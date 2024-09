Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de septiembre de 2024

PISCIS

Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. No dejes que la vida te cobre facturas que no te corresponden, quita todo eso que te hace daño y no te deja avanzar. No dejes que la rutina o monotonía arruine tu relación en caso de tener una, debes aprender a innovar y demostrar más tus sentimientos con tu pareja o de lo contrario te van a mandar al chorizo dentro de poco tiempo. En unos días comenzará el estrés por trabajo, o una situación que te agobia, todo mejorará en la medida que le vayas dando solución. Debes aprender que la vida es muy corta para dejar pasar las buenas oportunidades, ya no es momento que te detengas por nadie y vayas por eso que mueve tu mundo y constituye tu felicidad. En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Ten cuidado con cambios de última hora en el amor los cuales pudieran venir a desestabilidad el área financiera en tu vida. No te dejes manipular por personas del pasado las cuales retornan y te van a meter en problemas. Cuidado con comer en la calle porque se pueden presentar infecciones o problemas en el estómago.

ACUARIO

Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. Cuida tu cuerpazo criminal el cual lo has expuesto demasiado y le has entrado duro y tupido a las harinas y los refrescos, recuerda que eres de los que suben muy rápido de peso. Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia, primos, tías o parientes lejanos. Esa noticia que tanto esperas ha de llegar y con ella un cambio de vida total inclusive cierre de ciclos que ya dolieron mucho y que te reusabas a dejar, aprende amarte más de la cuenta y ser egoísta pues solo así nadie nunca más te dañará ni tratará de sobre pasarse contigo. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Una persona podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona muy inestable que muchas veces no sabes ni lo que quieres, la persona que elijas para ti deberá de ayudarte a ser más estable y controlar esas situaciones.

CAPRICORNIO

En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Vienen grandes oportunidades en tu vida, oportunidades que deberás de aprovechar ahora más que nunca porque serán la clave para que logres consolidar cuanto te propongas. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión en estas fechas patrias. Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. Es momento que cambies tu forma de ver la vida y seas más positivo con tu actitud o de lo contrario no lograrás atraer nada bueno a tu vida. Ya no temas a ser feliz, date el tiempo y la oportunidad de serlo con las personas que te rodean. Es momento que te despojes de tanta marmaja que cargas en tu vida llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano.

SAGITARIO

Siempre que requieras una opinión o consejo que sea de tu familia pues muchas de tus amistades podrían darte un consejo equivocado solo para lograr que no avances o te quedes estancado. No des pie a que te sigan manipulando es momento de poner orden y decir lo que sientes, suelta todo ese veneno que traes atorado pues solo así las personas entenderán que tienes voz y voto y no eres él o la misma tonta de antes. Es importante que entiendas que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no pierdas tu tiempo con quien no hace nada por estar a tu lado y aprovecha a quien de verdad te busca y hace todo por tenerte en su vida. Cuida mucho la parte de la familia y amistad pues podrías estar cometiendo un error al darle mayor importancia a quien no lo merece, no confundas tus sentimientos y pon las cosas en claro si realmente te gusta esa persona y piensas que tienen futuro date esa oportunidad pues quizás no se te presente una igual en el futuro. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus mendigos problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Ten cuidado con asaltos y robos pues van a estar a la orden del día en esta nueva semana.

ESCORPION

Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. Sentirás necesidad de mandar todo al chorizo e irte lejos, animo, las pruebas te harán más fuerte. No dejes pendientes para el día de mañana o de lo contrario se te juntará el trabajo. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser. Si regresa persona de tu pasado y ya esa persona te dañó anteriormente no permitas que lo vuelva hacer ahora, mándala a la ñonga y que no te estorbe en tus nuevos proyectos. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces que sabes que es mucho. Tu problema siempre será esperar lo mismo que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo contantemente, no tomes decisiones en estos momentos pues podrías cometer errores.

LIBRA

Es importante que comiences a visualizar lo que deseas pues estas en una etapa en la cual muchas cuestiones comenzarán a hacerse realidad. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando nada a nadie, fíjate bien a quien le lloras porque hay personas que no lo merecen, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece mientras que la otra persona le anda dando vuelo a la hilacha. Aprende a cuidar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona sin sentimientos. Organiza tus tiempos para evitar problemas en cuestión laboral o no cumplir compromisos con familia. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una mendiga noche de calentura. Un familiar se va a enfermar y podría ir a parar al hospital. No te deprimas y cambia tu perspectiva de la vida, lo que decretes al universo con fe se te cumplirá en no más de 1 mes. Debes aprender a que hay personas disfrazadas de ovejas que solo entrarán a tu vida a dañarte haciéndose pasar por amigos o pareja, ponte perra pa que no te dañen más de lo que ya estas. No te desanimes si algo no sale como esperas a veces no son los tiempos perfectos, recuerda que las cosas suceden en su momento.

