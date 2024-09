Thalía sufre accidente que le dejó una dolorosa herida en el dedo

La estrella de la música y televisión mexicana, Thalía, volvió a convertirse en el tema de conversación de las redes sociales luego de compartir que sufrió un pequeño accidente en casa que le dejó como resultado un dedo lastimado.

De acuerdo con un video compartido por la intérprete de “Amor a la mexicana”, todo ocurrió cuando intentaba abrir un objeto. Sin éxito, la famosa ejerció mucha presión y terminó con un dedo morado y adolorido.

“Me pegué como con una puerta, como de carro de metal, para abrir y sentí caliente, como si se me hubiese reventado una vena“, explicó Thalía dentro del audiovisual que salió a la luz desde su perfil oficial en Instagram.

Thalía vía Instagram. Crédito: Instagram / @thalia | Cortesía

Tommy Mottola le dedicó un emotivo mensaje a Thalía por su cumpleaños

Si bien el incidente no pasó a mayores, la esposa de Tommy Mottola no tardó en volverse el blanco de mensajes de cariño por parte de su comunidad digital, donde los “Recupérate pronto” y “Que te mejores” no pudieron faltar.

A pesar de este mal rato, a Thalía nada la detiene y menos cuando está en juego su profesionalismo. Esto quedó comprobado luego de dar vuelta a la página y ser una de las artistas asistentes a la pasarela de Tommy Hilfiger “Spring-Summer 2025”.

Thalía presumió un look de gala desde la intimidad de su baño

Para dicha ocasión, la famosa vistió una falda, una gorra, accesorios y una camisa blanca clásica, cada pieza de la marca del reconocido diseñador con el que mantiene una amistad desde hace varios años: “Querido amigo, gracias por la invitación”, dijo en el post que realizó desde sus redes.

Cabe recalcar que además de Thalía, al evento de moda asistieron personalidades reconocidas a nivel mundial, tal y como: La banda de K-pop Stray Kids, Brooke Shields, Shay Mitchell y la mexicana Renata Notni.