David Faitelson afirma que revelará todo lo ocurrido sobre la muerte de André Marín

El triste y lamentable fallecimiento del periodista y comentarista deportivo André Marín, ha embargado en un duelo al mundo entero del periodismo y en especial al fútbol mexicano, y si existe una persona dentro del medio que se ha mostrado bastante afectado por ello, ese es David Faitelson, su colega durante mucho tiempo y además amigo de larga data.

El actual comentarista de TUDN ha comentado y mostrado varias muestras de afecto sobre André Marín y su familia, luego del trágico fallecimiento; sin embargo, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes llamada Twitter) que causó mucha polémica y controversia.

José Ramón Fernández también habló

Faitelson reposteó una publicación donde aparecía una fuerte crítica de José Ramón Fernández, líder de ESPN, en contra de la cadena Televisa. El experimentado periodista dejó por sentado que en su última etapa dentro del mundo de los medios de comunicación: “se aprovecharon de su enfermedad sin duda alguna”.

“SE APROVECHARON DE SU ENFERMEDAD” 🗣️



José Ramón Fernández habló sobre la última etapa de André Marín en los medios de comunicación 📺 pic.twitter.com/ASk9yjM0Ts — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 17, 2024

David no se quedó de brazos cruzados y sin titubeo alguno tuvo una fuerte, clara y precisa respuesta que parece ser contra su ex jefe en ESPN y también en TV Azteca.

Las palabras de Faitelson que se hicieron virales

“Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín”, con estas palabras inició su mensaje.

“La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir”, concluyó David Faitelson.

Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio.

Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir… https://t.co/dYFEdU6FYc — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 17, 2024

