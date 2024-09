De León y Jurado protagonizan encendido debate por el distrito 14

El concejal Kevin de León y la abogada Ysabel Jurado se enfrentaron en un intenso debate en la contienda por el distrito 14 del Concejo de Los Ángeles organizado por la Cámara de Comercio y la Escuela Católica Sagrado Corazón de Lincoln Heights.

Mientras que De León que busca la reelección por un periodo de cuatro años, centró su participación en el debate en los resultados que ha dado como concejal; Jurado, quien busca desbancarlo del asiento en el concejo angelino, le apostó a los respaldos políticos que ha acumulado y a su historia personal.

El distrito 14 abarca el centro de Los Ángeles y barrios como Boyle Heights, Eagle Rock, Highland Park, El Sereno, Garvanza, Glassell Park, Lincoln Heights y Monterey Hills.

De acuerdo al mapa de rediseño del distrito 14 publicado en 2021, el 61% de la población es latina, 16% blancos y 15% asiáticos.

La abogada filipina-americana Ysabel Jurado compite para desbancar al concejal Kevin de León de su asiento en el Concejo de Los Ángeles. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

La presentación

La abogada Jurado se presentó diciendo que nació y creció en el distrito 14, y aún vive en la casa de Highland Park donde su abuela y su mamá murieron.

“Tengo fuertes raíces en esta comunidad. No me mudé solo para competir. Soy hija de inmigrantes indocumentados filipinos. A los 18 años me convertí en una madre adolescente y fui a UCLA donde me hice abogada para la comunidad”.

Dijo que defendió a trabajadores contra el robo de salario como le pasó a su padre y fue una abogada contra los desalojos representando inquilinos y pequeños negocios durante la pandemia.

“La razón por la que estoy aquí es porque amo profundamente a mi comunidad y por un llamado al servicio”.

Agregó que el distrito ha sido desmantelado por funcionarios electos que han utilizado el cargo para su interés personal una y otra vez, y no puede confiar en ellos para que cuiden de la comunidad,

“Necesitamos que haya nacido y crecido aquí y que sepa cuáles son las dificultades”.

El concejal Kevin de León busca la reelección por el distrito 14 del Concejo de Los Ángeles. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

El concejal Kevin de León se presentó a su vez como el hijo menor de una madre inmigrante soltera con tercer año de educación.

“Nací en el Hospital California en el centro de Los Ángeles, que hoy es el distrito 14. Mi madre trabajó muy duro criando a sus tres hijos, limpiando casas y cuidando a personas muy ricas. Así que de esa crianza, he obtenido mi guía, mis valores y principios”.

Señaló que en los dos últimos años que ha representado a Lincoln Heights, han entregado alimentos de primera calidad todos los meses a más de 500 familias.

“Abrimos un nuevo patio de juegos en Lincoln Park. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestro oficial principal de LAPD, Rick Wet. También ayudamos a nuestros negocios a lo largo Main Street o Broadway. Al mismo tiempo, abrimos un pueblo de casas pequeñas de 144 camas justo en Mission Road para las personas sin hogar”.

Y la semana pasada dijo que anunció $36 millones para Valley Boulevard para plantar 1,800 árboles nuevos.

“Vamos a instalar 800 luces peatonales nuevas. Tendremos nueve millas de aceras y vamos a añadir dos acres más al parque Lincoln”.

El debate por el distrito 14 del Concejo de Los Ángeles registró lleno total en el auditorio de la Iglesia Sagrado Corazón de Lincoln Heights. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Desamparo

A la pregunta sobre los pasos que tomarán para atender la crisis humanitaria del desamparo, el concejal De León respondió que en los últimos cuatro años, han reducido el número de vecinos sin hogar.

“Acabamos de abrir en Mission Road, un pequeño pueblo de casas rodantes de 144 camas. Si recuerdan, teníamos 50 casas rodantes en Valley Boulevard, justo al otro lado de la calle de Lincoln Park. ¿Y qué hicimos? Encontramos vivienda para esas personas y sacamos todas las casas rodantes. Estos son resultados reales. En el Distrito 14, hemos construido más viviendas provisionales para vecinos sin hogar que en cualquier otro lugar de la ciudad de Los Ángeles y hemos alojado a 2300 personas”.

Eso ha incluido comprar dos hoteles para las personas sin hogar.

Dijo que ellos no ponen la ideología y la retórica sobre las vidas de las personas que sufren de enfermedades mentales y adicciones.

“La audacia que tuve para crear una comunidad de pequeñas casitas para los desamparados mientras se les ayuda a conseguir vivienda temporal, ocasionó que en cuatro ocasiones quisieran destituirme del cargo”.

La abogada Jurado difirió en el enfoque del concejal De León, ya que dijo que primero hay que tener un modelo de vivienda para los desamparados y darles servicios de apoyo.

“El distrito 14 es el más rico en fondos discrecionales del Concejo de la Ciudad y podemos hacer algo audaz”.

Agregó que nunca había visto tantas personas sin hogar en Lincoln Heights y Highland Park mientras que en Skid Row el problema ha estado por décadas, sin que el concejal De León haga nada.

