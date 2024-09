12 productos de canela en polvo que nunca debes consumir

Consumer Reports encontró altos niveles de plomo en un tercio de los productos de canela en polvo y mezclas de especias que analizamos. Estos son los que presentan mayor y menor riesgo.

By Lisa L. Gill

La canela es un ingrediente básico en muchas cocinas, ya sea espolvoreada sobre las hojuelas de avena o el café o como ingrediente en todo tipo de platillos, desde las galletas de azúcar hasta el pollo con cinco especias. Algunas personas incluso toman grandes dosis diarias de esta especia por sus supuestos beneficios para la salud.

Por eso fue alarmante que en el otoño pasado se detectara un brote de intoxicación por plomo en más de 500 niños debido a la canela en tres marcas de bolsitas de puré de manzana. Unos meses más tarde, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió a los consumidores que evitaran 17 productos de canela molida porque contenían niveles de plomo que, aunque mucho más bajos que los de los purés de manzana, eran lo bastante altos como para representar una amenaza para la salud si se consumían con regularidad.

Esta noticia llevó a CR a preguntarse: ¿qué está pasando exactamente y hasta qué punto deberían preocuparse los consumidores por la canela?

Para averiguarlo, nuestros científicos especializados en seguridad alimentaria analizaron la presencia de plomo en 36 productos de canela y mezclas de especias que contienen canela, como el garam masala y cinco especias en polvo. Compramos productos de marcas como Badia, McCormick y Morton & Bassett, que se venden en los principales supermercados, así como marcas más pequeñas disponibles en tiendas de cocina internacional. Las especias se compraron en 17 tiendas en Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York y en internet. (Más información sobre cómo analizamos estas especias).

Los resultados fueron preocupantes: 12 de los 36 productos contenían más de una parte por millón de plomo, el umbral que da lugar a un retiro del mercado en Nueva York, el único estado en los Estados Unidos que regula los metales pesados en las especias. Aunque CR no realiza pruebas de cumplimiento de normas, los resultados despertaron inquietudes entre nuestros expertos y compartieron los datos con funcionarios de Nueva York para que pudieran investigar más a fondo.

Solo un cuarto de cucharadita de cualquiera de esos productos contiene más plomo del que se debería consumir en todo un día, dice el doctor James Rogers, director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria de CR. “Si tienes uno de esos productos, creemos que deberías tirarlo a la basura”.

“Incluso pequeñas cantidades de plomo representan un riesgo porque, con el tiempo, puede acumularse en el organismo y permanecer allí durante años, perjudicando gravemente la salud”, dice Rogers.

La exposición al plomo es de gran preocupación para los niños durante el embarazo, ya que puede dañar el cerebro y el sistema nervioso, lo que provoca retrasos en el desarrollo, problemas de aprendizaje y de conducta, entre otros. Sin embargo, los adultos también pueden experimentar efectos negativos. Por ejemplo, la exposición frecuente al plomo se ha relacionado con la supresión del sistema inmunitario, problemas reproductivos, daño renal e hipertensión.

CR encontró varios productos de canela que son buenas opciones para los consumidores. Los seis que presentan menor riesgo en nuestras pruebas son 365 Whole Foods Market Ground Cinnamon, 365 Whole Foods Market Organic Ground Cinnamon, Loisa Organic Cinnamon, Morton & Bassett San Francisco Organic Ground Cinnamon, Sadaf Cinnamon Powder, y la mezcla Sadaf Seven Spice.

“Estos productos demuestran que es posible producir canela sin plomo o con niveles extremadamente bajos”, dice Rogers.

El hallazgo de alternativas de menor riesgo es coherente con la investigación original sobre especias realizada por CR en 2021, en la que se examinaron más de una docena de tipos de especias, desde la albahaca hasta la cúrcuma (pero no se incluyó la canela).

Las pruebas de CR incitan a los fabricantes a tomar medidas

Tras ser informadas de nuestros resultados, las dos empresas con los niveles más altos de plomo (Paras y EGN) le dijeron a CR que dejarían de vender sus productos y que habían pedido a las tiendas que los retiraran de sus estanterías. Mimi’s Products, con el tercer nivel más alto de canela en polvo, no respondió.

De las otras nueve empresas con niveles superiores a 1 ppm (partes por millón), solo respondieron dos: Deep y Yu Yee. Ambas dijeron que analizaban sus productos o confiaban en los análisis de sus proveedores.

También le preguntamos a las empresas con niveles más bajos de plomo qué hacían para limitar el metal pesado en sus productos. No recibimos respuesta de ninguna de las que tenían menos plomo, pero sí de otras tres empresas con niveles relativamente bajos.

