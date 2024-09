Erling Haaland afectado emocionalmente recibiría permiso para no jugar

En medio del gran momento deportivo que pasa Erling Haaland en este inicio de temporada el delantero noruego se vio afectado emocionalmente luego del fallecimiento de uno de sus mejores amigos por lo que habría recibido permiso de parte de Pep Guardiola para ausentarse con el Manchester City.

De acuerdo con el Daily Mail el entrenador español habría tomado la decisión de no contar con el delantero noruego para el partido de este sábado ante el Brentford por la cuarta jornada de la Premier League tomando en cuenta que no estaría en condiciones emocionalmente hablando para jugar.

En la rueda de prensa que realizó este viernes ya el entrenador del Manchester City había señalado que estaba meditando la posibilidad de darle un permiso al jugador que se vio considerablemente afectado por el reciente fallecimiento de Ivar Eggja, una pieza importante dentro del entorno del jugador.

El entrenador español Pep Guardiola conversando con el noruego Erling Haaland durante uno de los partidos que se han disputado en esta naciente temporada. Crédito: Frank Augstein | AP

“Son momentos duros para Haaland y su familia. Son malas noticias. Nuestros pensamientos están con él y su familia. Veremos si mañana (sábado) está en condiciones físicas y mentales de poder jugar”, comentó Pep Guardiola sobre la situación que está atravesando el atacante noruego.

El propio Haaland, que recientemente estuvo con la Selección de Noruega disputando los partidos de la UEFA Nations League, mostró en sus redes sociales la tristeza por el fallecimiento de uno de sus mejores amigos al que le dedicó un sentido mensaje de despedida.

“Qué leyenda eres Ivar. ¡Las palabras no pueden describir lo mucho que has significado para mí! ¡Las palabras no pueden ser descritas pero cuánto sientes que te echan de menos! Gracias por todas tus locuras”, escribió el jugador de 24 años en su cuenta personal de Instagram.

El emotivo mensaje que publicó la estrella noruega Erling Haaland que incluyó en la publicación una serie de imágenes en las que aparecía con su amigo que perdió la vida recientemente.

Una baja importante para el City

De concretarse la ausencia de Erling Haaland con la autorización de Pep Guardiola tras el fallecimiento de un gran amigo el Manchester City perdería a su gran estrella para el encuentro de este sábado ante el Brentford en la reanudación de la Premier League.

El delantero noruego ha sido el jugador más enchufado de su equipo en este arranque de temporada anotando nada más y nada menos que siete goles en los primeros tres compromisos del torneo local. También jugó un partido por la Copa de la Liga en el que se fue en blanco.

Sin embargo, ante la baja del atacante noruego el entrenador español de los Citizens tendría de dónde echar manos del brasileño Savinho o el inglés Phil Foden. El regreso de Haaland podría ser para la siguiente semana cuando se enfrenten al Inter de Milán en el arranque de la Champions League.

