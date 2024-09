El “Vasco” Aguirre y las llamadas que no respondió a André Marín

Javier Aguirre, técnico de la selección de México, lamentó no poder responderle dos llamadas telefónicas que le hizo el comentarista Andre Marín antes de fallecer en la madrugada del pasado lunes 16 de septiembre.

La revelación del Vasco obedeció al momento de pesar que se vive en el ambiente futbolístico por la partida a la eternidad del exlocutor de Imevisión, TV Azteca, Fox Sports y Televisa debido a una grave enfermedad de la cual no pudo recuperarse.

Javier Aguirre expresó su sentir sobre el sensible fallecimiento de @andremarinpuig 🕊️



En su exposición, Aguirre reveló que: “ la última vez que lo vi físicamente fue en diciembre y fui un cabrón, lo reconozco, porque me llamó desde Monterrey y ya estaba mal, cuando ya sabía que él estaba internado y no le contesté dos veces, y estando otra vez en la selección de México, porque no podía en ese momento o cualquier circunstancia”.

Añadió que: “cuando ya le hablé no pudo responder y me entró una tristeza, porque tengo dos llamadas en mi teléfono de Andre Marin y me hubiera gustado por lo menos oírlo por última vez, él sabe que lo quise mucho y estoy rezando por su descanso”.

André Marín, aquí acompañado por Raúl Orvañanos (izquierda) quiso comunicarse en sus últimos días con el técnico nacional de México, Javier Aguirre, pero la respuesta nunca llegó, reveló el propio “Vasco”. Crédito: Misael Valtierra Ruvalcaba | Imago7

Aguirre, en su relato reveló varios detalles de la amistad y relación que lo unió al recientemente finado periodista deportivo: “ a mí me tocaba bajarlo de los árboles en el Mundial de 1994 cuando yo era asistente del doctor Mejía Barón y me tocaba hacerla de policía malo, tenía que correr a Fernando Schwartz y Andre Marín de todos lados, porque estaban buscando la nota hasta subidos en los árboles. Lo mismo pasó en el 2002, en Fukoka“, aseguró con evidente tristeza el actual estratega del equipo nacional de México.

El Vasco también comentó que en su momento Andre Marin le consultó si debía irse de Fox Sports y aceptar la oferta de Televisa: “yo le dije en ese momento que tenía que ver por su estabilidad económica que si la oferta era buena, no se detuviera, sobre todo porque su preocupación era sus hijos y su esposa, el patrimonio y el futuro de ellos. Por eso le dije que no dudara si esa oferta era muy interesante en lo económico “.

También mostró su pesar por no haber podido dialogar con Marín antes de su viaje al más allá: “su enfermedad me agarró muy, muy lejos, estando en España, yo venía a México un ratito en diciembre y otro en verano y siempre nos veíamos. Lo veía en televisión y sabía que algo tenía. Me buscaba mucho, me hablaba y yo le decía, si es para entrevista, ¡no te voy a contestar!, su esposa me llamaba y ya entonces platicábamos. Fue muy hermético con su enfermedad, nunca se quejó la última vez que lo vi. Francamente, lo vi mal, estaba en su casa“, finalizó el director técnico de México.

