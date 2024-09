Alimentos que puedes y no puedes tirar en el triturador de alimentos

Expertos en plomería y tratamiento de aguas negras comparten consejos sobre como cuidar y alargar la vida útil de tu electrodoméstico

En una prueba, los ingenieros de CR colocaron cucharas de metal en los trituradores de alimentos o basura para evaluar la durabilidad de cada modelo.

By Perry Santanachote

A diferencia de lo que muchos piensan, los trituradores de alimentos no tienen navajas o cuchillas afiladas. Según expertos, esto permite que puedas tirar huesos pequeños, huesos de frutas, y carne cocida sin romper el triturador. Entonces, ¿qué es lo que no puedes tirar por el drenaje? La respuesta te podría sorprender.

Evaluamos los trituradores de alimentos en nuestro laboratorio, pero también hablamos con compañías fabricantes y expertos en plomería y tratamiento de aguas negras para elaborar una lista de lo que se puede y no se puede tirar en el triturador.

Aquí tienes una guía como referencia Para todos los detalles, continúa leyendo a continuación.

Alimentos que no debes tirar en el triturador de alimentos

En general, los trituradores de alimentos pueden triturar prácticamente casi todo lo que les pongas. Sin embargo, las tuberías son otra historia. Resulta que la grasa de tocino que tiraste hace un tiempo por el drenaje podría ser el inicio de una obstrucción en el futuro.

Grasas de comida, aceites y residuos grasos: todos nuestros expertos coincidieron en que estos (lo que la industria llama FOGs por sus siglas en inglés- fats, oils y grease) nunca se deben ir al triturador de alimentos, y menos al drenaje.

“Pueden comenzar en estado líquido, pero esos materiales se solidifican y eventualmente causarán obstrucciones más abajo en el sistema de alcantarillado”, dice David Duest, director de la Planta de Tratamiento de Deer Island en Boston.

“La grasa está relacionada con hasta el 65% de las alcantarillas que estan tapadas”, indica Rebecca Shelton, ingeniera de aguas negras en el área metropolitana de Atlanta. Para desechar de manera adecuada las grasas y los aceites, los expertos sugieren usar solidificadores de aceite como FryAway.

Es posible que no te des cuenta de que alimentos de consistencia cremosa como la mantequilla de maní y los productos lácteos entran también en la categoría de grasas y aceites. Por lo tanto, mantequilla, crema espesa e incluso helado también están fuera de la lista.

A veces es inevitable que pequeñas cantidades de grasa lleguen al triturador – como verduras salteadas o salsas cremosas- por lo que siempre debes usar agua fría cuando prendas el triturador. “El agua fría es clave”, dice Jeremy Gattozzi, gerente sénior de categoría de trituradores en Moen. “Hace que pequeñas cantidades de grasa se solidifiquen”. Luego, el triturador puede descomponer esos sólidos, lo que reduce las posibilidades de una obstrucción.

Alimentos con almidón: Raspar los restos de macarrones de un plato está bien, pero un recipiente de arroz frito de hace una semana. Tíralo a la basura. “Grandes cantidades de alimentos ricos en almidón como arroz, pasta y papas se descomponen en una papilla que puede obstruir el drenaje y también provocar que el triturador se atasque”, dice Paul Abrams, director de relaciones públicas de Roto-Rooter.

Verduras con fibra y cáscara: Apio, hojas de maíz, alcachofas, vainas de edamame, espárragos y ruibarbo también son alimentos problemáticos. “Los trituradores de desechos de alimentos de primera calidad con tecnología Multi-Grind pueden manejar los alimentos con fibra mejor que un triturador estándar que tritura en un solo proceso”, dice Eric Schultz, director de gestión de productos en InSinkErator. “Los desechos de alimentos con fibra a menudo pasan a través de la mayoría de los trituradores comunes sin ser molidos adecuadamente, lo que puede ocasionar que estos desperdicios de alimentos se acumulen en las tuberías y potencialmente pueden causar una obstrucción”.

