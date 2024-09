Tres grandes incendios forestales continúan ardiendo en el sur de California

Aproximadamente 40 estructuras, en su mayoría casas, han sido reducidas a cenizas y escombros por la actividad del incendio llamado Bridge Fire, el cual ha quemado 47,904 acres de maleza en el Bosque Nacional de Ángeles, convirtiéndolo en el incendio forestal activo más grande en California.

El incendio forestal, que comenzó a arder el domingo 8 de septiembre, a las 2:40 p. m., fue reportado en el Monumento Nacional de las Montañas San Gabriel, en el área de East Fork junto al puente Cattle Canyon, a lo largo de Camp Bonita Road. El fuego permanece contenido al 0%.

Múltiples agencias, incluidos elementos del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, la Patrulla de Caminos de California y el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, están ayudando.

La magnitud del incendio explotó el martes por la noche y obligó a los residentes de las áreas de Wrightwood y Mount Baldy a huir de sus hogares.

El fuego destruyó 20 casas en Mt. Baldy, y otras 13 en Wrightwood, además de seis cabañas.

Sin embargo, unas 2,500 estructuras siguen amenazadas por las llamas.

“El Bridge Fire representa ahora la mitad del daño que causó el Bobcat Fire de 2020”, dijo a La Opinión, Keila Vizcarra, portavoz del Servicio Forestal de los Estados Unidos en el Bosque Nacional Ángeles – Monumento Nacional de las Montañas San Gabriel.

El incendio Bobcat comenzó el 6 de septiembre de 2020 y quemó 115,997 acres de maleza, antes de ser contenido totalmente, el 27 de noviembre.

Las advertencias y órdenes de evacuación siguen vigentes, además del llamado a la población en general para cuidar la salud.

“A la gente le recomendamos que, de ser posible, no salgan de sus casas para que no respiren el humo del incendio, y que cierren las ventanas”, aconsejó Keila Vizcarra. “Y si tienen que estar afuera, usen mascarillas”.

La portavoz del Servicio Forestal de los Estados Unidos informó que, en el área donde se encuentra el Bridge Fire había mucha maleza que no se había quemado.

“Cuando las condiciones lo permiten, nosotros hacemos incendios controlados para eliminar la maleza”, dijo Vizcarra. A ese proceso le llaman interfaz tierra salvaje/entorno urbano.

El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, dijo que los tres individuos atrapados en un área remota, a cinco millas de Mt. Baldy fueron rescatados

“Los tres individuos, incluyendo nuestro sargento que estaba fuera de servicio, fueron rescatados por nuestro Helicóptero de Rescate Aéreo 5”, dijo Luna a La Opinión.

La causa del incendio está bajo investigación, y el condado de San Bernardino proclamó una emergencia.

Un video del Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino mostró a los bomberos y agentes realizando evacuaciones de rescate en Wrightwood el martes por la noche, mientras las llamas consumían maleza y árboles.

La destrucción de los incendios se vio agravada por las altas temperaturas registradas en las últimas dos semanas, aunque los bomberos y demás rescatistas podrían sentir un alivio muy pronto.

“Tendremos condiciones más frías que continuarán en la región con temperaturas altas generalmente en los 80 grados, desde los 70 grados en los valles costeros”, declaró a La Opinión, Ariel Cohen, del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en Oxnard.

“Las temperaturas se volverán aún más frías a medida que avancemos la próxima semana, e incluso temperaturas más frías que las lecturas normales”.

Hombre de Norco fue arrestado por el Line Fire

El martes, Justin Wayne Halstenberg, de 34 años, residente de Norco, fue arrestado y acusado de provocar intencionalmente el Line Fire que arde desde el 5 de septiembre en las laderas del Bosque Nacional San Bernardino y se ha extendido por más de 34,659 acres con una contención del 14%.

Debido a que el siniestro forestal comenzó alrededor de las 6 p.m. el jueves, las evacuaciones obligatorias se ampliaron para incluir varias comunidades a medida que el incendio aumentaba su tamaño. Este incendio comenzó, a lo largo de Base Line Road y la calle Aplin, en la ciudad de Highland.

Autoridades del Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino no revelaron cómo fue que Justin Wayne Halstenberg provocó el incendio. Fue fichado el martes en el Centro Central de Detención por un cargo de incendio provocado y se le impuso una fianza de $80,000 dólares.

