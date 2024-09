La Opinión Hoy: Latinos y otros votantes multiculturales prefieren a Kamala Harris que a Donald Trump

Como bien dicen, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y esta fecha por fin llegó, la vicepresidenta Kamala Harris y su rival republicano el expresidente Donald Trump, se enfrentarán en el probablemente único debate de cara a las elecciones de noviembre, este martes su primer cara a cara personal y político.

Y es que cuando la demócrata y el republicano entren en el set de National Constitution Center de Filadelfia, será la primera vez que se encuentren en persona y se dirijan la palabra el uno al otro. En una entrevista hace unos días con Good Morning, New Hampshire, Trump aseguró que no necesita preparación, ya que se ha estado preparando toda su vida para este debate, que llega en un momento en el que Harris está por delante de él, en las encuestas esto según el portal 538.

Trump llegará a Filadelfia hoy, el mismo día del debate, mientras que Harris viajó a Pittsburgh desde el jueves para adelantar su preparación, que incluye simulacros realistas de debates largos.

El debate organizado por ABC News comenzará a las 9 de la noche, tiempo del este y durará 90 minutos, los presentadores de David Muir y Linsey Davis, serán los moderadores y uno de los asuntos más polémicos será que el micrófono de quien no tiene el turno de palabra estará en silencio.

Será el séptimo debate presidencial para Trump y el primero para Harris, no habrá público y no se permitirá a los candidatos interrogarse directamente, además ninguno tiene autorizado llevar notas o accesorios al escenario, los candidatos tendrán dos minutos para responder preguntas junto con un minuto adicional para hacer seguimiento y al cierre dos minutos de declaraciones finales, que iniciará Harris y concluirá Trump esto tras haberse sorteado con una moneda.

