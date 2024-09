Nueva baja sensible para el FC Barcelona: Dani Olmo se pierde varios partidos

El Fútbol Club Barcelona suma un nuevo jugador a su enfermería, y es nada más y nada menos que su reciente fichaje, el también jugador de la selección nacional de España, Dani Olmo. El polivalente jugador ha sufrido una lesión en los isquiotibiales y se encontrará fuera de acción entre 3 y 4 semanas en total.

Partidos que se perderá Olmo

Esto supone que, sacando cuentas con el calendario, se estará perdiendo todos los encuentros hasta el siguiente parón de selecciones. Olmo que lleva 3 goles en 3 partidos defendiendo los colores de la camiseta azulgrana, no estará para el estreno de la nueva temporada de la Champions League ante el Mónaco de Francia, y los partidos contra Villarreal, Getafe, Osasuna, Young Boys y Alavés. El Clásico ante el Real Madrid se estará llevando a cabo el venidero día 28 de octubre, por lo que llegaría muy justo, pero con probabilidades de poder disputarlo.

Dani Olmo, que no vio acción en el pasado partido con la Selección contra la escuadra de Suiza por unas molestias, se vio en condiciones de jugar en el reciente duelo liguero ante el Girona, pero tuvo que echarse al césped sobre la hora del partido y pedir inmediatamente ser sustituido. En principio, no pareció ser un tema de gravedad porque Olmo no se fue al vestuario y el doctor Pruna ocupó tranquilamente su sitio en el vestuario.

Al final del encuentro, se difundió una información que seguramente se perdería el encuentro de la Champions League ante el Mónaco y que quizás de 7 a 10 días estaría de baja. Sin embargo, las pruebas de este lunes dejaron el panorama mucho más claro, y Olmo está afrontando una lesión algo más seria que le dejara fuera mínimo un mes, un golpe para el entrenador alemán Hansi Flick, porque el Barcelona rinde mucho más y mejor cada vez que Olmo está en juego.

Hay que buscar soluciones prontas

Ahora el Barcelona deberá buscar un reemplazo para Olmo que pueda mantener el buen momento que vive la entidad culé y que pueda ser capaz de hacer pasar desapercibida esta dura baja para la escuadra dirigida por el entrenador germano, que actualmente se encuentra primero en la tabla de LaLiga con 15 unidades en su haber.

