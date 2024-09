Rescatan a niño atrapado entre rocas durante 9 horas en New Hampshire

El jefe de bomberos de New Hampshire informó el lunes que rescatistas liberaron a un niño de 11 años que se resbaló entre dos rocas cerca de su escuela y quedó atrapado durante más de nueve horas.

El niño fue rescatado de las rocas en Windsor alrededor de las 3:15 am y llevado a un hospital para evaluación y dado de alta, según la Escuela Wediko, donde el niño es estudiante.

“El domingo por la noche, mientras estaba bajo supervisión, un estudiante que exploraba un área rocosa en el campus se resbaló entre dos rocas cuando los palos y los escombros cedieron debajo de ellas”, dijo la escuela, un centro de tratamiento residencial para niños, en un comunicado el lunes.

“A pesar de los esfuerzos de varios miembros del personal por liberar al estudiante, no tuvieron éxito y llamaron de inmediato a los servicios de rescate de emergencia locales”, dice el comunicado citado por The Associated Press.

“Los servicios de emergencia trabajaron incansablemente durante la noche y rescataron con éxito al estudiante a primera hora de la mañana”, agregó.

Los bomberos recibieron una llamada para acudir al lugar poco antes de las 6:00 pm del domingo, donde encontraron al niño “atrapado entre la grieta” en una gran roca, dijo el jefe de bomberos de Hillsborough, Kenny Stafford.

Usaron cuerdas y un lubricante para rescatar al niño, explicó.

Los socorristas de al menos otras cinco comunidades, así como la policía estatal y el Departamento de Pesca y Caza, ayudaron con el rescate en Windsor, en el sur de New Hampshire.

El jefe del batallón de bomberos de Manchester, Jon Fosher, dijo que los equipos en el lugar se comunicaron con el departamento en parte porque Manchester tenía un camión de rescate pesado con una tripulación de cuatro personas.

Señaló que tratar de mover las rocas gigantes para intentar liberar al niño no era una opción. Los rescatistas inicialmente intentaron romper algunas de las piedras, pero el niño seguía atrapado.

“Básicamente tuvimos que hacer un túnel debajo de la roca para tener acceso a los pies del niño, lo que nos permitió empujar desde abajo”, dijo.

Los rescatistas también usaron jabón para platos y aplicaron láminas reductoras de fricción en las rodillas y la espalda del niño para ayudarlo a levantarlo y sacarlo.

Fosher atribuyó el éxito al trabajo en equipo de todos los que trabajaron para liberar al niño.

Sigue leyendo:

–Excursionista de Texas muere por el calor extremo en un sendero del Gran Cañón

–Hallan muertos a padre e hija en un parque de Utah: estaban perdidos y sin agua

–Hallan muerto a un excursionista que pasó la noche en el Gran Cañón