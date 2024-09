Hombre asesinado en una de las zonas más caras de México podría ser ‘El 8’, sobrino de Caro Quintero

El pasado jueves 12 de septiembre, un hombre fue asesinado en una de las zonas más adineradas de la Ciudad de México, Polanco, cuando trataba de descender de una camioneta blindada.



En redes sociales se dio a conocer que la víctima es Manuel Beltrán Quintero, más conocido como “El 8”, presunto líder del Cártel de Caborca y sobrino de Caro Quintero; también se han publicado varios videos de las cámaras de seguridad de la zona que permitieron identificar parcialmente al agresor.



Se puede observar a un hombre enfundado en una chamarra negra y pantalones de mezclilla merodeando el vehículo de la víctima en varias ocasiones antes de disparar.



Minutos después, aparece otro hombre, que se sumó al ataque. Tras su cometido, los hampones corrieron en dirección a un vehículo que ya los esperaba.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, el vehículo donde quedó tendido el cuerpo de la víctima está registrado a nombre de Pamela Lima “N”, lo que ha motivado a la policía a su búsqueda.



La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que al interior de la camioneta se encontraba un chaleco antibalas, mientras que, la Fiscalía General de Justicia abrió una capeta de investigación por el homicidio doloso por arma de fuego.



Hasta la tarde del viernes, la víctima, de aproximadamente 50 años, no había sido identificada porque no llevaba documentos consigo, más que dos teléfonos móviles.



Pese a que las autoridades no han revelado el nombre de la víctima, el periodista Antonio Nieto informó en sus redes sociales que se trata de Manuel Beltrán Quintero.

También te puede interesar:

– Quitan a Caro Quintero cinco propiedades reclamadas por Estados Unidos.

– México indemnizará a familias de los 14 marinos muertos tras capturar a Caro Quintero.