Por contradictorio que parezca, las cáscaras de frutas y verduras pueden causar problemas similares, especialmente si se tiran en el triturador en grandes cantidades. “Las cáscaras de frutas y verduras pueden ser muy finas y ligeras”, afirma Schultz. “Esto puede hacer que pasen a través de la mayoría de los trituradores normales sin ser triturados completamente. Esto, a su vez, puede causar obstrucciones de manera similar a los materiales fibrosos.

Cáscaras de huevo, mariscos y granos de café: Aunque parezcan inofensivos, no se descomponen rápidamente y si se acumulan en una gran cantidad podrían obstruir las tuberías, especialmente si son viejas. Lo mismo ocurre con los mariscos y los granos de café, que no se descomponen fácilmente y también tienen bastante grasa, lo que agrava el problema.

Alimentos que puedes poner en el triturador de alimentos

Básicamente, todos los demás alimentos, incluyendo huesos de durazno, mazorcas de maíz, carne cocina y hasta los huesos pequeños- pueden ser triturados y desechados por el drenaje.

“Las personas se preocupan de que los huesos puedan dañar las cuchillas de un triturador de alimentos, pero en realidad los trituradores de desechos alimenticios no tienen cuchillas”, dice Schultz, explicando que utiliza un impulsor que crea una acción centrífuga que hace que los desechos de alimentos se mueven rápidamente hacia la superficie de un anillo de molienda fijo. Esta acción tritura los materiales de desecho de alimentos en partículas más pequeñas, en una acción similar a un rallador de queso. “Lo que puedes notar con los trituradores estándar o de nivel básico es que pueden ser bastante ruidosos y vibrar significativamente al triturar huesos, pero aun así los pulverizan en partículas pequeñas. Para evitar este inconveniente, los trituradores premium cuentan con tecnología de reducción de ruido, que puede ayudar a reducir tanto el ruido como la vibración”.

En el laboratorio de trituradores de alimentos de CR, probamos cada modelo con huesos de costilla de res de alta resistencia para ponerlos a prueba y, de hecho, todos pudieron triturar huesos de manera exitosa. Si planeas triturar huesos regularmente (nada más grande que un hueso de costilla) y otros alimentos duros

como huesos de frutas y mazorcas de maíz, elige un triturador con más potencia.

“Cuanta más potencia tenga, más tipos de alimentos que son difíciles puede triturar”, dice Gattozzi. Los trituradores de alimentos con 1 hp pueden triturar huesos sin que el fregadero tiemble o sientas que te taladra los oídos.

Los fontaneros suelen ser más prudentes al aconsejar triturar huesos en la trituradora, ya que lo que al final importa es la capacidad que tienen las tuberías.

“Incluso los trozos de hueso y otros alimentos duros de tamaño pequeño o mediano pueden aumentar las probabilidades de que se produzca una obstrucción en el sistema de drenaje”, afirma Abrams. El nivel de riesgo depende de la antigüedad y el estado de las tuberías. “Los restos grandes de comida pueden no ser un problema en una casa nueva con una red de tuberías de drenaje de PVC en perfecto estado, pero los riesgos de obstrucción aumentan considerablemente si tienes tuberías de drenaje de hierro fundido antiguas y resistentes”.

Los mejores trituradores de alimentos

A continuación, te damos 5 trituradores de alimentos que se destacaron en nuestras pruebas, ordenados por su calificación en general. Para conocer las calificaciones de los más de 60 modelos que hemos probado, consulta las calificaciones completas de trituradoras de alimentos de CR. Los miembros de CR también pueden leer nuestra guía de compra de trituradoras de alimentos, que incluye detalles sobre cómo elegir el triturador más adecuado para tu cocina.

Frigidaire FF13DISPC1

Everbilt US-10-EB1250-PC

GE GFC1020N

Moen EX Series EXL100C

InSinkErator Evolution Compact

