Taylor Swift y el romántico mensaje que dedicó a Travis Kelce en los MTV VMAs

A solo unos días de haber conmocionado al internet con una publicación en la que expresó su apoyo a Kamala Harris, la cantante Taylor Swift volvió a dar de qué hablar con uno de los discursos que brindó durante la gala de los MTV VMAs. Y es que el protagonista de su agradecimiento fue el deportista Travis Kelce, su actual pareja.

Fue durante la noche del pasado 11 de septiembre que se celebraron los MTV Video Music Awards 2024 desde la ciudad que nunca duerme, Nueva York. En esta edición, la intérprete de temas como “You belong with me” y “Look what you made me do” se coronó como la artista más nominada y se llevó más de una presea a casa.

Sin embargo, hubo una categoría que dio de qué hablar más que el resto. Se trató de “Video del Año” gracias al tema “Fortnight”, en colaboración con Post Malone.

Taylor Swift gana el premio Artista del Año en los MTV VMAs

Una vez sobre la tarima, Taylor Swift aprovechó el espacio para agradecer a sus fanáticos por el apoyo y al cantante Post Malone por brindar su talento para la canción. Pero, para sorpresa del público, hubo una persona más que fue mencionada por la cantautora: su novio Travis Kelce.

Es así como la también productora recordó que la estrella de la NFL contribuyó en la filmación del video, no sin antes elogiar su actitud positiva entre cada toma.

Taylor Swift envió a más de 330,000 visitantes a vote.gov tras endorsar a Harris

“Algo que recordaremos es que cuando terminábamos una toma, siempre escuchaba animándonos y gritando ‘Whoo’ desde el otro lado del estudio, y esa persona era mi novio Travis. Todo lo que este hombre toca se convierte en felicidad por sumarlo“, declaró Taylor Swift entre los aplausos y gritos de emoción de la audiencia.

Además de hacer mención de Travis Kelce, la famosa aprovechó su momento en el escenario para llamar a sus fans a participar activamente en las próximas elecciones de Estados Unidos. Otras de las categorías en las que la oriunda de Tennessee salió victoriosa fueron: “Mejor Colaboración Pop”, “Canción del verano” y “Artista del Año”.