Geraldine Bazán expresa lo que siente por Gabriel Soto

Geraldine Bazán ha hablado nuevamente sobre su relación con Gabriel Soto, dejando claro que, aunque fueron pareja en el pasado, no hay posibilidades de una reconciliación amorosa.

La actriz ha demostrado una sabiduría destacable al tratar este tema en diversas ocasiones, dejando claro que su relación con Soto se restringe al bienestar de sus hijas. Durante un reciente encuentro con la prensa, Geraldine enfatizó que no tiene interés en discutir asuntos de su vida personal y que está enfocada en lo que realmente importa.

Al ser preguntada sobre su dinámica actual con Soto tras la separación de él e Irina Baeva, respondió con serenidad y dejó ver que el pasado quedó atrás: “La verdad es que sí, eso no es algo que les voy a platicar, ya lo saben. No voy a entrar en esos temas, eso es algo de la vida personal y no sé, la verdad mis hijas están muy bien”.

Bazán ha sido clara al decir que su relación con Soto está basada en el respeto mutuo y la colaboración por el bien de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

Ante las insistentes preguntas sobre su vínculo con su exesposo, dejó claro que para ella no hay cabida para revivir el pasado: “Eso no tiene nada que ver conmigo, ya, let it go, chicos, déjenlo ir también… Yo no tengo nada que ver, estoy muy ocupada como en muchas otras cosas”.

La actriz subrayó que el enfoque de ambos siempre ha sido el bienestar de sus hijas y que, aunque no tienen una relación personal cercana, siempre le deseará lo mejor a Gabriel. “Siempre le desearé lo mejor, obviamente y él a mí. Somos, además de un equipo, somos socios en una empresa que se llama Elissa y Miranda, nuestra empresa es lo más valioso que tenemos en la vida”, puntualizó Bazán, demostrando que su prioridad es mantener una convivencia armoniosa por el bien de sus hijas.