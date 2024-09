Grupo Firme y Jennifer Lopez confirman colaboración musical

La banda mexicana Grupo Firme se mantiene cruzando fronteras en al escena musical y prueba de ello es su próxima canción en colaboración con la estrella Jennifer Lopez, así lo dio a conocer el vocalista de la agrupación, Eduin Caz.

Fue durante su más reciente presentación en Las Vegas que el líder de la banda concedió una entrevista al programa “Hoy” en la que expresó su agradecimiento y emoción por los logros alcanzados gracias a su reciente gira por Estados Unidos.

“Nos la hemos pasado increíble, la verdad no estamos batallando mucho que digamos, estamos disfrutándolo al cien por ciento y yo creo que la gente lo nota cuando estamos arriba del escenario“, contó al matutino.

Y todo parece indicar que esta es la fórmula secreta del éxito, pues Grupo Firme continúa consolidándose en la escena internacional, ahora anotándose una colaboración musical con una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial: Jennifer López.

Al respecto, el miembro de la banda Jhonny Caz aseguró que es un honor compartir una canción con Jennifer Lopez: “Es mucha admiración, y más porque son artistas que, como dices tú, nosotros admirábamos desde antes de ser Grupo Firme. Entonces, somos bien groupies. Nos emocionamos, queremos fotos, queremos platicar. Es una emoción muy grande y yo creo que eso es parte de la magia“, dijo.

Por su parte, Eduin Caz confesó que la colaboración con Jennifer Lopez lleva varios meses cocinándose: “Ya tiene más de cuatro meses el tema guardadito. Entonces, solamente estamos esperando, y si Dios quiere, pues va a salir. Todo está guardado. Ellos tienen ya las tomas mías“.

El cantante finalizó asegurando que solo están en espera de la “luz verde” por parte del equipo de la famosa: “Uno lanzó la piedrita, te digo, ese tema está grabado, pero no sé si vaya a salir. Realmente no tomo esas decisiones. Está muy bueno el tema, está muy, muy, muy bueno. Pero sí, no quisiera apresurarme a decir si va a salir o no va a salir, desconozco“, destapó.