Conoce a los latinos que se imponen en el difícil mundo del cabildeo

Marvin Pineda, Evelyn Pineda y Daniel Sánchez, son tres latinos socios de una firma de cabilderos, a la que le han puesto tal esfuerzo, que seis años después de crear California Advocacy, han logrado colocarla, entre las 20 más poderosas de Sacramento.

“Hay latinos en varias firmas de cabilderos, pero California Advocacy es la única compañía, cuyos tres socios son solo latinos”, dice Marvin Pineda.

Aunque su esposa Evelyn es la fundadora, California Advocacy nació a partir del rechazo de Marvin para crear su propia firma de cabildeo.

“Yo trabajaba para otra firma de cabilderos, cuando tres de los sindicatos que yo había llevado, me ofrecieron crear mi propia compañía. Les dije que no, porque no pagaban suficiente”, recuerda.

Marvin Pineda y Daniel Sánchez junto a Evelyn Pineda dirigen la firma de cabilderos California Advocacy en Sacramento. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Grande fue su sorpresa cuando al regresar a su casa, su esposa Evelyn y madre de sus tres hijas, le comentó que como él no quería, a ella, los sindicatos le hicieron la misma oferta de crear la firma de cabilderos.

“Mi esposa, quien era trabajadora social del condado de Los Ángeles, les dijo que sí, y ahí comenzó todo en 2018”.

Con el tiempo – dice – que más sindicatos se unieron a la naciente firma, y siete meses después, dejó su trabajo como cabildero en Capitol Strategies Group para hacerse socio de California Advocacy y trabajar junto a su esposa.

Marvin nació en Guatemala. Sus padre lo trajeron a este país como un niño indocumentado, y fue hasta cuando estaba en la Secundaria Boyle Heights a los 18 años, que dejó las sombras para hacerse residente de Estados Unidos gracias a una petición familiar hecha por sus padres en los años 90.

Y no es ningún improvisado. Es graduado de la Universidad de California en Riverside, y al terminar en 2006, al ganar la beca Polanco de la bancada latina, consiguió ir a Sacramento a trabajar a la oficina del entonces senador Gil Cedillo en dos proyectos de ley clave para la comunidad inmigrante de California, el Dream Act y las licencias de manejo.

Tiempo después regresó a Los Ángeles para laborar como maestro de inglés en una middle school del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

“Fue entonces cuando Cedillo me llamó y me dijo que ya estaba bueno, que regresara, le dije que me esperara porque quería ir a la Escuela de Derecho. Así lo hice y me gradué de leyes en UC Davis y pasé el examen de la Barra de Abogados”.

A su paso por la Escuela de Leyes, recibió el premio Witkin Award que se entrega a la calificación más alta de su generación.

Marvin Pineda y Daniel Sánchez de los pocos cabilderos latinos en Sacramento. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Al graduarse, solicitó ingresar al Bank of America, y tras avanzar entre decenas de solicitantes y quedar entre los dos finalistas, abandonó esa posibilidad laboral y decidió irse por el cabildeo.

“La política nunca me atrajo. No me gusta esa parte de hacer campaña para buscar un puesto. Se necesitan políticos latinos, pero eso no es para mí”.

Dice que aunque al inicio de su carrera, quería ser maestro, se dio cuenta que el magisterio no era para él, cuando sus compañeros lo empezaron a ver mal, al no tener ningún problema con un estudiante que nadie quería, y todos habían sacado. “Ya estuvo”, dijo y puso final a su carrera como maestro.

Su gran inspiración para ser cabildero fue Francisco Silva, un cabildero de la Asociación Médica de California.

“Era joven y también abogado. Dije, yo quiero ser como él”.

A lo largo de los años, California Advocacy ha ido creciendo con más sindicatos, un grupo de ciudades del condado de Los Ángeles como Compton, Cudahy, Hawaiian Gardens, Bell Gardens, y con compañías que ayudan a personas con discapacidad.

Revela que han ayudado a obtener fondos a organizaciones como Homeboy Industries, y a CHIRLA, le consiguieron una subvención por $20 millones para disponer de su propio edificio; asimismo han ayudado a la UCLA Latino Policy and Politics Initiative con subvenciones .

“El California Target Book nos puso entre las 20 firmas más importantes de cabilderos”, dice.

El California Target Book es una fuente en línea de datos actuales para profesionales y personas con información privilegiada de la política de California que necesitan mantenerse al día sobre las campañas y las elecciones en todos los niveles del estado.

Marvin Pineda y Daniel Sánchez se ganan un lugar como cabilderos en Sacramento. (Fotos Armando Varela/La Opinión)

Marvin dice que cuando lanzaron su compañía, hubo otras firmas de cabilderos que se enojaron hasta por el nombre que escogieron, y más aún cuando surgieron los primeros resultados.

“El cabildeo es un mundo oscuro. No es fácil entrar cuando las firmas que ya existen, llevan décadas con sus clientes, y muchas veces ellos son quienes deciden, quién entra y quién sale. Pero estamos contentos de ser una de esas firmas con latinos a la que le está yendo bien”.

Revela que la parte difícil es forjar relaciones y lograr el acceso con los legisladores para que les pongan atención.

“En nuestro caso, lo que nos ayuda es que los sindicatos que representamos dan muchas contribuciones a los políticos y eso abre las puertas. Si yo le mando un mensaje al gobernador, me contesta porque sabe que represento a un sindicato que lo apoya”.

Pero también dice que se les han acercado compañías racistas para que sean sus cabilderos, a las que han tenido que decir que no.

“Nos ha ido muy bien en la salud, el transporte, la tecnología. Representamos a la Asociación de Hospitales de California, la Asociación de Leucemia, la Asociación de Cuidado Primario, el Hospital Infantil de Sacramento, pero este es un mundo en el que debes aprender a caminar”.

Marvin dice que las oportunidades llegan cuando hay un trabajo fuerte y disciplina, y con el apoyo de personajes como el exsenador y exasambleísta Polanco, quien es el asesor de California Advocacy.

“Me gustaría mucho que siguiéramos creciendo, pero con un balance familiar y ayudar a la comunidad”.

Evelyn Pineda, presidenta de California Advocacy. (Cortesía California Advocacy)

Evelyn Pineda, sobreviviente de cáncer, es la presidenta de California Advocacy, es una de las pocas mujeres y de la minoría que es propietaria de una firma en California.

Es graduada de Cal Poly Pomona y obtuvo una maestría en ciencias y gerontología en la Universidad del Sur de California (USC).

Trabajó para el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, donde manejó más de 60 casos para garantizar que los menores estuvieran protegidos y se reunieran con sus seres queridos cuando fuera seguro.

Daniel Sánchez es el director de Asuntos Públicos de California Advocacy.Tiene más de una década de experiencia en la política de California y en estrategias de comunicación.

Ha trabajado en múltiples campañas y ha representado a funcionarios electos y entidades gubernamentales como portavoz oficial.

Creció en el Valle de San Fernando, es hijo de padres inmigrantes y cuenta con una licenciatura en ciencias políticas de UC Riverside.