Christian Nodal critica a los medios y explica por qué no publica a su hija Inti

Christian Nodal ha dejado clara su postura frente al amarillismo y las críticas que ha recibido en torno a su rol como padre de su hija, Inti.

Cansado de las especulaciones sin fundamento, Christian Nodal decidió enfrentar a los medios de comunicación. Estos lo han acusado de ser un padre ausente por no compartir fotos ni felicitaciones de su hija en redes sociales. Las críticas se intensificaron recientemente, cuando no publicó nada por el primer cumpleaños de la hija que tuvo con la cantante argentina Cazzu.

El cantante mexicano, en varias ocasiones, ha sido duramente señalado por no hacer publicaciones que celebren a su hija, lo que ha dado lugar a una serie de narrativas que él da a entender que le parecen tóxicas. A través de unas publicaciones en sus redes sociales, Nodal se sinceró con sus seguidores, explicando la verdadera razón por la cual no expone a su hija en sus plataformas. Para él, no se trata de falta de amor o compromiso, sino de proteger a su hija del morbo mediático.

“Ya andan que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños; que por qué no felicito a mi hija en redes sociales. Que qué mal esto, que qué mal lo otro”, expresó Nodal, refiriéndose a los constantes juicios a los que ha sido sometido, especialmente por el reciente cumpleaños de su hija y el hecho de que no hizo ninguna publicación en su honor.

Nodal señaló que el ambiente tóxico que se genera alrededor de un simple post no es algo que quiera para su hija. “Un post, así sea con todo el corazón, se hace un mierdero en los comentarios. ¿Por qué voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero”, afirmó, dejando en claro que no pretende alimentar el sensacionalismo.

Para Nodal, el verdadero amor y la paternidad no se demuestran con publicaciones en redes, sino con presencia y dedicación. “Lo importante es que mi bebé vea, cuando abra el álbum de fotos familiares, que su papi siempre está ahí… vuela 24, 26, 28 horas para compartir días con ella.”

El artista concluyó subrayando que lo que realmente importa es que su hija tenga todo lo necesario, y que su amor como padre va más allá de las redes sociales. “Si se creen todo lo que pasa en redes, es su problema, no el mío”.

¿Nodal asistió al cumpleaños de su hija en argentina?

Como Nodal se niega a compartir detalles de su vida privada — salvo algunos videos ocasionales con su actual esposa, Ángela Aguilar —, especialmente en lo que respecta a su hija, no había confirmación sobre su paradero el 14 de septiembre, día de la fiesta de cumpleaños de la pequeña Inti.

Sin embargo, un video filtrado en redes sociales confirmó que Nodal sí estuvo presente. Aunque ya existían sospechas entre los internautas sobre la asistencia del intérprete de “Adiós Amor” al cumpleaños, gracias a un video publicado por Cazzu donde se veía su mano tatuada mientras cargaba a la niña, fue un video compartido por la periodista Mandy Fridmann el que lo corroboró por completo.

En el video, se puede ver a Julieta (nombre real de Cazzu) y a Nodal con su hija Inti en el centro, mientras él la sostiene. En ese momento, le cantan “cumpleaños”, y la pareja baila y sonríe, mostrando una imagen de felicidad familiar, a pesar de no seguir el modelo tradicional de una familia convencional.

Por Inti, Nodal va hasta el infinito y más allá

Según lo reportado por Fridmann, Nodal realizó un viaje de 19 horas para poder llegar a tiempo al cumpleaños de su hija.

El artista, actualmente de gira de conciertos “Pa’l Cora Tour” por Estados Unidos, voló desde el norte de Estados Unidos hasta Argentina. Aunque estuvo menos de 24 horas en el país debido a sus compromisos laborales, Nodal llegó a la fiesta por la tarde para compartir unas horas con Inti, quien lo recibió corriendo hacia él con los brazos extendidos.

Por otra parte, Ángela, brilló por su ausencia.

