Hispano condenado a 33 años de prisión por matar a su esposa a puñaladas en Minnesota

Un hombre de origen hispano en Minnesota fue sentenciado a más de 33 años de prisión por apuñalar hasta la muerte a su esposa durante una sesión de estudio bíblico.

Robert Castillo, de 41 años, que se declaró culpable en marzo de asesinato en segundo grado, se disculpó el viernes en el tribunal por matar a su esposa, Corinna Woodhull, según informó el St. Paul Pioneer Press.

Llevaban casados ​​unos dos años al momento del asesinato y tienen cinco hijos, que ahora tienen entre 11 y 24 años.

La hermana de Castillo dijo a la policía que organizaba un estudio bíblico semanal en su casa de St. Paul. La noche del 21 de marzo de 2023, la pareja estaba sentada en un sofá cuando Castillo le susurró algo al oído a Woodhull. Después de que ella negara con la cabeza, el hombre sacó un cuchillo de caza y la apuñaló varias veces, hasta que su propia familia lo desarmó.

Su abogado, Mark Austin, dijo al tribunal que el último recuerdo de Castillo como hombre libre fue de esa mañana temprano, cuando se drogó con un amigo y bebió tanto que no recordaba lo que pasó después. Pidió al juez de distrito del condado de Ramsey, Richard Kyle, una sentencia de solo 25 años, diciendo que Castillo estaba arrepentido.

“Asumo toda la responsabilidad por mis acciones, incluso si no recuerdo nada de lo que sucedió ese día debido a mi… psicosis inducida por drogas”, dijo Castillo al tribunal según The Associated Press.

El fiscal Dan Rait dijo que Castillo tiene antecedentes de lastimar a personas que se preocupan por él.

El juez lo condenó a 33 años y medio. En Minnesota, los acusados ​​suelen cumplir dos tercios de su condena en prisión y el resto en libertad supervisada.

Castillo tenía ocho condenas previas por delitos graves, incluido un asalto en segundo grado por golpear a otra mujer con un martillo en 2014.

En el momento del ataque con cuchillo, Castillo se encontraba en libertad supervisada intensiva y tenía una orden de arresto en su contra después de no presentarse a una audiencia judicial por cargos de haber agredido a dos funcionarios penitenciarios en la prisión estatal de Stillwater en 2020.

Miembros de la familia de Woodhull y de Castillo la instaron a no casarse con él.

“Es un testimonio del tipo de persona que era, el hecho de que haya seguido adelante con su vida pensando que podía ayudarlo. No puedo creer que ella supiera que sus votos matrimoniales serían, en última instancia, su sentencia de muerte”, dijo el fiscal.

La madre de Woodhull, Linda Castle, dijo que encontró papeles de divorcio en el auto de su hija después de su muerte.

“Ella sabía que era hora de irse, y por eso está muerta”, dijo Castle.

