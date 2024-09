Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de septiembre de 2024

ARIES

Algunas ocasiones le das mucha importancia a cuestiones que no las tienen y ahí pierdes tu tiempo pudiéndolo aprovechar en cuestiones que te dejen algo de provecho o te hagan mejor persona. Una persona podría llamar mucho tu atención y significar algo importante para ti. Es momento de cambiar tu forma de pensar y ser más selectivo con tus amistades para evitar que te vean la cara. Te viene un ingreso extra y oportunidad de iniciar tu propio negocio. Aguas con cuestiones de lesiones o fractura pues estarás expuesto o expuesta a meterte un mal golpe. Despójate de todo lo que te estorba y no te deja avanzar, deja de pensar en el pasado y en lo que no se pudo llevar a cabo. No es momento de culparte por errores del pasado sino evitar volver a cometerlos y caer en las mismas cuestiones de siempre. En cuestiones familiares lleva la fiesta en paz y no hagas tormentas en vasos de agua. Ten cuidado con cambios de ultima hora en los cuales podría venir afectar parte de tu economía. Cuidado con cambios de última hora en cuestión del amor porque podrías estar apostándole mucho a alguien que no esta dispuesto o dispuesta hacer nada por ti. Vienen oportunidades para realizar un viaje en el cual las cosas se podrían salir de control sino te aplicas desde el día de hoy.

TAURO

Si tiene ya una relación y las cosas se han tornado algo complicadas toma un respiro antes de tomar cualquier decisión equivocado, piensa en frio y no tomes decisiones cuando estés molesto o molestas pues podrías terminar regándola bien gacho. No descuides tu alimentación ni ejercicio pues podrías subir rápidamente de peso. Es necesario que te propongas esa meta que has visualizado y enfocado en los últimos meses, hay friegos de enviada a tu alrededor por parte de amistades y podrían robarte tus ideas. Cambios importantes en tu vida que se refieren a movimientos en tus sentimientos y forma de ver la vida, comenzará a entrar en una etapa muy perra en que te sentirás libre de tanta fregadera que te había detenido en tu paso. Amores del pasado empiezan a quedar en el olvido y tus energías y tiempo se comienzan a concentrar en otras nuevas personas que han llegado a tu vida. Ten cuidado con una amistad de tez aperlada pues te va a dar el beso de judas, anda hablando a tus espaldas. Es posible que extrañes mucho a unas personas, te hacen falta en tu vida y algunas veces sientes impotencia al no poder estar con ellos o ellas como tu quisieras. Si ya tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía, es momento de comprometerse o de consolidar más su relación, muchas posibilidades de embarazo, cuidado.

GÉMINIS

No compliques las cosas, date la oportunidad de conocer ambas partes antes de creer lo que llega a tus oídos. Es importante que pienses mucho en lo que esperas de las demás personas, no des sin esperar nada a cambio sobre todo si tienes pareja, pues podrías acostumbrarte a ser siempre quien dé más al punto que un día te canses y mandes todo a la fregada, se requiere reciprocidad en las relaciones para que funcionen. Es momento que la vida te sorprenda y tú estás listo o lista para ser feliz. Date la oportunidad de conocer más a esa amistad que comenzará a mostrar cierto interés por ti, no pierdes nada y con el tiempo ganarás mucho. Cuida mucho la parte que tienes que ver con relaciones de amistades y familia pues en estos días estarás en un ciclo algo presionado, podrías decir cosas por decir y dañar a personas que realmente son importantes para ti. Es momento de cambiar tu forma de pensar, la vida te quiere devolver lo que te debe, pero por culparte por errores del pasado y querer resolverle la vida a los demás antes de resolver la tuya es que esas oportunidades se han ido. Manda a la fregada de una buena vez todo eso que te estresa y te quita el sueño o de lo contrario jamás lograrás avanzar, quita esos pensamientos pesimistas que te están fregando.

