Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de septiembre de 2024

Piscis

Entras en una etapa en que tú tienes que ser él o la protagonista nadie más. Días grises podrían aparecer pues la necesidad de algo estable y de un trabajo seguro podría quitarte el sueño, si ya tienes pareja ten cuidado con andar de más con otras personas o podrías entrar en conflicto. Muchos cambios de planes, muchas decepciones y muchos reencuentros con personas del pasado se presentarán en próximas fechas. Algunas veces te atontas tanto por creer en promesas falsas, renuévate, cambia tu rutina, conoce nuevos amigos y nuevas personas, camina por otros lugares, enfrenta al mundo, ve por tus metas y proyectos, cierra ciclos dolorosos que la felicidad te está esperando, pero te estás centrando en cuestiones tan tontas que solo te llevan a los mismos caminos que el tiempo lo vas perdiendo. no es momento de perder el tiempo con situaciones que no te están dejando nada de provecho, vienen cambios importantes en tu economía que deberás de analizar a la perfección para que no vengan pérdidas de dinero sobre todo este fin de semana. Ten cuidado con deudas, las cuales pudieras adquirir sin pensarlo, administra los dineros para evitar pérdidas económicas en un corto y mediano plazo. Cuidado con una amistad la cual pudiera meter en problemas debido a chismes y malos comentarios sobre tu persona.

Acuario

Algunas ocasiones pareciera que estas molesto o molesta con la vida, necesitas encontrar esa paz que te haga darte cuenta de que vida solo tienes una, no desperdicies tu tiempo con personas a las que no le interesas. Habrá momentos en el próximo fin de semana en que te sentirás un poco triste y con ganas de mandar todo al carajo, tomate un descanso y respira profundamente y vuelve iniciar. Que ya no te afecte nada en tu vida, requieres hacer una limpia y quitar de tu camino a quienes te afecten y te detengan en tu camino. Te viene una noticia familiar que te va a calmar mucho y te llenará de felicidad. Cuida más tus pies y tu estomago pues podrías presentar problemas de salud en esas áreas. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tenso el ambiente y crear conflictos con tu pareja. No creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua, a veces vez cosas donde o existen. no te dejes llevar por los comentarios que van a llegar a tus oídos, sobre todo si son personas que se la pasan hablando fregadera y media de los demás, ten cuidado con lo que sale de tu boca delante de esas personas porque podrían meterte en chismes o problemas. Se puede presentar un viaje de última hora con familia o con una persona a la que quieres mucho. Disfrútalo, es momento de salir de la rutina y de disfrutar la vida.

Capricornio

Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo. Vas a traer mucha suerte en juegosdeazar y verás de aprovechar esta buena racha. Pues podrías incrementar tus ingresos debido a un dinero que te va a llegar de sorpresa. Tienes que ser un poquito más ambicioso, si quieres lograr tus objetivos y tus metas en el área de los dineros , busca mejores oportunidades de empleo y no te conformes con lo que posees ahora. Es probable que subas de peso, necesitas aplicarte y cuidarte más, ten presente que si quieres estar en forma necesitarás hace sacrificios. Aprende a quererte, respetarte y darte tu lugar en la vida, no te menosprecies ni te hagas daño pues no eres nada culpable de todo lo que pasa a tu alrededor. Pon atención a situaciones que se presenten de último momento pues serán situaciones que cambiarán el rumbo de tu vida. Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. Es momento de iniciar de cero, de deshacerte de toda esa basura que no te deja avanzar o pone obstáculos en tu vida, debes cerrar esos ciclos tan dolorosos por los que has pasado e iniciar de cero. cuidado con enfermedades respiratorias y con dolores en la columna baja, los cuales van a estar a la orden del día y podrían llevarte con el médico de urgencias.

Sagitario

Tu problema siempre será esperar lo mismo que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú. No tengas miedo expresar lo que sientes y decirle a las personas que te rodean lo importante que son para ti, no te quedes con ganas de nada mira que el día de mañana puede ser demasiado tarde. Hay oportunidades de un viaje el mes que entra y posibilidad de conocer a dos personas una de piel blanca y otra de piel morena las cuales podrían mover ciertas cuestiones en ti. Tienes un pasado que se niega a irse y que cada que puede aparecer. Tratarás planes de un negocio y en poco tiempo se logrará concretar, eres muy bueno o buena pa las ventas, si te vas por ese lado lograrás grandes ingresos. Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro. Si sigues viviendo de rodillas jamás saldrás del pozo, no permitas que comentarios negativos de “amistades” te hagan pasar un mal día. te vienen grandes oportunidades laborales en las cuales pudieras cambiar de residencia o inclusive de ciudad que todo sea para mejorar y para salir de tu zona de confort. Debes de tener cuidado con las personas que te relacionas porque hay personas que no te ven con buena cara o de buena manera y te están robando tu buena energía, por eso cuando las ves y regresas a casa llegas con pesadez y cansancio.