“Todos sabemos que nuestro problema de personas sin hogar no se está resolviendo, sin importar cuánto dinero estamos invirtiendo. Por eso tenemos que corregir nuestro enfoque, y estoy orgullosa de tener el respaldo de la supervisora ​​del condado Hilda Solís, porque la ciudad proporciona habitación a las personas sin hogar, pero el condado ofrece servicios de salud mental y de vivienda”.

En el minuto que el concejal De León tuvo para refutar, dijo que el condado de Los Ángeles ha fracasado miserablemente para proveer a la población desamparada con los servicios de salud mental.

“Hay un conflicto con el condado, porque no han estado haciendo lo que están obligados a hacer con un presupuesto anual de $3 mil millones con el Departamento de Salud Mental, y por eso vemos a gente en la calle muriendo todos los días”.

Jurado reviró diciendo que quiere seguir el mismo camino que ha tomado la supervisora Solís que tiene un plan de acción para Skid Row y creó un sitio de vivienda provisional que brinda servicios durante seis meses con un camino hacia el empleo en terrenos propiedad del condado.

“¿Por qué no hemos hecho eso en este distrito?”, cuestionó.

El concejal de Los Ángeles, Kevin e Ysabel Jurado se enfrentaron en un debate por el distrito 14 del Concejo de Los Ángeles. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Crimen y violencia

A la pregunta de qué harían para reducir la violencia por las pandillas y los delitos, Jurado dijo que la solución a largo plazo es darle a los jóvenes un camino diferente con un empleo seguro.

“Cuando miras la ciudad, gastamos $50 millones en helicópteros del LAPD, que en su mayoría están parados, pero gastamos $3 millones en nuestros jóvenes cuando eso se puede utilizar para la prevención y la intervención de pandillas”.

Cuando en el tiempo de preguntas, el concejal De León le pidió a Jurado explicar por qué está favor de quitarle fondos al Departamento de Policía de Los Ángeles, evadió la respuesta, pero respondió citando la lista de políticos y sindicatos que la apoyan como Hilda Solís, Eunisses Hernández, Hugo Soto y Dolores Huerta así como la Federación del Trabajo y el Partido Demócrata de Los Ángeles.

De León remató diciendo que no está dispuesto a arriesgar las vidas de los residentes del distrito 14, quitándole el financiamiento a la policía o aboliéndola por completo.

“Es por eso que trabajamos en estrecha colaboración con nuestro oficial principal aquí en Lincoln Heights; y que comencé el grupo de trabajo sobre metales pesados para atender el robo de cables de cobre”.

Mensajes de cierre

En el cierre del debate, Jurado recordó que quedó en primer lugar en la elección primaria, derrotando al concejal actual.

“Si no me conocías antes, ahora sabes tres cosas de mí. La primera que siempre aparezco y que no me voy a ausentar por dos meses y perderme 400 votos como lo hizo el concejal actual; la segunda cosa, es que trabajo muy duro; y la tercera, que soy una madre soltera trabajadora, dedicada a su comunidad y que ha tocado a 85,000 puertas”.

El concejal De León dijo que ha sido un honor servir a la gente de Lincoln Heights, y reconoció que fue muy duro estar ausente del Concejo durante dos meses.

“En ese tiempo recibí amenazas de muerte, fui asaltado físicamente y tuve gente acampando afuera de mi casa. Tal vez era la misma gente que apoya la campaña de mi contrincante, pero como la representación y nuestras voces importan, es por eso que sigo aquí peleando. Así que estoy muy orgulloso de representarlos y lo estaré más, si marchamos juntos para hacer de nuestra comunidad, la mejor”.

Reacciones



Gabriel Paredes, propietario del restaurante Nativo. (Araceli Martinez/La Opinión)

Gabriel Paredes, propietario del restaurante Nativo:

“Vi un debate muy intenso con preguntas muy buenas, donde la gente de Lincoln Heights aprendió mucho de los dos candidatos. Los dos candidatos hicieron muy bien, pero Kevin ganó el debate.

“Yo esperaría que quien sea el ganador, se enfoque un poco más en los negocios pequeños porque están sintiendo mucha presión y necesitan ayuda. Sacar licencias y permisos es un proceso muy difícil. Esperamos que nos ayuden”.

Juan José Gutiérrez asiste al debate por el distrito 14. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Juan José Gutiérrez, activista y pequeño empresario:

“Me pareció que fue un debate en el que a quien se vio más preparado, con un récord de resultados y un programa para los siguiente cuatro años fue Kevin de León, quien se mostró como el boxeador Cassius Clay que después se convirtió en Muhammad Ali, quien jugaba contra sus contrincantes antes de noquearlos”.

Eric García, estudiante:

“Isabel y Kevin lo hicieron muy bien en el debate. Los dos están en una campaña muy cerrada que sería difícil predecir quién de los va a ganar. Quien gane, me gustaría que cumplan lo que dicen que van a hacer en campaña. Eso es lo importante”.