CÁNCER

No dejes que las cosas se muevan solas tu comienza a trabajar en ellas pues ahí está la clave para que tus sueños se materialicen. Momento de iniciar de cero, ten cuidado con trámite pues no es buen tiempo para llevarlos a cabo y podría haber ciertos retrasos. Te llevarás una gran sorpresa con el chisme que te contará una amistad. Mucho cuidado con primas, primos o cuñadas enfadosas que podrían meterte en problemas pues andarán con la lengua bien suelta en estos días. Esas cuestiones que te negabas a creer de una persona que es muy importante para ti resultarán más que ciertas, ni te sientas mal, ya la vida se encargará de poner todo en su lugar y darle a cada quien lo que merece. Podrías entrar en conflicto con tu yo interno y arrepentirte de ciertas cosas que has realizado, ni pex la vida sigue, ten presente que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Podrías tener sueños premonitorios que te revelarán grandes cosas, pon mucha atención pues preguntas que te has formulado empezarán a tener respuesta. Aléjate de relaciones prohibidas o vas a salir bien lastimado o lastimada, no es tiempo para eso. Sino tienes una relación es porque no has querido darte esa oportunidad, que te valga mauser lo que la gente piense o diga sobre ti, necesitas ponerte las pilas para alcanzar la felicidad que nos era para siempre pero si aprovechar los máximos momentos felices.

LEO

Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado, hazlo sin miedo, pero que sea para cerrar ese ciclo que no te ha dejado continuar y avanzar, en la medida que aprendas a perdonar errores y fallas será en la medida en que encuentres la paz que te ha hecho falto. No te quejes si subes de peso pues nadie es culpable más que tú, ponte las pilas en la alimentación y verás rápido los resultados. Se avecinan cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de una persona que te va a ayudar a corregir muchos de tus defectos. En el terreno de los dineros ten cuidado con gastar en cosas que no te dejan nada de provecho, viene una racha complicada en lo económico. Amistad tendrá problemas con su pareja. Es importante que no te dejes manipular por nadie, toma tus propias decisiones y no permitas que tus planes se vean afectados por las decisiones de otras personas. Aprende a ver a las personas con todos sus defectos y sobre todo quédate con la persona que se enamore de tus defectos pues de tus virtudes cualquiera lo puede hacer. Ten cuidado de qué manera reacciones con las personas que quieras pues podrías cometer muchos errores y lastimar a las personas que son importantes para ti. No mendigues más atenciones de esa persona de la distancia que solo te busca cuando se le atora un pedo mientras ni te masca.

VIRGO

Mejores oportunidades de trabajo y ambiente agradable en caso de haber conflictos. Ten presente que las oportunidades no regresan pronto, ponte las pilas para alcanzar tus metas y objetivos y los lograrás. Estarás algo sacado de onda porque muchas cosas no te han salido bien sin embargo después de la tormenta vendrá la calma y comenzarás a ver la luz en muchas cuestiones que parecían no tener solución. Ya no trates de cambiar ni de ser algo que no eres para complacer a las demás personas, no reniegues del amor o el amor renegará de ti, hay personas que han llegado a tu vida con buenas intenciones sin embargo tú te has encargado de alejarlas con tu indiferencia y falta de atención. No te la compliques, haz lo que te dicte tu corazón pues ahí estará la clave para que no te afecte y cometas tontería. Estarás envuelto en cuestiones sentimentales pues comenzarás a sentir un friego de atracción por dos personas al punto de confundirte y no saber qué camino seguir. Quizás has tenido dudas con tu pareja en caso de tener hacer de si te ama o no o porque no te lo demuestra como tú lo haces, esas actitudes suelen cansar a tu pior es nada, si dudas de su cariño o amor nada tienes que seguir haciendo ahí perdiendo tu tiempo el cual puedes aprovechar con alguien que no te ha sentir dudas.