Escorpión

No vuelvas a caer en esas cuestiones, que el sexo no sea algo indispensable en tu vida, aprende a conocer más a las personas antes de ir más allá. Tiempo de reflexionar y dejarte de tantas tonterías. Te va a bufar una amistad bien feo porque eres bien cabeza dura. Días de nuevas aventuras y una situación que te incomodaba mejorará de la noche a la mañana. Cuidado con lo que sale de tu boca pues dañarás a quien no deberías. No vale la pena que te deprimas o te la pases mal mientras quien te ocasiona el daño se la pasa de lo lindo. Manda a la fregada a todo ser con patas que te cause conflicto, no te deje avanzar o te ocasione lágrimas, ya sea pareja o amigos. Si estas soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y lleva todo a su paso, no te desesperes ni forces las cosas. vienen muchas oportunidades de crecimiento que deberás de aprovechar al máximo, sobre todo si quieres mejorar en el área de los dineros, hay que tener muchísimo cuidado con amistades falsas, de las cuales estará rodeado y podrían meterte en graves problemas.

Libra

No dejes de perder más oportunidades, aprovecha cada oportunidad que te brinda la vida para mejorar en esos aspectos que te incomodan de ti. Cuidado con persona de piel blanca en tu trabajo, te tiene mucha envidia. Amistad te mostrará el verdadero sentido de la palabra “amigos”. Deja de querer cambiar el mundo y comienza cambiando tu forma de ser y de pensar, no manches, te atontas un buen y caes en cuestiones de sentimentalismos que solo te llevan a que los y las demás hagan de ti lo que les da su gana. Vienen nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos. Vienen noticias de ex amor y sobre todo ciertos conflictos que podrían ocasionarte desánimo y desventaja sobre tus planes en mente. No te dejes llevar por tu ira, vienen algunos problemas que podrían hacerte perder el balance de tu vida, necesitas tener paz y tranquilidad, las cosas van a comenzar a fluir como tenga que ser, de nada sirve enojarte o ponerte de malas pues no lograrás nada de esa manera. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no tiene nada que ofrecerte más que dolores de cabeza. La llegada de un amor del pasado podría surgir cuando menos lo esperas.

Virgo

Termina semana muy intensa, traerás muchas cosas en tu cabeza que no te permitirán avanzar. Brujería, envidias o trabajos de vecinos o vecinas podrían ocasionarte salaciones. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde te diriges, podrías caer en provocaciones de personas que buscan ponerte de malas y arruinar tus planes. Cuídate mucho de chismes, no te metas donde no te llaman. Recuerda que, si hubo una persona que te hizo daño y por quien sufriste mucho, solo fue una prueba de la vida para que aprendieras qué tipo de persona no quieres a tu lado. A medida que pasen los días comprenderás el porqué de tu situación, las cosas tienen una causa y efecto y lo importante siempre será que aprendas del golpe. Una persona podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona muy inestable que muchas veces no sabes ni lo que quieres. Noticias inesperadas que tienen que ver con la economía y mejoras de salud de un familiar. No te dejes manipular por quienes se aprovechan de ti, a veces el amor o el cariño no te deja ver la verdadera cara de la moneda y sin darte cuenta solo te dañan y afectan. Cuidado con cambios de última hora en los dineros que podrían venir afectarte.

Leo

Cuidado con caídas o golpes inesperados. Es momento que visualices lo que deseas, algunas veces te dejas caer muy fácilmente por los comentarios tontos de otras personas. Cambios importantes se visualizan en lo laboral, pues nuevo horario o puesto se presentará en próximos días. Un nuevo amor se visualiza y cambios en tu forma de ser, estarás madurando mucho. En lo laboral se visualiza cansancio y estrés, sin embargo, una reunión a finales de semana te va a levantar el ánimo. Te espera la llegada de un familiar o amistad de tierras lejanas. Te llegará una oferta laboral y oportunidad de divertirte con amistades. Vienen cambios bruscos en tu carácter que podrían dañar o afectar a personas que te rodean. Amores de una noche y cambios que tienen que ver con lo económico. Viene un viaje bien perritzimo posiblemente con amistades, te la pasarás a toda madre. Es momento de aplicarte con tus sueños y metas y ponerte las pilas si quieres lograr tus metas y tus objetivos, cuidado con traiciones que estarán a la orden del día y que muchas de ellas vendrán de parte de amigos que estimas mucho. Date la oportunidad de emprender ese viaje que siempre has querido sin tener que dar explicaciones a los demás de tus acciones y movimientos.