“El Line Fire continúa creciendo en terreno empinado con difícil acceso, especialmente en el área de Big Bear”, dijeron funcionarios de Cal Fire en una actualización justo antes de las 6 a.m. del miércoles. “Las pendientes casi verticales dificultan la instalación de líneas de control”.

Unas 65,600 estructuras están amenazadas por el incendio, y existen órdenes de evacuación para las comunidades de Running Springs, Arrowbear Lake, Forrest Falls, Mountain Home Village y partes de Big Bear, así como más advertencias de evacuación.

El gobernador Gavin Newsom emitió un estado de emergencia debido al Line Fire y dijo que la Guardia Nacional del estado apoyará la respuesta al incendio, mientras que los bomberos anticipan que habrá cortes de energía por motivos de seguridad pública en partes de Big Bear y Bear Valleys.

Rescate heroico en el Airport Fire; 8 bomberos heridos

En un video de CalFire del condado de Riverside puede observarse a un jefe de batallón de bomberos que arriesga todo para salvar a una mujer que camina entre las llamas del #AirportFire.

“Este increíble rescate muestra la dedicación y el coraje de nuestros bomberos, que trabajan incansablemente para mantener seguras a nuestras comunidades”, escribió CalFire en su cuenta de X (antes Twitter).

El incendio denominado Fire Airport que comenzó en los cañones del condado de Orange se expandió rápidamente hacia el condado de Riverside, continuando así su estela de destrucción, con número indeterminado de estructuras dañadas o destruidas, y ocho bomberos heridos.

“La mayoría de los bomberos heridos eran enfermedades relacionadas con el calor”, dijo a la presa el capitán de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Steve Concialdi. “Uno sufrió numerosas picaduras de abejas, otro sufrió quemaduras leves y otros tantos sufrieron heridas leves”. Todos fueron dados de alta del hospital a donde fueron llevados.

Hasta el miércoles por la mañana, el incendio se estimaba en 22,376 acres de maleza quemados, sin contención alguna.

A causa de este incendio, 93 caballos fueron puestos a salvo en el Centro de Eventos y Ferias del Condado de Orange.

El llamado “Incendio del Aeropuerto” comenzó alrededor de la 1 p.m. el lunes cerca de Trabuco Canyon Road en el área del aeropuerto de aviones de control remoto.

“Se informó que las estructuras han sido dañadas o destruidas en el área del campamento de El Cariso y Long Canyon.

27 cargos contra adolescentes pirómanos

Larry González, jefe del Departamento de Policía de Riverside, dijo a La Opinión que ya se han presentado 27 cargos de incendio intencional y malicioso a cada uno de los tres jóvenes que provocaron el incendio Hawarden, que tardó cuatros días en ser apagado totalmente.

El incendio fue provocado por el uso de fuegos pirotécnicos, cuyo uso es ilegal en todo el condado de Riverside. Comenzó a la 1:37 p.m. el 21 de julio, y fue contenido a las 11:06 p.m. del 25 de julio.

Este incendio destruyó varias casas y dañó muchas otras.

El jefe de policía de Riverside dijo que sus investigadores obtuvieron videos de vigilancia que muestran a los sospechosos encender fuegos artificiales en un lugar abierto antes de irse en una camioneta plateada.

Los acusados, cuyos nombres no fueron revelados por ser menores de edad. Dos fueron puestos en custodia el 5 de septiembre y fichados en la Cárcel Juvenil de Riverside. Estaba pendiente el arresto un tercer sospechoso, también de 16 años.

González, sin embargo, no pudo asegurar si los tres adolescentes seguían bajo custodia o si ya fueron liberados y entregados a sus padres.

El incendio provocado en California es un delito grave y no existen cargos por delitos menores. Las penas por incendio provocado pueden variar dependiendo de los detalles del delito, pero pueden incluir: libertad condicional, hasta nueve años de prisión estatal, multas de hasta $50,000 y restitución a los afectados por el incendio.

“Creo que, tal como está el sistema ahora y por lo que entiendo, ninguno de ellos tiene antecedentes penales”, expresó el jefe policiaco.

“Ninguno había sido arrestado antes, por lo que podría ser [una sentencia] desde solo un período de libertad condicional hasta posiblemente más tiempo en un centro de detención juvenil. Pero eso depende completamente del juez”.