y 21, tu color es el verde y amarillo, tus signos compatibles Acuario, Piscis y Tauro.

Un embarazo en puerta se anuncia, la misión en la vida es la determinación y la pericia serán sin duda su fuerza para ejercer su misión y siempre construyendo una vida positiva para los que lo rodean.

Sin duda la misión de este signo ayuda a la humanidad entera a entender que no hay que ser egoístas y el signo de Cáncer con su misión nos va ayudar a tener esa felicidad que tanto desea en su vivir.

Como es su signo de comunicación es muy importante llevar a cabo la prudencia o sea no platicar lo que te platican y la pericia que significa resolver con rapidez y eficacia todo los problemas que tengan con dificultad por eso este signo con uno de los mejores compañeros sentimentales.

Semana de estar con mucho trabajo atrasado y ponerte al orden, ten cuidado con lo que comes trata de seguir con la dieta, recuerda que tu signo es la célula de la sociedad por eso su importancia en el mundo de la astrología.

Trata canceriano de no ser tan dramático con tu vida y saber que las sorpresas son una emoción en nuestro ser.

Leo

En la carta del tarot te salió la carta del Loco que significa que tendrás nuevas juntas y llamados para cambios de proyectos y trabajos mejor pagados así que no desaproveches esta oportunidad de crecer mas en lo profesional.

Estos días te sentirás un poco abrumado por una situación sentimental, recuerda que uno vive lo que desea así que trata de resolver cuanto antes los conflictos amorosos para que no te quiten pensamiento.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos 13 y 15, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles Escorpio, Sagitario y Aries, tu misión en la vida es ser el guía supremo para los demás y dar el ejemplo de ser el triunfador, es decir, que casi siempre son maestros de la vida urbana son muy hábiles para poder desarrollarse en cualquier campo laboral y siempre su tendencia es positiva y tener el dinero que desean, pero eso si deben de cuidarse de ellos mismos porque el signo de leo su tendencia es sabotearse con malas compañías y vicios que lo hacen destruirse por eso el signo de Leo debe de entender que su vida no va ser fácil por eso tendrá que poner toda su destreza y habilidad para ser grande en la vida laboral.

Va a ser una semana de mucho trabajo y recompensas económicas, tu punto débil es la presión alta y el corazón trata de seguir una dieta saludable, recuerda que el mejor amigo del signo de les son las mascotas y el campo.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la torre que te dice que es el momento de poner las cartas sobre la mesa, es decir, que quieres para tu futuro y que necesitas para ser feliz y llevarlo a cabo que no tengas miedo en tomar decisiones que es la única manera para poder alcanzar lo que deseas para vivir pleno.

Días de festejarte y sentirte muy feliz con tus seres queridos recuerda que el mejor regalo es el amor de los demás, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 14 y 16, tus signos compatibles Piscis, Aries y Virgo, tu color es el blanco y verde.

Tu misión en la vida es perfeccionista de todo lo rodea, es decir, la purificación del cuerpo y del espíritu es sin duda son los grandes líderes espirituales y sociales que tiene una gran misión para la humanidad.

Sin duda el signo de Virgo es un pilar para la sociedad y la familia que siempre van encontrar la fuerza suficiente para salir de cualquier problema y ayudarse así mismo para tener el triunfo.

Su punto débil en su vida son los nervios y el plexo solar, es decir, todo lo referente a problemas psíquicos por eso debe siempre mantenerse sano en cuestión de su mentalidad y una dieta saludable.

Va a ser una semana de actualizar tus gastos y hacer unos pagos pendientes. Días de tener mas fuerza para hacer ejercicio. Cuídate de los problemas de tus compañeros de trabajo trata de no involucrarte en nada, comprarte ropa que es tiempo para ti.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros, que te dice que es el momento ideal de tener algo propio como una casa, un coche o el poner un negocio que eso te va ayudar a tener esa seguridad en la vida porque el signo de Libra siempre trata de darle gusto a los demás, es decir, le interesa mucho el qué dirán.

Esta carta del as de oros nos dice que es el momento de pedir ese préstamo bancario para empezar ese negocio que tanto deseas, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 10 y 30, tu color es el naranja y verde, tus signos compatibles Acuario, Aries y Géminis, libérate del estrés saliendo a caminar con los rayos del sol.

