Jaime Munguía aplicará lo aprendido con Canelo ante Bazinyan

Jaime Munguía piensa aplicar lo aprendido en su derrota frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en su pelea con Erik Bazinyan para volver a la senda del triunfo este viernes 20 de septiembre en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona.

En una entrevista con BoxingScene, Munguía explicó que el haber enfrentado a Canelo Álvarez le hizo ganar mucha más experiencia y eso hará que su disputa contra el difícil Bazinyan sea mucho mejor.

“Fue una gran experiencia, un gran escenario. En general, fue una buena experiencia de aprendizaje pelear contra Canelo. Estoy emocionado de volver a Arizona… a Glendale/Phoenix. Nos han recibido muy bien allí y creo que esta no será la excepción, porque voy a ofrecer otra gran pelea”, dijo.

Canelo Álvarez venció por decisión unánime a Jaime Munguía el pasado mes de mayo. Crédito: John Locher | AP

“Todo ese aprendizaje y experiencia se unen, y eso es lo que hará que esta sea una gran pelea. Podría haber estado más tranquilo al principio (con Álvarez). Ahora, me siento muy bien peleando con Erik Morales. Me ha dado más actitud. (Gracias a que el entrenamiento de Big Bear mejoró mi cardio), podemos avanzar en esta pelea para tener una mejor oportunidad. Me gusta generar emoción. Esa es la mejor manera de vender peleas”, agregó.

Jaime Munguía viene de protagonizar una pelea histórica con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, ya que dos mexicanos por primera vez disputaron los cuatro cinturones el pasado mes de mayo. Aunque comenzó dominando al tapatío en los tres primeros asaltos, en el cuarto fue derribado el nativo de Tijuana con un uppercut y el campeón lo venció por decisión unánime.

El mexicano volverá a estar bajo el mando de Erik ‘Terrible’ Morales para esta pelea después de ser entrenado por Freddie Roach en sus últimos dos combates. Con el estadounidense al mando en su esquina, Munguía consiguió una victoria ante John Ryder y la derrota ante el campeón unificado de peso supermediano.

En cambio, el canadiense Erik Bazinyan empató con Shakeel Phinn y mantuvo su récord invicto después de disputar 10 rounds en Montreal, Canadá, el pasado 2 de mayo.

Jaime Munguía, de 27 años, por primera vez en su carrera experimentó lo que es ser derrotado y admitió que se sintió muy mal. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Erik Bazinyan, de 29 años, buscará una nueva victoria ante el mexicano. El peleador armenio nacionalizado canadiense tiene marca inmaculada de 32 triunfos, 23 por la vía rápida, y un empate.

