AMLO anuncia que promulgará reforma judicial este 15 septiembre tras aprobación en mayoría de los estados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que su polémica reforma al poder judicial se haya aprobado en la mayoría de los Congresos estatales por lo que anunció que será este próximo domingo 15 de septiembre que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, lo cual marcará su entrada en vigor.

“Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo, sería bueno pensar que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que elige a sus servidores públicos de los tres poderes”, dijo.

Desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, explicó que su reforma judicial ya había conseguido la aprobación de al menos 17 de los 32 congresos estatales, cantidad mínima requerida para que una iniciativa, después de ser votada y aceptada en las cámaras de Diputados y Senadores, se convierta en reforma constitucional.

“Eso es la democracia, no las élites de la llamada clase política, no la oligarquía, todos. Cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado”, aseguró.

Dentro de los Congresos estatales que ya habían aprobado la Reforma al Poder Judicial hasta la mañana de este jueves 12 de septiembre los siguientes 18 Estados: Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas.

El mandatario mexicano descartó que en México se vaya a constituir una dictadura con la aprobación de esta reforma judicial y acusó a los intelectuales Enrique Krauze y a Héctor Aguilar Camín de ser un “fiasco” y no ser “serios” en sus afirmaciones.

“Es realmente muy ramplón, muy superficial el hablar de que con la reforma al poder judicial se constituye una dictadura en México, eso no es serio, y no lo dice cualquier ciudadano, porque la gente suele tener un instinto certero, y el pueblo es sabio, pero lo dicen Krauze y Aguilar Camín que se supone son de los intelectuales que tenía el régimen de los más afamados, pero eso no tiene ningún fundamento teórico, conceptual, es un sofisma, una mentira”, exclamó.

“Son un fiasco hasta en lo intelectual, no cabe duda que cuando la gente se entrega por entero a la mentira pierde la imaginación, pierde el talento, pierde el decoro, pierde todo. El problema con ellos es que se metieron a ser los legitimadores del régimen de corrupción”, precisó.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

López Obrador negó que la polémica creada por la aprobación a su reforma judicial vaya a frenar las inversiones extranjeras y crear un ambiente de incertidumbre.

“No es cierto que por la reforma judicial estaba saliendo capital del país, o no estaba llegando inversión extranjera, puro cuento. Nada más para tener una idea, un dato duro, el año pasado logramos récord en inversión extranjera, 35,000 millones de dólares, récord en toda la historia”, manifestó.

La agencia Moody’s, al igual que otros entes financieros internacionales, alertaron ayer miércoles que la reforma “deteriorará la independencia del Poder Judicial del país”, por lo que “podría socavar la fortaleza económica y fiscal de México”.

Empresarios mexicanos también han advertido de un freno a las inversiones y de problemas en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero López Obrador insistió en que seguirá la inversión “récord”.

“En lo que va de este año, en el primer semestre, ya hay 30,000 millones de dólares de inversión, claro que este año también se va a superar, va a ser el año con más inversión extranjera en la historia de México”, mencionó.

Con la aprobación previa a las celebraciones de la Independencia de México, los mexicanos ahora podrán acudir a las urnas a partir de junio de 2025 para elegir a los jueces que conformarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que castigará a juzgadores por sentencias irregulares, entre otras nuevas medidas.

