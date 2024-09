Así fue el día que Tekashi 69 llegó al foro de “El Gordo y la Flaca” escoltado por policías

Si hay alguien que nunca falla en dar de qué hablar, ese es Tekashi 6ix9ine. Y vaya que este hecho quedó corroborado hace algunos días, cuando concedió una entrevista al programa “El Gordo y la Flaca” en pleno foro e hizo su arribo en compañía de varios elementos de seguridad, causando conmoción entre el personal de Univision. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

Fue a través de un video publicado en el canal de Youtube del reconocido show de espectáculos que sus conductores, Raúl De Molina y Lili Estefan, recordaron la visita del rapero mexico-americano.

Dentro de su relato, el presentador cubano no pudo evitar recordar el momento de estrés que vivió minutos antes de que Tekashi llegara a las instalaciones de la cadena televisiva, pues este presentó un retraso que puso en jaque uno de los segmentos del programa.

Yailin La Más Viral reaccionó a la canción que le dedicó Tekashi 6ix9ine

“En 30 años de televisión no había sufrido lo que sufrí ayer aquí en el programa porque yo pensé que Tekashi, que nos había dado su palabra de que venía, no se iba a aparece“, declaró De Molina ante las cámaras del show.

“Llegó 20 minutos tarde (…) Yo salía cada 2 minutos y no lo veía, salía afuera, me seguía la cámara… Esto no era preparado ni nada señores, esto lo sufrí yo ayer aquí en el programa en vivo y en directo“, continuó el famoso.

Sin embargo, el músico terminó por cumplir su palabra al acudir a la transmisión en compañía de varios elementos de seguridad, dejando con la boca abierta a más de uno.

Tekashi 6ix9ine sorprendió con un drástico cambio de look

La tarde concluyó con Tekashi promocionando su sencillo “La respuesta”, acción que lo que los conductores de Univision calificaron como beneficiosa, pues ayudó a elevar el número de reproducciones que tenía dentro de las plataformas digitales en tan solo un día.

“Hoy me llama la productora nuestra y me dice ‘su video musical en YouTube después de que salió en “El Gordo y la Flaca” subió un millón de personas unas horas después de que había terminado el programa’“, concluyeron.