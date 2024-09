Este es el precio actualizado del iPhone 15 tras la salida del iPhone 16

Con la reciente presentación del iPhone 16, Apple ha implementado su tradicional estrategia de rebajas en el precio de la generación anterior. El iPhone 15 y el iPhone 15 Plus han visto una disminución de $100 dólares en su precio, una excelente noticia para aquellos que buscan hacerse con un dispositivo Apple sin tener que pagar el precio completo de un equipo recién lanzado.

Apple y su estrategia de rebajas con cada lanzamiento

Cada vez que Apple introduce una nueva generación de sus populares iPhone, suele reducir el precio de la generación anterior, y el caso del iPhone 15 no ha sido la excepción. Esto es parte de una estrategia comercial que busca no solo maximizar las ventas del dispositivo más reciente, sino también atraer a consumidores que, por diversas razones, prefieren no invertir en el modelo más actual.

Con el lanzamiento del iPhone 16, el precio del iPhone 15 ha bajado considerablemente. En su presentación original, el iPhone 15 tenía un precio base de $799 dólares, pero tras la llegada del nuevo modelo, su precio ahora ronda los $699 dólares en tiendas oficiales de Apple. Del mismo modo, el iPhone 15 Plus, que inicialmente se ofrecía a $899 dólares, ha sido rebajado a $799 dólares.

¿Por qué Apple baja los precios?

Esta política de reducción de precios tiene varias justificaciones comerciales. En primer lugar, Apple sigue beneficiándose de las ventas de generaciones anteriores, ya que no todos los usuarios buscan las últimas innovaciones tecnológicas de inmediato. Muchas personas prefieren esperar unos meses para aprovechar las rebajas, y al hacerlo, Apple puede continuar vendiendo dispositivos sin grandes esfuerzos en marketing o producción adicional.

Además, el enfoque de Apple permite que una gama más amplia de consumidores acceda a sus productos. Los usuarios que antes consideraban fuera de su presupuesto adquirir un iPhone de última generación, ahora ven en la rebaja una oportunidad para acceder a un equipo potente a un precio más competitivo. Este movimiento también es clave para fidelizar a usuarios que prefieren quedarse dentro del ecosistema de Apple sin gastar una suma considerable.

Por otro lado, Apple utiliza esta táctica para gestionar el inventario de manera eficiente. Al reducir los precios del iPhone 15, la empresa puede liberar espacio para las unidades del iPhone 16 en sus almacenes y puntos de venta, al tiempo que da salida a los modelos anteriores sin devaluar el producto.

Beneficios de comprar un iPhone 15 con descuento

Para los usuarios, la reducción del precio del iPhone 15 es una gran oportunidad. Aunque el iPhone 16 ofrece mejoras en el procesador y la cámara, el iPhone 15 sigue siendo un dispositivo tecnológicamente avanzado, con características de gama alta como el chip A16 Bionic y una cámara de alto rendimiento que lo hace competir aún con los mejores smartphones del mercado.

Quienes opten por el iPhone 15 o el iPhone 15 Plus a precio rebajado estarán adquiriendo un dispositivo con una gran relación calidad-precio, con soporte para las actualizaciones de iOS durante varios años más y un rendimiento que se mantendrá a la altura de las exigencias del usuario promedio y avanzado.

Este descuento también es relevante para aquellos que desean un iPhone pero no necesitan las mejoras más recientes que introduce la nueva generación. Comprar un iPhone 15 ahora se convierte en una inversión inteligente para quienes buscan una experiencia premium sin tener que pagar los precios del iPhone 16, que en sus modelos base tiene un precio de $799 dólares.