LIBRA

Envías siempre tendrás pues eres una persona muy capaz y muy requerida, solo trata de no mezclarte con amistades falsas, sabrás identificarlas pues son esas que en días te hablan y en otros te voltean la geta. Hay un amor que no olvidas pues te dejó muy marcado o marcada con su trato y su manera de tratarte, sin embargo, tardaste en valorar lo que tenías a tu lado. No caigas en provocaciones de amistades, recuerda que muchas de ellas no son de fiar y buscarán la manera de sacarte de tus casillas y darte en la madre con comentarios prepotentes. Mejoras en lo económico y posibilidades te irte de shopping. No temas a fracasos, recuerda que de ellos aprenderás las lecciones que te harán no cometer los mismos errores. Estarás algo triste o melancólico en estos días pues sentirás que el amor no se hizo para ti o porque tu relación en caso de tener no ha dado los frutos que quisieras, no comas ansias y espera que la vida te sorprenda pues en el momento que dejes de buscar llegarán quien rompa tus esquemas. Ten cuidado pues anda una persona rondándote y quiere fregarte la existencia, debes de aléjate de personas negativas pues suelen arrastrarte a sus fregaderas, a veces te atontas mucho pues sueles meterte en problemas muy seguido y eso por defender ideas de otras personas o preocuparte por problemas que no te corresponden

ESCORPION

Si tienes pareja ten cuidado con una persona de piel blanca, le está metiendo ideas tontas en su cabeza. El día que aprendas a madurar y saber lo que vales será el día en que la gente deje de verte la cara, no permitas que nadie se sobre pase contigo y siempre busca la manera de ir un paso más adelante que las demás personas. Recuerda que no tienes por qué mendigar amor, ni cariño ni atención por nadie, tienes el poder de tener a quien se te de la gana a tu lado, pero te encanta comer sobras y caer en las mismas tonterías de siempre. Te va a llegar chisme de familia, si no dependes de ellos no tiene por qué afectarte. Cuida mucha cuestión de piernas y brazos podrías lastimarte. Una decepción en el terreno de la amistad a causa de malentendidos. Amores nuevos se visualizan, pero de todos no se va a hacer uno, se te da mucho eso de enamorarte de cualquier hijo e hija de la fregada. Cambios en tu economía mejorarás mucho, pero prepárate para la racha que vendrá a inicios de octubre. Atiene más tu parte física y déjate de tonterías, necesitas ejercitarte más y comer alimentos más saludables, bájale a las cheve pues estas subiendo de peso, sino te preocupas por verte bien no esperes lograr agarrar pareja, si bien es cierto que el físico es lo de menos en la actualidad la apariencia es lo primero que se ve en una persona y al final los sentimientos.

SAGITARIO

La vida te llenaré de nuevas oportunidades en el terreno del trabajo, pero necesitarás ser muy inteligente para saber escoger lo que más te conviene. Es importante que visualices cosas positivas para que las atraigas, recuerda que eres de los signos que con el pensamiento puede atraer lo que quiere. Momento de despojarte de amistades que actúan como parásitos y solo te roban tu energía, ideas y proyectos, en esta semana sucederá un acontecimiento que te hará reflexionar mucho, pon atención pues te dejará grana aprendizaje. Mientras más te empeñes en algo que sabes que no será, más obsesión sentirás, no sigas ahí sino te necesitan, ni busques a quien no requiere tu presencia. El amor llegará muy pronto en caso de estar soltero o soltera y traerá contigo mucha felicidad, mientras disfruta y que nadie te detenga en tu paso. Si tienes pareja y se muestra distante ten cuidado pues podrían estar cayendo en la monotonía. Es momento de tomar decisiones y no darle tantas vueltas al asunto, si esa persona te incomoda a fregada no tienes por qué seguir ahí solo para quedar bien. Cuida mucho tu salud pues hay posibilidades de infecciones en garganta y dolores musculares.

