¿Agustín Fernández gustaba de Gala Montes? ¡Esto dijo Wendy Guevara!

En el reality show ‘La Casa de los Famosos México 2’, Gala Montes y Agustín Fernández han acaparado la atención con un romance lleno de momentos intensos. La integrante del equipo ‘Mar’ ha vivido varios instantes ardientes con el argentino, que han capturado el interés del público. Sin embargo, ambos han sido claros en que su vínculo no va más allá de disfrutar el presente, con arrumacos, besos y piropillos incluidos. Incluso, Gala ha mencionado que estos coqueteos forman parte de su estrategia en el juego.

Recientemente, Gala Montes mostró una faceta más celosa en el programa al molestarle el comportamiento de Agustín con sus compañeras de cuarto. La actriz no dudó en expresarle su descontento y exigir respeto, recordando una vez más su carácter fuerte. Esta no es la primera vez que Gala se enfrenta a Agustín por celos; previamente, tuvo una disputa con Gomita, quien también mostró interés en el argentino.

La situación ha generado gran revuelo en redes sociales, con opiniones divididas. Muchos cibernautas sugieren que Gala debería dejar de pelear por Agustín, ya que él ha dejado claro en varias ocasiones que no busca una relación seria con ella. Sin embargo, las recientes declaraciones de Wendy Guevara, primera ganadora del reality, han añadido más leña al fuego. Wendy, que ha convivido estrechamente con Agustín y Nicola Porcella, afirmó que el interés de Agustín por Gala comenzó mucho antes de entrar a la casa. Según Guevara, Agustín incluso mostró a Gala en una foto desde antes de su participación en el show, y comentó que aunque anteriormente estuvo interesado en Dania Méndez, su corazón parece inclinarse hacia la soltería.

Las revelaciones de Wendy Guevara han provocado una avalancha de reacciones en redes. Mientras algunos seguidores creen que Agustín ha mostrado un interés real por Gala, otros sostienen que él ha hablado mal de ella y que no merece a alguien que no la valore adecuadamente. Hasta el momento, Agustín y Gala no han confirmado oficialmente si su relación es algo más que un coqueteo dentro del reality. La trama sigue desarrollándose, y el interés de los seguidores por saber si habrá un final romántico para esta pareja sigue en aumento.