Rosie O’Donnell graba documental de perros de servicio para niños con autismo

Rosie O’Donnell está embarcando en un nuevo proyecto cinematográfico que promete tocar corazones y abrir mentes.

La actriz y activista ha comenzado la filmación de su esperado documental titulado “Unleashing Hope: The Power of Service Dogs for Autism”, que explora el impacto transformador de los perros de servicio en niños con autismo. En una exclusiva con la revista Variety, O’Donnell compartió detalles sobre el documental, que se centra en el programa de Guide Dogs of America para niños autistas.

Este proyecto está inspirado en la experiencia personal de O’Donnell con su hijo de 11 años, Clay, quien fue diagnosticado con autismo a la edad de dos años. Clay, que se identifica como no binario y usa los pronombres elles/ellxs, ha visto un cambio radical en su vida desde que recibieron a Kuma, el perro de servicio proporcionado por el programa.

El documental, que está siendo codirigido por los aclamados cineastas Zeberiah Newman y Michiel Thomas, y producido por O’Donnell junto a Hilary Estey McLoughlin y Terence Noonan de NY27 Productions, busca resaltar cómo estos perros no solo ofrecen compañía, sino que también brindan un apoyo emocional crucial a los niños autistas. O’Donnell relató cómo se enteró del programa de perros de servicio durante una visita a prisión, donde fue introducida a estos animales que ayudan a veteranos con PTSD, personas con problemas de movilidad, y también a niños con autismo.

“Me encontré con el personal de Guide Dogs of America en un contexto inesperado,” dijo O’Donnell. “Cuando me llevaron a conocer a los perros, no podía creer que estaban trabajando con niños autistas. Mi reacción inicial fue de incredulidad, pero luego me di cuenta del potencial de esta intervención terapéutica.”

O’Donnell y su hijo completaron el programa de capacitación de dos semanas ofrecido por Guide Dogs for America antes de llevarse a Kuma a casa. La actriz recordó un período difícil para Clay en la escuela, marcado por comportamientos desafiantes y una lucha emocional. Sin embargo, la llegada de Kuma significó un cambio profundo. “El perro transformó la vida de Clay,” comentó O’Donnell. “Lo que antes era un período oscuro se convirtió en una oportunidad de sanación y conexión. Clay empezó a mejorar significativamente en la escuela y ahora es un estudiante mucho más estable y feliz.”

El documental también seguirá las historias de otras familias que han pasado por el programa, mostrando la diversidad de experiencias y los beneficios de los perros de servicio. Además, para apoyar el programa y conmemorar el Mes Nacional de Concienciación sobre los Perros de Servicio en septiembre, O’Donnell está colaborando con Georgetown Cupcake para lanzar un cupcake especial cuyo beneficio irá destinado a Guide Dogs of America.

Con este documental y su asociación con la pastelería, Rosie O’Donnell no solo busca educar y sensibilizar, sino también hacer una diferencia tangible en la vida de los niños autistas y sus familias.