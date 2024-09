Exárbitro confiesa haber favorecido a Messi en un partido contra México

El exárbitro Carlos Chandia va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. El juez chileno reconoció haber sido más “blando” con Lionel Messi en una acción muy puntual en la Copa América de 2007.

Esta historia se remonta a las semifinales de la Copa América de 2007 en Venezuela. México y Argentina se enfrentaron en estas instancias. El marcador no fue un factor importante: la Albiceleste derrotó a El Tri 0-3 con goles de Heinze, Messi y Riquelme.

El hecho curioso es que, en el tiempo de descuento y ya con el partido liquidado, Lionel Messi habría tocado el balón con la mano en la mitad de la cancha. Carlos Chandia explicó que, a pesar de que era una jugada de amonestación, el contexto no era el más exigente para esta rigurosidad en la sanción.

Además, el exsilbante recordó que una tarjeta amarilla sacaría a Lionel Messi de la final de la Copa América de 2007 ante Brasil. Chandia aprovechó las circunstancias y pidió la camiseta del exjugador del FC Barcelona.

“Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, pero en mitad de cancha. Ninguna posibilidad de gol del equipo mexicano ni nada por el estilo. Entonces, ocurre que le dije: ‘Esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera (camiseta)’. Y no le mostré la amarilla, quedaban dos minutos y medio, y jugando 3-0. Mostrarle la amarilla era cortarle la posibilidad de jugar la final de la Copa América“, dijo Chandia para ESPN FShow.

Al seguir contando su anécdota, Carlos Chandia reconoció que logró su cometido: conseguir la camiseta de Lionel Messi. Luego de “salvarle” su participación en la final de la Copa América 2007, Messi le entregó la camiseta a Chandia en los vestuarios.

“La camiseta me la fue a dejar al camarín (camerino) después. Incluso, se la quería sacar en la cancha y le dije: ‘ No, no, no; llévamela al camarín’. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá”, agregó.

Argentina perdió la final

A pesar de haber tomado esta decisión que favoreció a Lionel Messi y a la selección de Argentina, la Albiceleste no pudo ganar la final ante Brasil. La Canarinha se llevó la Copa América de 2007 con un cómodo marcador de 3-0 gracias a los goles de Baptista, Ayala y Dani Alves.