Cancer

Tus cambios de humor estarán muy fuertes al punto de que podrías desquitarte con quien no lo merece. Hay personas que quieren dañarte y buscarán la manera de hacerlo mediante cuestiones de trabajos o brujerías, ten cuidado y trata de estar prevenido. Mucha suerte en juegos de azar y lotería este fin de semana. Una expareja te ha recordado mucho sin embargo teme acercarse a ti, el karma le ha dado buenos golpes. Ten presente que para llevar una vida cara como la que te gusta necesitas talonearle lo suficiente pues el dinero no te va a caer el cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra, pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo. No te dejes llevar por chismes de vecindad que pudieran venir afectar tu entorno, cuidado porque podrías perder la calma y el control. No es momento de esperar más de la cuenta de quien no tiene nada nuevo que ofrecerte, el amor se demuestra con hechos y no solo con palabras. Te viene un compra grande puede que ya cambies de vehículo p que comiences a planear el viaje de tu vida a lado de tus seres queridos, aprovéchalo y disfrútalo que de eso se trata la vida. Cuidado con cambios en tu estado de ánimo que no van a traerte nada nuevo.

Géminis

El pasado ha de retornar cuando menos lo pienses y con él ha de traer cuestiones que pensabas olvidadas, no habrás heridas que ya están cicatrizando, no vale la pena hacerlo, recuerda que todo cambio trae consigo nuevas cosas, no cometas los mismos errores habiendo nuevos errores por cometer. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. Pon mucha atención este fin de semana a los hechos que sucederán pues podrías entrar en conflicto debido a que muchas cosas no te parecerán sobre todo la manera de actuar de varias personas. No caigas en provocaciones tontas pues este fin de semana andarás algo bipolar y cambiante en tu carácter, pero eso se debe a ciertas situaciones que te tienen algo nervioso o nerviosa. Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas. Oportunidad de un viaje en el cual saldrás del estrés y preocupación y será con miembros de tu familia. No te dejes llevar por chismes por parte de la familia que llegarán q tus oídos. Cuidado con estar gastando dinero que no tienes y con inversiones tontas que podrían meterte en problemas financieros.

Tauro

Dejarás de sentir amor y necesidad por una persona la cual había movido tu mundo, pero jamás se logró concretar nada. Amistad se te va a acercar a ti en fechas próximas debido a ruptura amorosa. Ya no te cayes y escupe el veneno que andas guardando, no es momento de guardarte nada en el buche. No te conformes con tan poco, quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás como rectificarlos, viene una temporada más buena para ti pues comenzarás a desechar tanta tontería que traías cargando. Podrías necesitar mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado sin embargo su presencia espiritual te acompañará por el resto de tus días. No temas a cambios en tu vida pues te llevarán a mejorar en muchos aspectos, recuerda que nuevos cambios traerán consigo nuevas oportunidades. Es momento de hacer un cambio en tu día a día, haz caído en la monotonía y eso te está afectando muchísimo, trata de salir de tu zona de confort y volver animarte con sueños y metas que tengas en estos momentos, recuerda que solo tienes esta vida para conseguir todo lo que quieres y deseas.

Aries

Cuida mucho las cuestiones que tengan que ver con el corazón, no des todo ni apuestes todo por alguien que no lo vale, no te pongas en oferta y no te menosprecies que vales más de lo que te imaginas. Trata de cuidar más tus sentimientos, aunque parezca que no tienes estás llenos de ellos. Hace falta más pasión en tus noches de cama pues de esa manera revivirás más intensamente tu cama de placer. Si tienes pareja mentiras piadosas se presentarán, no te tomes las cosas tan apecho al final todo toma su curso de manera natural, deja que el karma se encargue de cobrar con intereses a quienes te han dañado. Viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo. Se cancela trámite y te decepcionarás de una persona por ciertos comentarios e indirectas. Una persona de piel blanca te buscará tiene cierto grado de interés por ti, pero no se anima acercarse por miedo a tu rechazo. Es momento de realizar cambios en tu día a día para mejorar en esos aspectos en los que has estado estancado. No te dejes llevar por chismes de vecindad los cuales van a ponerte de malas, vienen amores a tu vida en caso de no tener una relación pero también infidelidades así que deberás de ponerte bien buzo caperuza para evitar que te vean la cara.