CAPRICORNIO

Es posible que te metan en un chisme familiar, ni hagas caso a la fregada hay mejores cosas porque preocuparse. Vienen tiempos muy buenos en los cuales conocerás a una persona que te hará sentir grandes cosas, podría llegar mediante una red social o una amistad, anteriormente estuvo en tu vida, pero las cosas no se habían dado, tiene planes de irse lejos, sino te pones las pilas podrías perderle nuevamente. Ten cuidado con dolores en espalda baja o cuestiones de gastritis pues estarás muy expuesto o expuesta. Ya no te quejes si las cosas no te resultan como esperabas la vida pondrá todo en los tiempos que sean adecuados para ti. Si tienes una relación y te has preguntado lo que en realidad sientes por tu pareja, ten cuidado, pues podrías haber dejado de quererle, es momento de innovar y regresar a lo que fueron en el inicio o de lo contrario en cualquier momento la relación se irá a la fregada. Empieza a poner atención a tu vida antes de querer resolver la vida de las demás personas. Muchas veces de dejas influenciar o manipular por personas que solo buscan fregarte u obtener algo de ti. Ya deja de reprocharte tanto el pasado, a la fregada, lo que paso pues ya fue, centra tu energía y tiempo en mejorar aspectos tuyos que no te dejan avanzar o los ves como defectos, no para complacer a los demás sino para complacerte a ti.

ACUARIO

Quizás te deprimas un poco porque eres de cabeza dura y a pesar de que esa persona te trata de la fregada sigues ahí y perdonas todo, recuerda que lo principal es tu felicidad y tienes todo para lograr consolidar una relación con alguien que de verdad te gane y pague tu precio. Envidias al por mayor en el trabajo y por parte de una amistad. No tengas miedo intentar todo para ser feliz, algunas veces eres bien positivo o positiva pero cuando tropiezas o caes puedes destruirte tú mismo. Posibilidades de cambios en pensamientos, vas a madurar muy rápido y conocerás mejores oportunidades en el terreno de los negocios. Es momento de quitarte el estrés y comenzar a trabajar en eso que mueve tu vida y tu mundo. Vienen eventos importantes en los cuales brillaras mucho, una amistad te buscará para pedirte un consejo. Te encuentras con persona de tu pasado y te darás cuenta como la vida la ha fregado un friego. Convive más con tu familia y aprende a ser feliz con lo que tienes. Si tienes pareja cuestiones de celos e inseguridades se presentarán, no seas tan desconfiado, tu pareja te quiere mucho. Empezarás a desarrollar sentimientos de culpa por una situación que ocurrió en tu pasado, no te agobies y aprende a soltar que dentro de poco la vida te premiará con una relación estable.

PISCIS

Ya no temas a cambios ni oportunidades, la vida te llenará de sorpresas en estos últimos meses del año. Si tienes pareja pon atención en lo que pide y busca de ti, quizás has sido algo egoísta. Ten mucho cuidado con escándalos dentro de la familia por chismes, pues te podrían afectar más de lo que te imaginas. Un amor que conociste hace poco tiempo y se había distanciado regresará y comenzarán a nacer sentimientos entre ustedes. Cambios importantes, estarás algo cansado o cansada de intentarlo todo y siempre ser quien da todo y entrega todo, no te cierres a las oportunidades de amar, aléjate de quien te ponga de rodillas y te haga sentir menos. No te quejes de lo que no tienes y mejor comienza a trabajar más para lograr y cumplir esos sueños y metas. Eres un ser bendecido sin embargo algunas veces te atontas mucho y te dejar llevar por los sentimientos, la vida te pondrá en tu sitio y vienen grandes mejorías en el terreno del amor, salud y dineros. Eres muy de gastar en cosas que no necesitas, aprende a economizar más pues viene una racha algo complicada. Es momento de hacer una limpia en tu vida y cambiar tu manera de pensar. Desde el día de hoy proponte darte a desear y darte el taco, dejar de mendigar cariño, atención y amor y volverte más hijo e hija de la tostada para evitar que te sigan dañando como lo hicieron en el pasado.