VIRGO

No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Deja que tu mala energía salga de ti, se más positivo para que atraigas eso a tu vida, no permitas que amores del pasado vuelvan a tu presente. Dale vuelta a la página y enfoca tu energía y tu tiempo en eso que mueve tu mundo. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. En esta temporada ve tras lo que quiere pues en estos últimos meses de año podrías concretar un nuevo trabajo o la oportunidad de cambiar de ciudad. No metas las manos al fuego por nadie y despréndete de esas cuestiones que no te dejan avanzar o ir hacia arriba. Viene un viaje perro en el cual te irás con una persona muy querida. Debes tener cuidado con subidas de peso, el ejercicio podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor. Es momento que pienses en tu presente y dejes el pasado que ya dolió demasiado. Vienen días en los cuales estarás muy pensativo al recordar a personas de tu pasado que fueron muy importantes para ti. Se viene un proyecto bastante bueno en el cual deberás estar bien enfocado en lo que realmente deja y no apend3ja.

LEO

No te arriesgues en algo de lo cual tienes dudas o te vas a lamentar mucho más de la cuenta. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no te atontes pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala al chorizo, pero no sigas alimentado esperanzas de que va a cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. Viene un cambio de actitud muy bueno el cual te va a dejar muchas cuestiones positivas entre ellas la entrada de un dinero extra. Noticias de ex amor podrían aparecer en cualquier momento, depende de ti si das entrada o cierras de una vez ese ciclo que sabes no te conducirá a ningún lado más que a tu propia perdición. Deja que el mundo ruede y tu centra tu vida en sueños y metas que ha eso vienes, no dejes que malos comentarios te pongan de malas o arruinen tus días, las personas suelen ser muy venenosas inclusive más que tú y no tendrán piedad de arruinar cada uno de tus planes. Un día de estos recibirás una llamada especial o noticia que tiene que ver con familiar lejano. Si ya sabes cómo eres pa que sigues donde mismo, dale vuelta a la página y no sigas sufriendo por algo que no tiene solución y solo te daña y te hace sentir más miércoles de lo que ahora eres.

CÁNCER

Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Has recibido tantos golpes en el amor que te cuesta volver a confiar, sin embargo, en próximas fechas nacerá una ilusión por una persona que conocerás en las próximas semanas. Aguas con caídas, golpes y robos que van a estar a la orden del día. Mandarás a la ñonga a una persona que ya te tiene bien arto. Deja que cada persona se haga garras con sus problemas, tienes demasiados tu para resolver ajenos. Aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir. Cuida mucho la monotonía en tu relación en caso de tener una, algunas veces te atontas y siempre haces las mismas cosas y eso es lo que arruina el momento, además se te da mucho eso de traer cosas del pasado, necesitas innovar y cambiar la manera en que tratas y convives con tu pareja. Ten cuidado con la manera de expresarte de tus amistades pues podrías cometer una indiscreción y provocar un problema que puede salirse de control.

GÉMINIS

Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos Una amistad culmina relación. Tu corazón te atonta demasiado y por eso algunas veces te ven la cara, sino te pones perra te van a seguir manipulando y haciendo de ti ese títere que te reúsas a ser. En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro. No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la fregada o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa’ ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no que Dios los bendiga. Cambios en estado de ánimo podrían ponerte algo triste, te preocupa demasiado el futuro y sin darte cuenta has dejado de vivir tu presente. Viene una oportunidad muy buena que tiene que ver con un viaje y te la vas a pasar a todas margaras. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Ten cuidado con esperar demasiado de personas que sabes que no harán lo mismo por ti y que solo te meterán en problemas. Oportunidad de mejoras en los dineros que deberás de aprovechar para realizar ese negocio que has traído en mente.

TAURO

Reencuentro con una amistad que tenías chorros de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a ser sentir de lo mejor. Estas por tomas una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro. Miércoles de expresar lo que sientes sin miedo al qué dirán. Algunas veces te atontas demasiado por creer en promesas falsas, renuévate, cambia tu rutina, conoce nuevos amigos y nuevas personas, camina por otros lugares, enfrenta al mundo, ve por tus metas y proyectos, cierra ciclos dolorosos que la felicidad te está esperando, pero te estás centrando en cuestiones tan tontas que solo te llevan a los mismos caminos que el tiempo lo vas perdiendo. Es importante que hagas a un lado toda la méndiga basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después fregarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas a la ñonga pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas. Hay chorros de envidia a tu alrededor y prueba de ello es que muchos planes no te salen como esperas o no cuajan las cosas, aprende a que se te resbalen los comentarios negativos y a tomar el toro por los cuernos, a la fregada la gente mediocre que no hace ni deja hacer, recuerda que la envidia nace por la incapacidad de las personas a ser como tú.

ARIES

Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Semana de reflexiona mucho sobre lo que quieres para tu vida, pero ya no seguir perdiendo el tiempo. Aprende a aceptar las opiniones de los demás y no pensar que siempre tienes la razón, eso te ayudará a evitar muchos problemas. Mucha suerte en juegos de azar, cuidado con infecciones en anginas. Es momento de creer en las oportunidades que te brinda la vida, no dejes pasar lo que te pone a tu paso o de lo contrario podrías cometer errores. Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. Ya deja de fingir algo que no eres y centra tu vida en esas cosas que te llenan el alma y el corazón. Estarás pensado mucho en una persona de tu pasado quien significo mucho para ti, eso está muy bien pero ya es momento de despedirlo de tu mente para poder crecer en todos los sentidos. La vida es justa y con ella resolverás muchas cosas, lo que es para ti llegará en cualquier momento sin necesidad de ir a buscarlo.