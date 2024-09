Tras falsas afirmaciones sobre mascotas, ahora Trump podría visitar Springfield

Luego que el gobernador de Ohio, Mike DeWine, pidió que cesen las teorías conspirativas sobre inmigrantes haitianos que comen perros y gatos en el estado, ahora el alcalde republicano de Springfield, Rob Rue, se mantiene a la expectativa por la posible visita de Donald Trump a la ciudad.

Durante el pasado debate, el candidato republicano acusó que los migrantes se están comiendo a los perros y los gatos, por lo que generó una ola de críticas y descalificaciones; ante el panorama, Rue reconoció que una visita de Trump suma complejidades logísticas.

“Sería una carga extrema para nuestros recursos, por lo que no me molestaría que decidieran no hacer esa visita“, dijo el alcalde de Springfield, Rob Rue.

De acuerdo a NBC News, Trump dijo que planeaba visitar la ciudad “pronto” Springfield, donde las autoridades han dicho que las acusaciones carecían de fundamento y la policía de la ciudad emitió un comunicado en el que afirmaba que “no había informes creíbles” de mascotas que hubieran sido dañadas por inmigrantes haitianos.

El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, también había calificado las afirmaciones de “basura” y visitó Springfield el martes mientras la ciudad responde a docenas de amenazas de bomba, consideradas engaños que han llevado a cierres temporales y evacuaciones de escuelas y edificios de la ciudad.

DeWine dijo que una visita de campaña de un candidato presidencial es “generalmente muy, muy bienvenida”, pero reconoció que plantearía desafíos.

“Debo reconocer que la realidad es que los recursos aquí son realmente muy limitados”, afirmó DeWine.

DeWine dijo que no ha hablado con Trump ni con Vance y que no ha oído hablar de la posible visita de los candidatos a Springfield.

El comentario de Trump ocurrió luego de una información infundada que se viralizó en redes sociales, y que fue compartida en la red X por su candidato a vicepresidente JD Vance, que señalaba que migrantes haitianos que se han establecido recientemente en Springfield, Ohio, se han estado comiendo a las mascotas de sus vecinos.