La misión en tu vida es sin duda el de equilibrar, organizar y embellecer todo lo que les rodea por eso son grandes comunicólogos, diseñadores y sobre todo ingenieros de la vida misma que este signo siempre va encontrar el equilibro perfecto para que todo funcione de lo mejor y entender que la vida se vive una sola vez, también posen la virtud de la justicia y el don del consejero, es decir, que son los mejores compañeros de vida.

Va ser una semana de altas y bajas, es decir, con energías encontradas pero eso trata de estar en tu equilibro espiritual para que no te afecte lo de los demás, te viene un dinero extra de una deuda del pasado.

Tramitas tu pasaporte y visa americana, tu punto débil los riñones y la espalda baja por eso trata de estar al pendiente de tu médico.

Escorpio

En la carta del tarot te salió la Estrella que nos dice que lo que esperabas de cambios positivos ya llegó en estos días se te dará nuevas entrevistas de trabajo y la llegada de un proyecto del extranjero, pero eso si trata de ser discreto no platicarlo a nadie y recuerda que el que se enoja pierde trata de ser paciente y no buscar problemas donde no los hay.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 05 y 18, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Virgo, días de mejorar tu salud mental haciendo yoga o meditación, tu misión en la vida es descubrir los misterios de la naturaleza y ser el místico de las fuerzas cósmicas y hacer que sirvan a la humanidad para un mejor vivir.

Este signo va ayudar a estar en constante progreso para ser alguien fuerte y con gran poder sobre los demás por eso casi siempre son lideres políticos, empresarios y sobre todo el verdadero manejo de los sistemas operativos, poseen la virtud de la pasión sexual y el deseo carnal y eso les ayuda a llevar una vida de intensidad en todo lo que realizan y si su pareja no lo entiende en ese sentido de la sexualidad siempre se va a buscar otra pareja igual de intensa que el escorpión.

Su punto débil son las infecciones de garganta y de sistema linfático, pero eso siempre debe de estar al pendiente de su médico.

Va a ser una semana de estar con muchos pendientes de última hora trata de organizar tu tiempo, te buscan amigos para invitarte de vacaciones, ten cuidado con tus gastos trata de pagar deudas y después divertirte.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos, que te dice que es el momento de seguir adelante con tus propósitos de vida que si esa personas no te quisieron seguir es el momento de dejar atrás y lograr tus objetivos, recuerda que una relación de pareja es para construir no para destruir así que trata de buscarte personas como tu positivas.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 02,19 y 27, tu color es el verde y naranja, tus signos compatibles Aries, Géminis y Leo, tu misión en la vida es la competencia y ser el líder empresarial, es decir, siempre buscar el mejor producto para vender y ser el mejor organizador de negocios con personas de poder por eso siempre llegan a viajar mucho y estar en constante movimiento cósmico para que sus energías positivas estén mas fuertes, son demasiados detallistas en lo que realizan y buscan el éxito en todo, les encanta el dinero y sobre todo gastarlo en ellos mismos.

Estos días van a ser muy importante para los sagitarios por las energías cósmicas que van estar a su alrededor. Como tu signo su elemento es el fuego eso te hace retomar todo lo que construiste y lo que te falto por hacer en los días pasados por eso es importante retomar una lista de los propósitos y empezar a realizarlos que es tu tiempo de ser grande en todo lo que realices, también organiza tus papelería de impuestos y profesional para tenerla en orden.

Van a ser unos días de estar algo melancólico por lo que sucedió en el pasado y comprender que solo hay una vida y que hay que disfrutarla plenamente. Celebras el cumpleaños de un familiar, ten cuidado con tu dinero trata de no hacer ninguna inversión innecesaria y no prestar dinero para que no te roben la buena suerte.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago, que te dice pide que se te dará recuerda que tu pensamiento son muy fuertes y por eso se te recomienda siempre estar en modo positivo y buscar rodearte de personas que hagan construir nuevos proyectos.

Esta carta te dice que si te va llegar eso que tanto deseas solo trata de no platicarlo y ser mas discreto, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 07 y 11, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles Aries, Tauro y Cáncer, libérate del pasado y avanza en tu presente.

