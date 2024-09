El eclipse lunar de septiembre cambia el destino de 3 signos

El eclipse lunar de septiembre 2024 será el comienzo de un capítulo significativo que cambiará el destino e 3 signos del zodiaco.

Los astrólogos explican que este evento ocurre en el apogeo de la temporada de Virgo y por primera vez en Piscis desde 2017, marcando el inicio de un ciclo que durará algunos años.

Además, es el preludio del otoño, estación que comenzará cuando el Sol ingrese a Libra el 22 de septiembre.

De acuerdo con predicciones de Bustle, Géminis, Virgo y Piscis serán los más afectados por el eclipse lunar.

Y su destino se verá severamente transformado. ¿Es tu signo alguno de ellos? Esto es lo que puedes esperar.

Para ti Géminis, el eclipse lunar trae grandes cambios en tu trayectoria profesional.

La temporada de Virgo ha estado ayudándote a organizar tu hogar y vida personal, pero este eclipse sacudirá las cosas en tu ámbito laboral.

Si has sentido que tu carrera se ha estancado o que no has podido utilizar tus talentos al máximo, este eclipse será el detonante para realinear tu camino y abrir los ojos a nuevas oportunidades.

Además, Júpiter está en tu signo formando una intensa cuadratura con este eclipse y Neptuno, lo que puede hacer que los cambios que se avecinan te parezcan abrumadores o inciertos.

Sin embargo, estos movimientos están diseñados para ayudarte a aterrizar de pie, incluso si el proceso parece caótico al principio.

Este es el momento de enfrentar tus temores y abrazar la incertidumbre con confianza y fe.

Consejo cósmico: mantente abierto a nuevas posibilidades en tu carrera. Si surge una oportunidad inesperada, no dudes en considerarla seriamente, ya que podría ser justo lo que necesitas para avanzar en el camino correcto.

Virgo, este eclipse lunar marca el final de tu temporada de cumpleaños, pero lo hace con un gran impacto.

Las relaciones, tanto personales como profesionales, están a punto de experimentar un cambio profundo.

Este eclipse puede sacar a la luz dinámicas que ya no funcionan y te impulsará a dejar atrás cualquier ilusión que haya estado nublando tu visión de la realidad.

Es un momento para hacer una evaluación honesta de las personas en tu vida y de las conexiones emocionales que realmente son auténticas y duraderas.

Con tu planeta regente Mercurio enfrentándose a Saturno durante este eclipse, te verás obligado a establecer límites claros con aquellos que te rodean.

Puede ser que descubras que algunas personas ya no encajan en tu vida de la manera en que lo hacían antes, y que ahora necesitas crear espacio para relaciones más saludables y equilibradas.

Este eclipse marca el comienzo de un nuevo ciclo de transformación, en el que forjarás relaciones más auténticas y aprenderás a ver a los demás con una nueva perspectiva.

Consejo cósmico: no tengas miedo de establecer límites. Las relaciones verdaderas solo florecen cuando hay claridad y respeto mutuo. Deja atrás lo que ya no te sirve y abre espacio para conexiones más profundas.

Piscis, este eclipse afecta directamente a tu signo, lo que significa que es un momento de profunda introspección y transformación personal.

La última vez que experimentaste un eclipse lunar en tu signo fue hace más de una década, lo que indica que este evento marca el cierre de un ciclo importante y el comienzo de uno nuevo.

Es hora de mirarte a ti mismo con honestidad y preguntarte si estás siendo fiel a tu verdadera identidad.

La luna en tu signo, alineada con tu regente Neptuno, te empuja a enfrentar tus tendencias escapistas y a confrontar las verdades que has estado evitando.

Este eclipse te invita a deshacerte de cualquier ilusión o inseguridad que te esté frenando y a ser más realista sobre quién eres y cómo te presentas al mundo.

Es un buen momento para replantear cómo te relacionas, ya sea con personas cercanas o con extraños, y asegurarte de que estás mostrando tu versión más auténtica.

Consejo cósmico: aprovecha esta energía lunar para dejar atrás las inseguridades. Abrazar tu autenticidad te permitirá conectar mejor con los demás y construir relaciones más sinceras y significativas.

