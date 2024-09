Estudiantes se preparan para votar en el Día Nacional del Registro de Votantes

Decenas de estudiantes de todas las razas participaron en el “Día Nacional del Registro de Votantes”, un evento que organizó el Centro para el Futuro Político de la Universidad del Sur de California (USC), de cara a la elección presidencial del martes 5 de noviembre.

Organizaciones de todo el país fueron parte de un esfuerzo coordinado para lograr que los ciudadanos elegibles se registren para votar.

El Día Nacional del Registro de Votantes es reconocido en todo Estados Unidos y utiliza la fuerza de voluntarios, organizaciones y empresas para difundir la importancia de prepararse para el día de las elecciones.

Según datos de Stadista, la proporción de nuevos registros de votantes en los Estados Unidos de noviembre de 2021 a noviembre de 2022, por identificación de partido, el 21.85% se decantaron por el Partido Demócrata; el 15.33%, se identificaron con el Partido Republicano, pero el 59.12% no se afiliaron a ningún partido.

“Me registré para votar porque es muy importante la elección que viene”, dijo Ángel Bonilla, estudiante de negocios y contabilidad de USC.

Bonilla de 20 años, declaró a La Opinión que se siente atraído por muchos temas sociales: derechos civiles, derechos de las mujeres, particularmente aquellos relacionados con la inmigración.

El tema migratorio preocupa a muchos alumnos latinos. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Siento que las fuertes posiciones migratorias en ambos lados [del espectro político] me obligaron a analizarlas, especialmente al tener padres inmigrantes”.

Los padres de Ángel ya obtuvieron la ciudadanía estadounidense, “pero cuando llegaron indocumentados no tenían derecho a muchas cosas”.

Ángel, quien ya decidido por quien votara en noviembre, expresó que imagina una presidencia de Estados Unidos con Donald Trump sería de “más ansiedad dentro de las comunidades hispanas y también en las comunidades de inmigrantes”.

“También me imagino que habría mucho más odio en general. El uso de la retórica [de Trump] tiende a ser muy sensacionalista y emocional, y pone en contra a un vecino contra otro vecino. Así que me imagino que sería mucho más aterrador”.

Entre tanto, de la vicepresidenta Kamala Harris afirmó que, si le va bien en las urnas, ella representa “la esperanza de una reforma de inmigración”.

Alumnos en USC dijeron estar listos para participar en las elecciones de noviembre. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Me gustan sus posturas sobre los derechos laborales. Eso es algo muy importante para mí. Y también en términos de comunidades marginadas, es decir, las comunidades LGBT. Ella es más progresista sobre las comunidades trans”.

“Demócratas se salen con la suya”

En un pasaje del Associates Park en el campus de USC, en Trousdale Parkway, miembros juveniles del Partido Demócrata y del Partido Republicano invitaron a los estudiantes a conocer sus plataformas políticas.

Roxanne Beckford Hog, directora de comunicaciones del Partido Republicano del condado de Los Ángeles, manifestó a La Opinion que la presencia de representantes del GOP era para representar a más de un millón de republicanos registrados en el condado, muchos de los cuales estudian en USC.

“Lo mejor de California es que no es necesario ser republicano y en todas partes no es necesario ser republicano, sino votar por un derecho”, subrayó. “Cualquiera que esté harto de la alta criminalidad, los altos costos de la vida, las personas sin hogar en nuestras calles, las calles inseguras y los gastos increíbles puede votar por los republicanos en todas partes, como dijo Fiorello La Guardia en Nueva York, no hay manera republicana o demócrata de limpiar las calles”. La Guardia fue alcalde de “La Gran Manzana” de 1934 a 1945.

Roxanne Beckford Hog afirmó que los demócratas en California, y especialmente en Los Ángeles, “hace tiempo que se salen con la suya. Son una gran mayoría y todo lo que hay que hacer es mirar a nuestro alrededor para ver que no tenemos una ciudad segura; no está limpia, no es asequible, y en Sacramento los demócratas han sido tomados por los Socialistas Demócratas de América (SDA)”.

La mujer republicana advirtió que “está bastante claro que el Partido Demócrata es de izquierda. Quieren destruir a la familia, que es la unidad de gobierno más fuerte del mundo”.

“Como madre de cuatro hijos, las leyes que están aprobando en California son para poder quitarte a tus hijos si no permites que los mutilen, los esterilicen cuando se finge ser de un género diferente. Eso es horrible”, dijo.

“Pero incluso antes de eso, ya aprobaron otras leyes -añadió-. Por cierto, mucha gente no lo sabe., pero si tienes 12 años o más e hijos menores de edad., deberás obtener su permiso para ver sus registros médicos…. Les gusta actuar como si todas las familias fueran disfuncionales, pero el hecho es que nadie cuidará mejor de sus hijos que sus padres”.