McCormick nos dijo que vigila “las condiciones ambientales que pueden aumentar la presencia natural de metales pesados”. Penzeys dijo que muele sus propias especias y “la materia prima se prueba antes de moler”. Y Simply Organic dijo que ha adoptado los límites del estado de Nueva York y que lleva a cabo “exhaustivas inspecciones internas y pruebas adicionales de productos para cada carga de materiales recibidos”. (Los expertos en seguridad alimentaria de CR dicen que, aunque esas medidas son buenas, sería aún mejor analizar el producto terminado).

El aspecto de una porción de canela

Una porción de canela equivale a un ¼ de cucharadita. En 12 de los productos analizados por CR, no se debe consumir ni siquiera esa cantidad en un día. Pero en seis productos, puede tomarse más de 1 cucharadita.

Cómo contamina el plomo a la canela

La canela proviene de la corteza interna de los árboles del género Cinnamomum.

Los metales pesados, como el plomo, son elementos presentes de forma natural en la corteza terrestre, dice Laura Shumow, directora ejecutiva de la American Spice Trade Association, un grupo industrial que representa a las empresas de especias responsables de más del 90% del mercado estadounidense. “Cualquier producto natural que entre en contacto con el suelo o las aguas subterráneas tiene el potencial de absorber vestigios de plomo que no se pueden eliminar”.

El suelo también puede contaminarse con plomo procedente de subproductos industriales. Según Shumow, los árboles de canela necesitan unos 10 años para crecer antes de que se pueda cosechar la corteza, lo que hace que la especia sea especialmente propensa a la contaminación por plomo, simplemente porque la planta tiene mucho tiempo para absorber el plomo presente en el suelo.

Además, el plomo presente en la corteza puede concentrarse en el producto final durante el proceso de secado.

Casi toda la canela que se vende en los Estados Unidos es importada, y la mayor parte procede de Indonesia, Sri Lanka y Vietnam. El doctor Francisco Díez-González, director del Centro de Seguridad Alimentaria de la Universidad de Georgia, afirma que es posible que estos países tengan menos normativas o medidas de control en relación con los contaminantes químicos (por ejemplo, plaguicidas o subproductos industriales) que se encuentran en el suelo.

El plomo también podría entrar en la canela procedente de equipos de procesado, recipientes de almacenamiento o envases, dijo Rogers de CR.

Tal vez lo más preocupante para los consumidores, según Shumow, es que no hay forma de eliminar el plomo de la canela (o de cualquier hierba, especia o alimento) una vez que está presente, ni de evitar que los árboles absorban el plomo del suelo en el que se cultiva.

Shumow dice que la industria está investigando cómo y por qué los árboles que producen canela absorben plomo del medio ambiente y qué podría hacerse para mitigarlo, pero podrían pasar años antes de que tengan una respuesta.

Regulación inconsistente

Actualmente, no hay límites federales para el plomo en la canela u otras especias. Pero Enrico Dinges, portavoz de la FDA, dice que incluso sin un límite, la dependencia puede tomar medidas contra un producto, como emitir una alerta de salud, si se entera de que tiene niveles excesivos, ya sea por las pruebas de la dependencia o de un estado.

La FDA no contestó a la pregunta de CR sobre qué nivel de plomo desencadenaría tal alerta o retiro del mercado, en cambio dijo que la dependencia las emite “caso por caso”. La FDA hizo uso de esa autoridad cuando recientemente advirtió a los consumidores que evitaran 17 productos de canela molida. Todos ellos contenían niveles de plomo superiores a 2 ppm, cifra comparable al límite propuesto recientemente por la Unión Europea para la cantidad de plomo permitida en hierbas y especias.

A principios de este año, al hablar de las alertas de salud emitidas por la dependencia en relación con la canela molida con alto contenido de plomo, el doctor Conrad Choiniere, director adjunto de asuntos normativos del Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada de la FDA, declaró: “En última instancia, es responsabilidad de los fabricantes y los importadores garantizar la seguridad de los productos que entran en el mercado estadounidense”.

La FDA le dijo a CR que no podía comentar sobre los resultados de nuestras pruebas, pero agregó que revisa regularmente los resultados de las pruebas de canela molida de los estados.

En cambio, el estado de Nueva York estableció en 2016 un límite de 1 ppm de plomo en las especias. El estado puede retirar del mercado cualquier especia que supere ese límite. De hecho, desde entonces el estado de Nueva York ha retirado del mercado más de 100 especias debido a la contaminación por metales pesados.

