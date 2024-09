Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga en vivo por DAZN PPV: Fecha, Hora, Cartelera, Cómo ver y transmitir la pelea por el título

Álvarez pondrá en juego sus títulos mundiales unificados de peso supermediano del WBC, WBA y WBO cuando se enfrente a Berlanga, en la continuación de la histórica rivalidad entre México y Puerto Rico bajo las brillantes luces de Las Vegas, en vivo por DAZN PPV.

La noche también contará con la defensa del título mundial de peso mediano de la WBA por parte de Erislandy Lara, quien se enfrentará al campeón mundial de dos divisiones Danny García en un gran evento coestelar. Caleb Plant también peleará contra Trevor McCumby en la cartelera.

Dónde ver Canelo vs Berlanga

El evento será transmitido en vivo por DAZN PPV por $89.99. Para verlo, necesitarás una suscripción a DAZN. Sin embargo, DAZN ofrece varias promociones para los fanáticos, lo que efectivamente significa que solo deben pagar el precio del PPV por adelantado.

– Puedes obtener una prueba gratuita de 7 días al comprar el PPV.

– Si compras un plan de pagos a plazos, obtienes el primer mes gratis con el PPV.

Aquí tienes todos los horarios que necesitas saber antes de la pelea Canelo Álvarez vs Edgar Berlanga.

Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga, fecha y hora

Fecha: Sábado 14 de septiembre

Hora de inicio: 8 p.m. ET

Caminata al ring del evento principal (aproximadamente): 11 p.m. ET

Canal: DAZN PPV

Las caminatas al ring de Canelo Álvarez vs. Berlanga están programadas para las 11 p.m. ET, con el evento comenzando a las 8 p.m. ET. Estos horarios están sujetos a cambios.

Cartelera principal de Canelo vs. Berlanga en DAZN PPV (8 p.m. ET):

168 lbs.: Canelo Álvarez (c) vs. Edgar Berlanga por los títulos de WBC, WBA, WBO y Ring Magazine

160 lbs.: Erislandy Lara vs. Danny García por el título mundial de peso mediano de la WBA de Lara

168 lbs.: Caleb Plant vs. Trevor McCumby por el título interino supermediano de la WBA

140 lbs.: Rolando Romero vs. Manuel Jaimes (superligero)

Cartelera preliminar de Canelo vs. Berlanga en YouTube (6 p.m. ET):

126 lbs.: Stephen Fulton vs. Carlos Castro

147 lbs.: Román Villa vs. Ricardo Salas

130 lbs.: Jonathan López vs. Ricky Medina

175 lbs.: Lawrence King vs. Vaughn Williams

160 lbs.: Yoenli Hernández vs. José Charles

168 lbs.: Bek Nurmaganbet vs. Joshua Conley