Cinco millones se podrían registrar para votar

Pedro Hernández, director legal de políticas en California Common Cause, dio a conocer que, en California, hay aproximadamente 5 millones de personas que potencialmente pueden registrarse como nuevos votantes.

Por ello, la organización lanzo la campaña “Haz el compromiso: votaré en 2024” (Take the Pledge: I Will Vote in 2024)

“Nuestros votos son nuestras voces y la democracia funciona mejor cuando todos participamos. Me comprometo a votar este noviembre y alentaré a todos los ciudadanos elegibles que conozco a hacer lo mismo”, indica la petición.

“El derecho al voto es la piedra angular de nuestra democracia y es nuestro deber cívico. Nuestra democracia funciona mejor cuando más de nosotros participamos y nos involucramos activamente en ella. Por favor, haga el compromiso hoy y diga: votaré este año y les diré a mis amigos, familiares y a todos los que conozco que hagan lo mismo”.

Los derechos de las mujeres e inmigración

Entre los estudiantes de USC que requirieron ayuda para registrarse a votar estuvo Quinten Segher, quien debía cambiar su dirección postal para su domicilio actual.

“Fue sencillo el proceso y ya estoy listo para votar; en mi nuevo hogar es donde recibiré mi boleta electoral”, dijo el chico que vivía en Sunnyvale, en el área de la Bahía de San Francisco.

Segher, de origen belga, dio a conocer que Kamala Harris representa sus intereses y valores en la boleta presidencial.

“Obviamente no soy una mujer, pero es importante que las mujeres tengan la oportunidad o el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos, y ella es la candidata que definitivamente pone en primer lugar los derechos de las mujeres [sobre el aborto]”.

“A nadie le gusta matar niños después de que nacen, y esto encaja con lo difícil de ver a Donald Trump decir eso en los debates. Trump, simplemente está tratando de ser súper grandilocuente y directo”.

Hija de padre salvadoreño y de madre guatemalteca, Emely Gramajo Medrano, de 21 años y estudiante de negocios en USC, narró que las conversaciones sobre política en su casa son “ un poco limitadas”, por tener mentalidades diferentes.

“Creo que los estudiantes latinos ya expresaron más su opinión sobre política o simplemente dan a conocer sus puntos de vista sobre ciertas cosas que quieren ver en el país”, comentó. “Definitivamente, siento que en el proceso de inmigración, ambos candidatos tienen ideas diferentes para algo muy importante para mi familia”.

Trump y el muro fronterizo

Tanner Duke, estudiante de programación de computadoras y miembro del grupo Republicanos de USC, dijo a La Opinión que en el año 2020 “con el Covid y todo lo que sucedió no fue una circunstancia justa con Trump, pero creo que este año, como ha estado subiendo la inflación y como ha estado la situación en la frontera, creo que va a ganar”.

“Para mí, uno de los temas importantes de la elección es inmigración”, sostuvo. “Soy de Arizona y allá lo vemos siempre. Sé que él [Trump] va a asegurar la frontera. La inflación también es importante para mí, es una locura lo caras que son las cosas hoy en día, y creo en la forma en que eran los precios bajo la administración Trump…Él podrá volver a eso.

Duke señaló que la inmigración es un tema prioritario para él.

“Lo digo por la seguridad de nuestro país, hay muchas cosas malas que cruzan la frontera. Estoy totalmente a favor de los inmigrantes y de la diversidad de los Estados Unidos, teniendo todas estas culturas diferentes, pero creo que no podamos permitir que las drogas crucen la frontera”, afirmó.

“No podemos permitir que criminales crucen la frontera. Por ejemplo, mi hermana vive en Phoenix, Arizona, y me preocupa pensar que está tan cerca de la frontera donde sabes que cruzan estos ilegales, que podrían ser delincuentes, que podrían estar traficando drogas”.

¿Tienes idea de cuantos criminales entraron a Estados Unidos?

“Creo que lo sabemos, pero simplemente no se realiza un seguimiento en absoluto, porque el número de inmigrantes que llega es muy alto.

¿Cómo crees que se resuelve ese tema?

“ Por un lado, creo que Trump va a asignar más fondos a la frontera. Sé que estaba escuchando al Gobernador Abbott dar una entrevista desde Texas hace unas semanas y decía que el propio estado y el gobierno pagan tanto dinero, pero no reciben dinero del gobierno federal para la frontera.

“Entonces el gobierno federal entrará y enviará más recursos a la frontera, probablemente más gente en la Patrulla Fronteriza y terminar el muro; además de deportar a los criminales”.