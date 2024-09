Senado en México bajo polémica; Yunes suple a su hijo y alista voto a favor de Reforma Judicial

Este martes en el Senado de México inició la discusión del dictamen sobre la reforma judicial. Para lograr su aprobación, Morena busca la mayoría calificada y todo indica que lo conseguirá gracias al apoyo de dos votos del bloque opositor, uno de ellos, de forma polémica.

Se trata de Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del PAN, quien no sólo no asistió a una reunión convocada por su partido que buscaba cerrar filas para ir contra de la reforma, sino que anunció su baja como legislador.

Para suplirlo llegó Miguel Ángel Yunes Linares, su padre, quien entre gritos de “traidor, traidor” que le lanzaron los panistas, rindió hoy protesta como senador, luego de que el pleno concedió licencia por tiempo indefinido al titular.

Yunes Linares acusó linchamiento del PAN en contra de él y su hijo, y aseguró que no ha negociado nada con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Durante el uso del micrófono en tribuna, rechazó que su hijo no es “cobarde, ni traidor” al reprochar los calificativos del dirigente panista, Marko Cortés.

“Miguel Ángel Yunes Márquez siempre ha dado la cara y a la familia nadie nos ha doblado”, indicó al adelantar que “muy probablemente se reincorpore” para la votación de la reforma judicial.

Polémica detrás de Yunes Márquez

Aunque bajo licencia, Miguel Ángel Yunes Márquez viene de un ríspido proceso judicial, debido a que el pasado 12 de julio, la Fiscalía de Veracruz emitió una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de falsificación de documentos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

Sin embargo, cuando la Fiscalía giró la orden en su contra, se encontraba en Estados Unidos, donde era atendido por un padecimiento médico. En ese momento, acusó una persecución política por parte del gobierno estatal y señaló directamente al juez que dictó la medida por abusos y falta de ética.

Le aventé 30 monedas al traidor que vendió a la Patria en el Senado, se llama Miguel Ángel Llunes Linares. pic.twitter.com/cXy5RzDqZg — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 10, 2024

Pese al hostigamiento, como él comentó, insistió que el Poder Judicial de Veracruz y la Fiscalía General del Estado son los que requieren una reforma, no el Poder Judicial de la Federación.

“No seré trofeo de Morena, me seguiré defendiendo con los instrumentos que me da la Ley. Nunca me he doblado ante nadie, esta persecución me dará la gran oportunidad de dar un ejemplo de valor y dignidad frente al poder”, publicó Yunes el pasado 11 de julio.

Yunes Márquez tramitó un amparo ante la orden en su contra, con el cual consiguió una suspensión provisional que le permitió seguir en libertad y asumir su senaduría, sin embargo, sorpresivamente, ahora deja su puesto en medio de la discusión de la Reforma Judicial y posiblemente provocando que el partido en el poder, Morena, logre la mayoría para aprobar la polémica Reforma Judicial.