Tu punto débil la espalda baja y el páncreas trata de llevar una mejor alimentación y ejercicio, tu misión en la vida es ser el paciente para poder dar el mejor consejo por eso son buenos abogados o administradores y son la resistencia del ser humano o sea siempre van a buscar la verdad de todo.

Días de sacar todos las frustraciones que te dejo la semana pasada y llenarte de buenas energías para empezar con mas fuerza y poder llevar acabo todo lo que desea en tu vida laboral, recuerda que tu signo esta en la época de madurar y dejar atrás las malas amistades, trata de hacer una lista de tus logros y repetirlos en voz alta para que tu mente asimile lo grande que fuiste para vencer todas las adversidades y recuerda que tu signo es la cabra y eso te hace siempre ir para adelante y no vencerte.

Te busca un amor de lejos para hablar contigo de tratar de volver como pareja recuerda que tu signo no le gusta estar solo y eso hace que siempre tengas alguien a tu lado, tu signo como el elemento es la tierra los haces ser muy realistas y de carácter fuerte por eso trata de pensar dos veces lo que vayas hacer o decir en tu vida.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que nos dice que es el tiempo de estar arriba organizar más tu tiempo para crecer mas en las ventas y proyectos propios recuerda que tu signo esta hecho para ser el pilar de su casa casi siempre son padre y madre a la ves.

Esta carta te recomienda que hagas una lista de las personas tóxicas que te rodean y alejarte de ellos que solo así vas a poder crecer mas en lo profesional, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 01 y 38, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles es Tauro, Géminis y Libra, un gran amor vendrá en estos días, siempre sé positivo.

El día viernes 13 que va ser la conjunción de los astros a tu favor por eso trata de realizar todo lo que tiene en planes que se te dar sin problema, recuerda que el signo de Acuario es muy estresado y preocupan por lo que no termina de lograr sus propósitos que tenias en mente por las situaciones ajenas a tu vida, pero trata que tus pensamientos no te sabotee tu felicidad.

En estos días enumera los propósitos que te faltaron por realizar y escribir cada deseo siete veces en un papel en blanco para que las energías positivas te rodean con mas fuerza y poder lograrlos.

Van a ser unos días de estar arreglando papelería de un seguro de gastos médicos y seguro de coche, te viene cambios en tu ámbito de trabajo trata de aplicarte para que deben en puesto que te merece, tu punto débil va ser columna vertebral y los huesos por eso trata de ir con tu médico.

Trata de ir en cualquier momento al mar o la naturaleza que eso hace que tu energía positiva crezca más en tu vida.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que te dice que es el momento de salir de tu estado de confort y enfrentar la vida con cambios positivos, es decir, seguir tu intuición sabia y verás cómo alcanzas el éxito, pero antes tendrás que tomar decisiones firmes que te hagan salir adelante.

Te llega una propuesta de trabajo con personas de gobierno o de poder tu acéptalo que te va ir de lo mejor, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 04 y 17, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles Géminis, Cáncer y Escorpio, tu palabra aceptación de todo lo que vives, tu misión en la vida ser el trabajador en equipo y ser muy empático con los demás por eso son grandes organizadores y líderes de comunicación social, que tu signo como su elemento es el agua lo hace ser el más sentimental y apegado a la familia por eso sientes impotencia cuando no los puede ayudar a los que te rodean pero trata de entender que siempre hay momentos para todo y deja que todo fluya en tu vida.

Te llegan unos pagos atrasados y los realizas en estos días, tendrás auditoria y revisión laboral por eso trata de concentrarte en todo lo que estés haciendo en tu trabajo, ya no te castigues a ti mismo recuerda que hay situaciones que no las podemos controlar y solo hay que ser fuertes para sobrellevarlo.

Te llega una sorpresa de un buena trabajo del extranjero en estos días acéptalo te va ir de lo mejor.

Sigue leyendo:

• Horóscopo chino: 5 signos atraen suerte del 9 al 15 de septiembre

• Portal 9/9: qué signos del zodiaco manifiestan más suerte

• Estos 3 signos del zodiaco pueden cambiar de carrera pronto