Desmienten boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas

Recientemente, trascendió una noticia sobre Luis Miguel que sorprendió a muchos: supuestamente se había casado con su novia Paloma Cuevas. El anunció lo hizo su amigo Rafael Herrerías; sin embargo, ahora el amigo del Sol de México desmintió la noticia.

La semana pasada, Herrerías fue cuestionado sobre el rumor de la supuesta boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas durante su paso por la alfombra roja del evento Los 300 líderes más influyentes de México, donde dijo que había sido invitado a la íntima ceremonia, pero que no pudo asistir.

“Sí, fui invitado, pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue hasta allá en… no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro que me invitaron. No fui porque tenía a mi señora mal y no podía”, dijo el amigo del intérprete de “La bikina”.

En una reciente entrevista con Ventaneando, Rafael Herrerías aseguró que todo se trató de un error, puesto que –explicó– pensó que le preguntaron por la boda de Michelle Salas, hija de Luis Miguel.

“Me preguntaron que por qué había ido a la boda. Dije ‘si me invitó, pero no fui porque era muy lejos y eran muy caros los hoteles, y eso’; pero estaba pensando que era la boda Michelle. Y contesté creyendo que estaba hablando de la boda de la Michelle Salas, no de la boda de Luis Miguel”, aclaró el empresario.

“No confirme eso (la boda de Luis Miguel); no lo hice. Solo dije que sean muy felices. Es algo que no me consta; por eso hice una nota aclaratoria”, agregó.

No es la primera vez que un comentario de un amigo de Luis Miguel sobre su posible boda con Paloma Cuevas se interpreta como una confirmación.

En junio, el empresario Luis Alfonso de Borbón, amigo del cantante, dijo en broma durante una entrevista con Europa Press que Luis Miguel y Paloma Cuevas se habían casado.

“Ya se han casado en Las Vegas”, dijo Alfonso de Borbón al ser interceptado por la prensa durante los Beef Awards. “Sí, están casados. Estuvimos nosotros allí también. ¿No visteis las fotos o qué? Ya os mandaré unas fotos si queréis”, agregó entre risas.

Sorprendida ante las declaraciones de su esposo, la venezolana Margarita Vargas dijo que todo era una broma. “¡Mucho sentido del humor! Demasiado”, dijo la duquesa de Anjou. “¿Qué boda? Si no hubo boda”, desmintió a Luis Alfonso de Borbón.

¿Cómo se conocieron Luis Miguel y Paloma Cuevas?

Luis Miguel y Paloma Cuevas se conocen de toda la vida, desde que eran niños; sin embargo, no fue hasta 2022 que el cantante y la diseñadora de modas se involucraron en una relación de pareja.

Los rumores sobre su relación comenzaron luego de que fueron vistos juntos en diferentes lugares como Miami o Marbella. También asistieron juntos a la boda de la hija del cantante, Michelle Salas, en Italia.

