10 artículos en Five Below que bien podría servirles a los jubilados

Muchos jubilados dependen únicamente de sus cheques mensuales y conseguir productos con descuentos o de bajos precios en tiendas minoristas suele ser una gran manera de ahorrar dinero en sus compras discrecionales.

En Five Below se puede comprar desde alimentos hasta artículos de uso diario en el hogar. Si estás buscando algunos productos sin salirte del presupuesto aquí te presento 10 artículos que puedes adquirir en Five Below con buena relación entre precio y calidad:

Mini plantas artificiales en macetas

A algunos adultos de la tercera edad les gusta decorar sus casas con plantas, en este caso Five Below ofrece un set de tres piezas de plantas artificiales por tan solo $5.55 dólares y de esta manera no tendrá que preocuparse por regarlas.

Barredora de suciedad y polvo Cleansweep

Tener una mini aspiradora en casa puede llegar a ser de gran utilidad para mantener limpias las encimeras o cualquier otro espacio en Five Below lo puedes adquirir por $5 dólares.

Mesa auxiliar con altavoz inalámbrico Bluetooth

Le sorprenderá lo práctico que puede llegar a ser este mueble en cualquier espacio de la casa, por un precio de $25 dólares no solo tendrá una hermosa mesa auxiliar de decoración sino un reproductor de música.

Espejo ondulado

Este espejo es ideal para las decoraciones de cualquier espacio, sirve para una entrada o el tocador su precio en el minorista es de $5 dólares.

Contenedor de almacenamiento

Por tan solo $5.5 dólares este contenedor decorado con cuerdas de algodón es ideal para almacenar cualquier cosa que desees ya sea en el dormitorio o encimera de la cocina porque su diseño combina con todo.

Bandejas de fiesta

Su costo en el minorista es de $5.55 dólares con ella se puede tanto decorar una habitación, el tocador o algún otro lugar de la casa.

Mini cuenco de sonido para meditación

Para quienes practiquen meditación o hagan técnicas de relación este cuenco por $3.50 dólares es ideal.

Estera de yoga

También en el minorista se puede comprar estera de yoga por $5.95 dólares es resistente, tiene buen grosor amortiguando el cuerpo en todo momento.

Mascarillas faciales

Para quienes deseen cuidarse la piel también en el área de belleza el minorista cuenta con mascarillas faciales de marcas reconocidas por tan solo $1.25 dólares.

Calcetines holgados

Si buscas mantenerse fresco y cómodo en el hogar los calcetines holgados de Five Below son una gran opción con un precio de $3 dólares.

