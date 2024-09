Michael Jordan se niega a malvender su mansión ‘maldita’ en Illinois

El exbasquetbolista Michael Jordan, de 61 años y quien es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos años por la propiedad que posee en Highland Park, en Illinois, que lleva 12 años tratando de vender, pero, hasta el momento, no ha encontrado a nadie interesado en adquirirla.

A pesar de la falta de potenciales compradores, el exjugador de los Chicago Bulls no estaría dispuesto a dar su brazo a torcer y a bajar en nada el precio de su inmueble, el cual en un inicio lo promocionó por $29 millones de dólares y ahora ya está en $15 millones de dólares, pero ni así le han llegado ofertas.

De acuerdo a The Wall Street Journal, que fue el medio que dio a conocer la noticia, las razones por las que el emblemático inmueble no ha encontrado a nadie interesado en adquirirlo no solo tendría que ver con su precio, sino con toda la historia que carga encima.

“Desde que la propiedad de Jordan, al norte de Chicago, se cotizó por primera vez por $29 millones de dólares en 2012 y luego cayó a alrededor de $15 millones de dólares, no se ha vendido en el mercado. Eso ha llevado a algunos posibles compradores, corredores y expertos a reflexionar: ¿podría la morada de Michael Jordan ser demasiado Michael Jordan para los mortales comunes y corrientes?”, se cuestionó The Wall Street Journal.

A pesar de esas teorías, también existen otras en las que aseguran que por ese precio los potenciales compradores podría comprar una casa con vista al lago, pero se estaría sacrificando la privacidad que obsequia el aún hogar de Jordan.

“La mayoría de las personas que gastan esa cantidad de dinero en el área de Chicago quieren vivir en el lago. Eligió no vivir en el lago porque querían privacidad”, señaló Katherine Malkin de Compass.

El inmueble, que data del año 1995, cuenta con 56,000 pies cuadrados, con nueve recámaras y con 15 baños completos.

Al igual goza de vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, sala de cine, sala de póquer, cava de vinos, garaje para 14 vehículos, cancha de basketball personalizada, entre otras amenidades.

La propiedad de diseño personalizado también incluye un gimnasio una piscina infinita circular, un green de golf, una cancha de tenis y una sala de puros, entre otros espacios.

