Trump confiesa que recibió una “llamada muy amable” de Harris tras intento de asesinato

El candidato republicano, Donald Trump dio a conocer este martes que recibió una “llamada muy amable” de su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, para preocuparse por su estado tras el segundo intento de asesinato que sufrió el domingo.

“Recibí una llamada muy amable de Kamala”, aseguró el magnate neoyorquino durante una charla moderada por la gobernadora de Arkansas, la republicana Huckabee Sanders, en Míchigan, un estado decisivo para las elecciones de noviembre.

Dicha versión fue comprobada por la misma demócrata, quien dijo expresó a Trump “que está agradecida de que esté a salvo”.

“Me acerqué para ver si estaba bien y le dije lo que he dicho públicamente: no hay lugar para la violencia política en nuestro país. Estoy en esta elección y en esta contienda por muchas razones, incluida la de luchar por nuestra democracia, y en una democracia no hay lugar para la violencia política”, dijo Harris en un panel en la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ).

Sospechoso de intentar asesinar a Trump fue acusado de cargos federales https://t.co/oePj1HN1EN — La Opinión (@LaOpinionLA) September 16, 2024

La vicepresidenta expresó su confianza con el Servicio Secreto, agencia que se encuentra en el punto de mira por los dos intentos de asesinato que ha sufrido Trump en dos meses.

Y advirtió de que los republicanos han puesto en riesgo la seguridad de los migrantes al difundir la mentira de que los haitianos se comen las mascotas de los vecinos en Springfield (Ohio), un bulo que ha disparado las amenazas contra esta comunidad.

“No todo el mundo tiene un Servicio Secreto. Hay demasiada gente que no se siente segura en nuestro país”, dijo.

Curiosamente, las palabras del republicano contrastan con las acusaciones que lanzó el lunes, cuando responsabilizó a “las mentiras” y la “retórica comunista” de Harris por su segundo intento de asesinato.

Trump sugirió hoy que los países extranjeros molestos con sus promesas arancelarias podrían estar detrás del intento de magnicidio. “Luego se preguntan por qué me disparan. Solo los presidentes importantes reciben disparos”, afirmó.

Sin embargo, en un evento de campaña este martes en Wisconsin, el candidato republicano para la Vicepresidencia, J.D. Vance, responsabilizó de nuevo a los demócratas por el intento de asesinato a Trump y volvió a criticar a los migrantes haitianos en Springfield.

Es la segunda intentona de magnicidio que sufre el republicano en lo que va de campaña electoral después del ocurrido en julio en un mitin en Butler (Pennsylvania), donde un hombre disparó contra Trump hiriéndole en una oreja.

Los errores en el operativo de seguridad de Trump derivó en la dimisión en julio de la entonces directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle.

Por su parte, trascendió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó el lunes a Trump para interesarse por su estado y reivindicó ante la prensa que el Servicio Secreto necesita más fondos del Congreso para mejorar sus labores de seguridad y protección.

*Con información de EFE.