Cuando CR le informó al Departamento de Agricultura del estado de Nueva York que 12 productos que analizamos tenían niveles de plomo superiores a 1 ppm, la dependencia dijo que no podía hacer comentarios sobre los resultados de nuestras pruebas, pero que supervisa regularmente los productos alimenticios, incluidas las especias, para detectar peligros y “toma medidas rápidas para retirar estos productos de las estanterías” cuando se detectan problemas.

Brian Ronholm, director de política de seguridad alimentaria de CR, dice que el gobierno federal debería seguir los pasos de Nueva York y establecer una política nacional sobre la cantidad de plomo permitida en hierbas y especias, incluida la canela y otros alimentos.

“En última instancia, queremos que la FDA desarrolle una estrategia preventiva para reducir la exposición al plomo en todos los alimentos”, afirma Ronholm. “En este momento, no están en condiciones de hacerlo porque están crónicamente subfinanciados y así ha sido durante décadas, en particular en el sector de los alimentos, y eso hace que resulte muy difícil reunir la voluntad para centrarse en esto”.

Lo que puedes hacer

Hay algunas medidas que puedes tomar para minimizar tu exposición al plomo de la canela y de otras fuentes:

Compra canela con los más bajos niveles de plomo en las pruebas de CR. Si eres amante de la canela y la consumes a diario o usas mucha cuando la consumes, tu mejor opción es elegir entre los seis productos de nuestras pruebas con niveles de plomo cercanos a 0 ppb (partes por billón). Puedes consumir una cucharadita o más de estos productos al día. En algunos casos, mucho más. Por ejemplo, puedes consumir hasta 6 cucharaditas de canela en polvo Sadaf. En el caso de la canela orgánica 365 de Whole Foods Market, puedes tomar 16 cucharaditas.

Considera elegir las marcas principales o convencionales. De los 12 productos de canela que los expertos de CR recomiendan evitar por sus preocupantes niveles de plomo, 10 son de marcas relativamente desconocidas que se venden principalmente en pequeños mercados especializados en alimentos internacionales. Lo mismo ocurre con los 17 productos de canela sobre los que la FDA advirtió recientemente a los consumidores. (Los consumidores deberían revisar si tienen estos productos en su casa y tirarlos). En cambio, cuatro de los seis productos con las cantidades más bajas de plomo provenían de marcas nacionales más conocidas.

No confíes en etiquetas como “orgánico” ni en la procedencia de la canela. Los seis productos orgánicos de nuestras pruebas arrojaron niveles inferiores a 1 ppm, y tres de ellos tenían niveles cercanos a cero. Pero, dice Rogers, “no tenemos suficientes datos para afirmar con certeza que la canela orgánica, en general, contenga menos plomo”. Y señala que las normas ecológicas del Departamento de Agricultura no incluyen pruebas de metales pesados. Seleccionar la canela en función de su procedencia tampoco es una garantía. Nuestras pruebas incluyeron canela de muchas de las zonas que la cultivan. “Encontramos niveles altos y bajos de plomo en los productos de cada lugar”, dice Rogers

Ten cuidado al traer canela de tus viajes al extranjero. Los niveles de metales pesados, incluido el plomo, pueden ser incluso más altos en las especias fuera de los Estados Unidos. Un problema es que las empresas estadounidenses pueden importar la canela de mayor calidad, dice Ronholm de CR, lo que podría dejar versiones de menor calidad para vender en el país de origen.

Desconfía de la canela como ayuda para la salud. Los estudios que demuestran los posibles beneficios de la canela para la salud, como la reducción del azúcar en sangre o la inflamación, implican tomar cantidades más altas que las que se usan para cocinar y hornear, hasta 3 cucharaditas. Eso equivale a 12 porciones de canela (una porción equivale a ¼ de cucharadita). Eso estaría bien solo con algunos de los mejores productos de canela de nuestras pruebas.

Limita la exposición potencial al plomo procedente de todas las fuentes. Esto es especialmente importante si tienes niños en casa, ya que son más vulnerables a los efectos de los metales pesados. Una de las principales vías de exposición puede ser el agua potable. CR recomienda analizar el agua para detectar plomo y arsénico y, si los niveles son altos, instalar un filtro de agua. Para los niños pequeños, consulta los consejos de CR sobre cómo elegir jugos y alimentos para bebés con bajo contenido de metales pesados.

Varía los alimentos que consumes. Cambiar tu dieta puede ayudarte a evitar el consumo excesivo de plomo u otros metales pesados procedentes de un solo alimento o especia. Además, te ayudará a asegurarte de que obtienes suficiente vitamina C, así como minerales como calcio, hierro, selenio y zinc, todos los cuales pueden reducir la cantidad de plomo que absorbe el organismo.

