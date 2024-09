Mariana Seoane contó la razón por la que no tiene hijos

Mariana Seoane volvió a hacer de las suyas y respondió de forma contundente y reflexiva sobre su decisión de no convertirse en madre a pesar de la presión que ha recibido por parte de la sociedad desde hace varios años. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una entrevista con el programa “De Primera Mano”, la famosa se sinceró sobre su vida personal y planes a futuro, donde el amor de pareja tiene cabida, pero no la maternidad: “Sigo pensando que quiero encontrar una pareja y, ahora, ya no tengo ganas de ser madre, y se vale. No haber sido madre no siento que me haga hacer menos mujer, ni me quedé con las ganas“, detalló al show de Gustavo Adolfo Infante.

Bajo esta misma tesitura, la famosa no dudó en aplaudir la ardua labor de aquellas mujeres que además de enfrentarse a los retos físicos que conlleva un embarazo, tienen que hacerlo sin el acompañamiento de la figura paterna.

“Para todas esas señoras, más bien, que han querido ser madres y que no han sido o no pueden, o decidieron no serlo, como en mi caso (…) Yo si quería el combo completo, quería un hombre para poder tener hijos. Veo lo que sufren las madres solteras y mis respetos a todas ustedes. Solamente, por el amor que le tengo a mi mamá, ustedes sabrán cuánto respeto a las mujeres y madres“, añadió en la charla.

A pesar de que actualmente su enfoque se encuentra en su profesión y no en buscar un hijo, Mariana Seoane recordó que en algún punto de su vida optó por congelar sus óvulos para así tener la opción.

“Ahora que mi hermana, que trató de embarazarse también, me dijo ‘porque no checas si tus óvulos están bien. Igual un día te animas y, a lo mejor, puedes alquilar un vientre, o no sé’. Y le dije ‘vamos a revisar los óvulos’ y no estaban bien. Dios es sabio, no estaban bien“, contó.

De acuerdo con Seoane, esta sería la confirmación necesaria de que la maternidad no está en su plan de vida, razón por la que prefiere hacer caso omiso de los cuestionamientos al respecto, así como de la presión que llegó a sentir en su momento.